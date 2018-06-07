Лавров висловив переконання, що Україна не нападе на Росію

«Я переконаний, що таких намірів ні в кого немає. І, в останню чергу - у наших українських друзів», – заявив міністр закордонних справ РФ... Головним пунктом візиту нового міністра закордонних справ України до Росії 23 жовтня стала особиста зустріч з його російським колегою – Сергієм Лавровим.

У Будинок прийомів МЗС Росії українська делегація прибула в досить вузькому складі. Окрім самого Петра Порошенка, офіційний Київ представляли його перший заступник Олександр Хандогій, директор першого департаменту українського МЗС Леонід Осовалюк, керівництво українського посольства в Росії і ще кілька кадрових дипломатів нижчого рангу.

З моменту призначення Порошенка головним дипломатом країни він усім на заздрість демонструє бадьорість духу. За не повних два тижні на посаді голови МЗС – п`ять різноформатних візитів: від Брюсселя до Москви із зупинкою в Мінську. Під час московського візиту президентського кума Віктор Ющенко присвоїв йому дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла...

Серед російських та іноземних журналістів, акредитованих у Москві, візит нового українського міністра викликав незвичайний інтерес. Зафільмувати зустріч Порошенка з головою МЗС РФ прийшло не менше телевізійників, якна нещодавню зустріч пана Лаврова з держсекретарем США Хіларі Клінтон.

Сам же Петро Олексійович рішуче демонстрував активність. Швидко увійшовши до зали для прес-конференцій, він попрямував до столу, позаду якого стояли український і російський прапори, і... мало не сів під російський триколор. На допомогу прийшов Лавров, і невеличке непорозуміння залишилося майже непоміченим.

Як стало відомо за підсумками особистої бесіди Порошенка й Лаврова та двосторонніх переговорів у складі делегацій, сторони встигли обговорити практично всі проблемні теми – від Чорноморського флоту до спірних сторінок загальної історії.

Без уваги не залишилися й останні ініціативи Росії в оборонній сфері. Ідеться про нову військову доктрину Росії, яка передбачає «завдання превентивного ядерного удару по супротивникові», а також про поправки до закону «Про оборону», які розширюють можливості російської армії за межами РФ. Лавров заявив, що ці документи не вийдуть за норми міжнародного права (і на тому спасибі), а всі процедури спиратимуться на Статут ООН: застосування сили припустиме лише за рішенням Радбезу ООН - як захід самооборони в разі збройного нападу.

– Я переконаний, що таких намірів ні в кого немає. І, в останню чергу - у наших українських друзів, – підкреслив Сергій Лавров.

Українську сторону роз`яснення МЗС РФ повністю задовольнили, сказав, у свою чергу, Порошенко. Утім, йому все ж довелося завірити російську пресу, що позиція МЗС узгоджена і внутрішньополітичних розбіжностей із ключових питань щодо РФ в Україні немає.

– Можу вас завірити, що в ефективному рівноправному партнерстві й стратегічному ставленні України до РФ сьогодні зацікавлені всі без винятку гілки влади країни – Президент, прем`єр, парламент, опозиція, – заявив Порошенко.

Утім, як зауважують спостерігачі, головним досягненням зустрічі глав МЗС Росії та України було все ж таки те, що діалог сторін став «конструктивнішим» (щоправда, ніхто не знає, в якому сенсі вживається це слово. - Ред .).

– Міністри справді прониклися глибокою особистою симпатією одне до одного, що дуже важливо в таких справах. Лавров і Порошенко провели незаплановану зустріч теа-а-тет. А переговори у форматі делегацій затягнулися на годину. Хоча, це очевидно, враховуючи обсяг накопичених питань, – заявив у коментарі УНІАН один з учасників переговорів – представник російської сторони.

Лавров і Порошенко пообіцяли навіть вести узгоджену інформаційну політику щодо формування позитивного іміджу двох країн серед населення, а всі проблеми надалі обговорювати за столом переговорів, а не через ЗМІ.

Роман Цимбалюк, Москва Op-Ed. Чи вийде? Віриться з трудом... Ураховуючи прірву, яка росте між країнами, що обрали різні шляхи розвитку, по-різному сприймають демократію і ринкову економіку. Навряд чи ця «конструктивність» залежатиме від результатів президентських виборів в Україні, як багато хто в Росії вважає.

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