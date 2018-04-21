Про що пишуть світові ЗМІ перед Новим роком

Перед Новим роком всі люди на землі перебувають у доброму святковому гуморі. В очікуванні новорічних чудес вони стають веселими, розкутими й дотепними. Мабуть, тому ми спостерігаємо в передноворічному світі стільки цікавого, смішного та повчального. Підтвердження тому – зарубіжна мозаїка, яка пропонується увазі нашого читача.

Time розказав, як побачити людину року

„Ви” – так визначив американський журнал Time людину 2006 року. Тим самим було визнано зростання популярності та впливу того інформаційного світу, який створюють користувачі Інтернету у всесвітній мережі. На обкладинці – біла клавіатура та екран комп’ютера, на поверхні якого кожен читач може побачити відбиток власного обличчя. Часопис віддав належне своїй аудиторії за те, що вона „взяла у свої руки управління всесвітніми засобами інформації” і наповнює змістом віртуальний світ Інтернету.

Як пише Time, віддаючи нагороду збірному образові, а не окремій людині, Інтернет змінив баланс сил у світі ЗМІ – за допомогою блогів, відео і соціальних мереж. Мало того, Інтернет перетворився на інструмент, який дає людям широкі можливості співпраці однне з одним.

Журнал окремо відзначив такі веб-сайти як YouTube, Facebook, mySpace, Wikipedia, які дають змогу користувачам інтерактивно спілкуватися, завантажувати свої відеокліпи, посилання та фотографії.

Time присуджує свою щорічну нагороду з 1927 року, намагаючись виділити того або тих, хто більше за інших вплинув на всесвітній порядок денний. Цього року серед претендентів були іранський президент Махмуд Ахмадінеджад, лідери Китаю та Північної Кореї Ху Цзіньтао й Кім Чен Ір. Торік людьми року було названо засновника Майкрософт Білла Гейтса, його дружину Мелінду. 2004 року був відзначений президент США Джордж Буш, а на рік раніше – збірний образ американського солдата. Якщо ж глибше зазирнути в історію, то людьми року називалися Адольф Гітлер (1938 рік) та аятола Хомейні (1979 рік).

Новорічні мрії отця з Ватикану

Новий рік завжди збуджує в людей добрі надії та світлі мрії. Не виняток – і священнослужителі, яким нібито належить „за посадою” відвернути свої думки від світського та спрямувати на божественне. Але хіба не божественною грою є футбол? Авжеж. От і кардинал Тарчізіо Бертоні, державний секретар Ватикану (найвища адміністративна посадова особа держави), мріє перед святом, що ця найменша у світі держава матиме колись футбольну команду, яка зможе на рівних грати проти найсильніших клубів вищої ліги Італії, серії А.

Тарчізіо Бертоні, каже, що в католицьких семінаріях багато талановитих футболістів, котрі з радістю вдягнуть футболки з фірмовими жовто-білими кольорами Ватикану. Сам Бертоні все життя був завзятим футбольним уболівальником, обожнював „Ювентус”, а коли святий отець був архієпископом Генуезьким, його часто запрошували на телебачення коментувати ігри місцевої „Сампдорії”.

„Я не виключаю можливості, що в майбутньому Ватикан зможе зібрати дуже добру футбольну команду, яка гратиме на тому ж рівні, що й „Рома”, „Сампдорія” та „Інтер”, – каже кардинал. І передноворічні мрії Бертоні виглядають не такими вже ефемерними, коли дізнаєшся, скільки в католицьких університетах та семінаріях навчається на священиків молодих і дуже талановитих хлопців із Бразилії. Щоправда, будуть проблеми з календарем ігор, адже у святу неділю церковному кліру займатися будь-якою діяльністю суворо заборонено.

Корея закликає бойкотувати проституток

Невідомо, чи є гріхом такі футбольні мрії священиків, але уряд Південної Кореї напередодні Нового року дуже прагне вберегти від гріха службовців. Корейський кабмін пропонує подарунки або премії для працівників, які зобов’яжуться бойкотувати на період новорічних свят... будинки розпусти. Адміністрація пропонує також фінансові винагороди підприємствам, робітники яких пообіцяють не вдаватися до платного кохання після традиційних новорічних вечірок, що зазвичай рясно зрошуються спиртним. Крім того, уряд розподілить поміж підприємствами безкоштовні місця в кінотеатрах.

Як пояснив газеті Korea Times один з корейський урядовців, усталена корпоративна культура спонукає персонал гарненько випивати на новорічних вечірках, а потім наймати платних жриць кохання. І це стало своєрідним „ритуалом зміцнення чоловічого колективу”. Таку практику уряд має намір зламати, тому й заохочує „цнотливих” службовців.

А що, може, і вдасться. Адже Новий рік та Різдво мають велику магічну силу для відвернення всього злого та порочного. Наприклад, у німецькому місті Білефельд водій таксі змусив ретируватися озброєного злочинця, який приставив йому пістолета до скроні й вимагав грошей, гучним криком: „Заради Бога! Адже зараз різдвяний вечір!” Щоправда, шофер не лише кричав – він відхилився від зброї і вдарив кулаком нападника, після чого той накивав п’ятами.

Як прокоментував подію офіцер міської поліції, „мабуть, опір таксиста та його натяк на Різдво розстроїли бандита”. Невдовзі 18-річний грабіжник та його 16-річний спільник були заарештовані.

На кого хочуть бути схожими зірки спорту

На Новий рік діти частенько пишуть листи Дідові Морозу. Але таке трапляється і з дорослими. Французькі спортсмени, які зібралися на гірськолижному курорті Ла-Плань, теж написали про свої потаємні мрії своєму Папа Ноелю. Причому першим свою цидулку скомпонував міністр спорту Жан-Франсуа Ламур: „Я хотів би замовити собі такі ж здатності до синтезу складних міжнародних сюжетів, які довів Жак Ширак. У цій царині він є неперевершеним”.

Зате капітан французької тенісної збірної, яка виступає на Кубку Девіса, Гі Форже захотів собі якості знаменитого футбольного тренера Арсена Венгера (тренує лондонський „Арсенал”): „Його стабільність, серйозність і ясність розуму є неймовірними. Ще більше враження на мене справляють повага й авторитет, якими Арсен користується серед футболістів і в родині”, – пише колишній тенісист.

А видатний футболіст Лоран Блан мріє про те, щоб мати „здатність провокувати ЗМІ таку, як у тренера „Челсі” Жозе Моуріньйо. Він користується цим талантом головним чином для того, щоб захищати свою команду”.

А віце-чемпіонка світу з плавання Малія Метелла мріяла б мати „розум і харизму Зінедіна Зідана”.

Дід Мороз у касці

Проте Дідам Морозам перед Новим роком іноді буває не до того, щоб старанно виконувати забаганки дітей та дорослих. Наприклад, Санта-Клаус, який працює в торговельному центрі шотландського міста Глазго, мусив навіть замінити свою традиційну червоно-білу шапочку на будівельну каску. А сталося це після того, як він зазнав „бомбардування” пирогами, кинутими з балкона невгамовними дітлахами.

„Здоров’я та безпека – понад усе”, – заявив директор торговельного центру. „Ми видали йому жовту каску, прикрашену рогами північного оленя, аби надати Дідові Морозу більш святкового вигляду”.

За матеріалами Рейтер та Бі-Бі-Сі підготував Микола Писарчук