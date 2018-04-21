Юрій Луценко: Наша мета – відставка уряду і розпуск парламенту

Юрій Луценко дав першу прес-конференцію після відставки з посади міністра внутрішніх справ, яка пройшла в УНІАН. У ній він оголосив про створення Громадського руху народної самооборони. Він перехитрив усіх. І тих, хто чекав здобути вільного і популярного політика в лідери своїх партій, і тих, хто вже встиг зарахувати Юрія Віталійовича до тих чи інших політичних сил. Майстер нестандартних ходів повертається у активну політику не в якості партвождя, а головним "народним самооборонцем".

Після прес-конференції Юрій Луценко відповів на запитання УНІАН.

Юрію Віталійовичу, Ви оголосили про створення Громадського руху народної самооборони. Ви вважаєте, що у суспільства після всіх постмайданних розчарувань є драйв для того, щоб активно приєднуватися до такого руху?

Драйву поки що немає. Але для народної самоорганізації є причини. А драйв з`являється тоді, коли з`являється лідер, і чітко поставлені цілі і завдання. Одне без іншого не працює. Якщо у людей немає причини, то драйв не працює, у такому разі участь людей можна хіба що купити за гроші. А якщо є серйозні причини, то достатньо поштовху, чітко сформульованих ідей, і тоді з`явиться піднесення і виявиться народна ініціатива.

З 20 січня ми починаємо поїздки по регіонах, з тим, щоб сформувати цей рух. Наша мета – відставка цього уряду і розпуск парламенту. За необхідності ми проведемо весняний марш на Київ. Повторю те, що сказав хвилиною раніше, народ вже не той, що був 1999 року. Люди розгублені і чекають сигналів від своїх лідерів, а керівники владних інституцій заклопотані дерибаном. Наш опозиційний рух – рух для людей будь-яких конфесій, які розмовляють будь-якою мовою, але сповідують такі поняття, як свобода і демократія.

Хто фінансуватиме Ваш рух? Зараз "Народна самооборона" - це, в першу чергу, група активістів. Іхній внесок - це інтелектуальні та організаційні зусилля, а не грошові потоки. Повірте, десятки тисяч молодих людей, розчарованих тим, що зараз відбувається в країні, готові підтримати рух. Напруженість у суспільстві і очікування виходу настільки високі, що потрібний тільки лідер, який скаже, що він готовий разом з народом відстоювати сміну уряду та розпуск параменту.

Значить, всупереч чуткам, «Вперед, Україна!» Ви не очолите?

Ані «Вперед, Україна!», ані «Назад, Україна», ані ще п`ять партій, чиї керівники пропонували мені лідерство.

Я переконаний, що рух “Народна самооборона” ширший за будь-який політичний проект. І він повинен вийти за рамки помаранчево-блакитного протистояння. Я хотів би побачити в ньому і тих, хто зрозумів: один раз обдурили одну половину країни, другий раз – другу. Уже в січні в кожному обласному центрі пройдуть збори громадян, щоб вони оформилися в цивільний мирний рух самооборони, який протистоятиме тому беззаконню, яке є наслідком дій нинішньої влади.

Це моє завдання на перший і другий квартал майбутнього року.

Чи можливо вважати створення руху "Народна самооборона" початком вашої президентської кампанії?

Я не радив би вважати це початком будь-якої партійної чи передвиборчої кампанії.Моя позиція, котру я, до речі, вже висловлював Президенту - я занадто багато сил та здоров`я поклав на Майдані, обираючи цього Президента, щоби шукати когось іншого. На даний момент і на багато років уперед у мене немає президентських амбіцій. Навпаки, я хочу підтримати його. Народ делегував Ющенку невелику владу і дуже велику відповідальність. Я хочу допомогти йому зміцнити у тому сенсі, що народ з ним. Ось моя мета.

Юрію Віталійовичу, повертаючись до Вашої діяльності на посаді міністра. Уважно перечитала все, що писала про вас газета, чиї звинувачення лягли в основу розслідування парламентської комісії. Вразила мене тільки одна публікація. Там, де пишуть, що криворізька міліція «кришує» наркотрафік. Ми влаштовували перевірку. У нас були заяви про те, що і керівник міської міліції, і деякі представники районних управлінь міста причетні до покриття «наркоти». Це повна маячня. Там працювала розвідка МВС, служби внутрішньої безпеки МВС, представники центрального апарату, я особисто за підсумками перевірки виїздив туди. Безумовно, проблема наркоманії там величезна, але ніяких доказів причетності до цього міліції немає. При цьому, щоправда, були зафіксовані факти причетності деяких середньої ланки міліціонерів до “кришування” так званих банок. Місць, де варять ширку і куди приходять наркозалежні особи. Зрозуміло, ці люди мають бути покарані. Тут потрібно зрозуміти одну річ: наркозалежні - хворі люди. Тому я перед ОБНОНом (відділ боротьби з незаконним оборотом наркотиків. – Авт.) не ставив завдання: збільшувати кількість затриманих наркозалежних. Це робота тільки на статистику, а не на серйозний результат. Ми перевіряли діяльність ОБНОН за кількістю закритих нарколабораторій, наркокубел, за кількістю вилучених кілограмів наркотиків і за кількістю затриманих продавців, а не наркоманів. Так от Кривий Ріг демонструє позитивну динаміку за згаданими показниками. Тоді як ніяких доказів причетності міліції до розповсюдження наркотиків – немає. Я з таким же успіхом можу звинуватити будь-яку газету в причетності до торгівлі алмазами. Ну і що?

Ви в своїх інтерв`ю згадували, що за Вашого перебування міністром тисячі двомстам міліціонерам були пред`явлені звинувачення. Чи були серед ваших обвинувачених високі міліційні чини? Які з цих справ дійшли до суду?

Були, звичайно. Колишній заступник міністра з громадської безпеки пан Присяжнюк проходить фігурантом справи щодо побиття демонстрантів під ЦВК. Згідно із свідченнями, він особисто прибув до Печерського райвідділу, визволив звідти організаторів побиття, вирвав аркуш з книги затриманих осіб, і двоє з його «протеже», за моїми даними, пізніше вчинили вбивства в Сумській області. Усі ці матеріали були зібрані нами і відправлені до Генпрокуратури, де лежать досі. А пан Присяжнюк сьогодні – віце-прем`єр Криму. Я достатньо чітко сказав, що всі наші завершені справи передаються або до генерального могильника, який жваво торгує трудовими досягненнями наших міліціонерів, або до торгових домів із скульптурами Феміди, які займаються аналогічними діями. Це не провина міліції, це її біда.

Ви самі визнавали, що на посаді міністра припускалися якихось тактичних помилок. Якщо аналізувати цю діяльність, що Ви робили не так?

Думаю, треба говорити не про помилки, а про ті реформи, які не встиг провести. А якщо все ж про помилки, то пам`ятаєте, в перші дні революції я розповідав, що в міліції є внутрішні війська із своїми гарматами, танками. Насправді танків немає, а гармата є одна маленька, мені по коліно буде. Моє негативне сприйняття внутрішніх військ, яке сформувалося за часів акції "Україна без Кучми", і потім в перші дні Майдану, коли ми знали про можливі дії міліції проти демонстрантів, я швидко скоригував. Під кінець роботи я вважав, що внутрішні війська – це дуже професійна гвардія. Там, за рідкісним виключенням, служать люди з білою офіцерською кісткою. Якщо говорити про інші помилки, то варто визнати й кадрові. Я в Львівській, Волинській і деяких інших областях міняв начальників обласних управлінь. Чесно, кажучи, мені іноді ночами сниться, чого я ще не зробив в міліції.

Ви туди ще повернетеся?

Не певен. І зрозумійте, в міліції неможливо провести серйозні реформи тільки наказом або простим натисненням кнопки. Це комплекс акцій і заходів, які не відразу дають результат. Наприклад, щодо хабарів. Ми запровадили спеціальні міжрайонні підрозділи – БЕЗи (боротьба з економічною злочинністю. – Авт.). Тепер їх треба спеціалізувати ось на цій конкретній діяльності. Ми створили спеціальні управління, що займаються незаконною конвертацією, і потрібно навчити людей. І це довгий ланцюг, накопичення досвіду, формування навичок. Реформи мають бути системними.

Як Ви прокоментуєте призначення екс-прокурора Донеччини Віктора Пшонки заступником нинішнього Генпрокурора?

Це – реставрація кучмізму. І йдеться не про реалізацію політики партії, яка перемогла на виборах. А про тотальне повернення порядків і соратників пана Кучми. В світі немає вічного двигуна, зате є вічні гальма. І їх в органах виконавчої влади ми бачимо все більше.

Друге, парламент, в якому на основі зради була сформована так звана «антикризова» коаліція, остаточно перетворився на біржовий майданчик міжкланових торгів, у яких немає нічого спільного з інтересами виборців.

Нині робляться спроби призначень до МВС. Методи, якими робляться призначення зараз, без участі Секретаріату Президента, скидаються на узурпацію влади.

Думаю, що більшість призначень моїх заступників були абсолютно виважені. І я здивований окремими незаслуженими наїздами на міліцію Луценка. Купенський – рідкісний типаж інтелігентного професійного міліціонера. Є професіонали – важкоатлети, а є – інтелігенти. Він дуже думаючий, з вигляду м`який, але дуже потужний професіонал. Суслов теж пройшов хорошу школу.

Підсумовуючи, скажу, що можна постаратися зам`яти десятки справ Щербаня, можна призначити Шуфрича міністром, можна повернути Ківалова-«Підрахуя» до ЦВК, але неможливо загнати в стійло український народ.

Одна з газет написала, що людей, яким Ви довіряли в МВС, були одиниці?

Друзів було мало. У мене в житті друзів не дуже багато, багато товаришів і ще більше соратників. Але всіх керівників обласних підрозділів і керівників служб центрального апарату вважаю своїми соратниками і друзями. Ми пройшли складну школу становлення на марші, коли ми чистилися зсередини і нападали на бруд ззовні. Вийти з кучмізму і стати міліціонером нового типу завжди важко. Але мені хлопці дуже подобалися, ніхто з них не зламався і ніхто з них не скотився до дешевих лестощів і фальсифікації. Команду мені сформувати вдалося.

Де Новий рік відзначатимете?

У тещі.

А що своїм синам подаруєте? Тільки наступного дня надвечір дізнався, що був день Святого Миколая. Не встиг купити подарунок – дружина підстрахувала. А вік у них – складний. Одному сімнадцять, у нього є і комп`ютер, і мотоцикл, а менший відійшов від іграшок, але не прийшов до техніки. Зайду на книжкову виставку – там виберу щось. Напевно, найбільший подарунок – це присутність батька цілий день. Разом будемо ставити ялинку. З екологічних міркувань – штучну. Мені з дитинства було гірко бачити, як наприкінці січня нещасні обдерті недоростки лежать по смітниках.

Чого в Новому році Ви побажаєте українським журналістам? Щоб нікого з них не торкнулися зміни, які пройшли в МВС.

Лана Самохвалова

Фото Дмитра Стаховського