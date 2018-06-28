Дефіцит українського бюджету: сюжет, вартий фантазії Дена Брауна

Поданий Мінфіном дефіцит – 28 млрд. 414 млн. гривень – нагадує масонську піраміду... Щось заховано за дивними піктограмами офіційних цифр?.. Так і є...

У житті завжди є місце фіскальному подвигу

У новому бестселері Дена Брауна «Втрачений символ» карколомні події розгортаються навколо таємничого предмету – масонської піраміди. Для непосвячених – важкий предмет із матеріалу невідомого походження. Холодний, приємний на дотик, як дві краплі води схожий на зображення на однодоларовій банкноті. Але щоб розшифрувати загадку, заховану в його нетрях, героям роману потрібна буде одна ніч, кілька смертей другорядних героїв та інтелект Роберта Лангдона.

Дефіцит зведеного українського бюджету за десять місяців поточного року в поданні Міністерства фінансів України – 28 млрд. 414 млн. гривень – нагадує ту саму масонську піраміду. На перший дотик – це просто витвір мистецтва. Це перемога сталевої волі Кабміну над негодою світової фінансової кризи, насланої на уряд професіоналів. Погодьтеся, утримати дефіцит у межах трьох відсотків ВВП в той час, коли бюджетні дефіцити економічних велетів сягають 10 відсотків, – це межує з фіскальним подвигом. А стосовно Бельгії, Чехії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Австрії, Португалії, Словенії та Словаччини Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС почала процедуру нагадування– що вони мають скоротити свій надлишковий дефіцит бюджету до безпечних трьох відсотків ВВП.

Ось очікуваний обсяг дефіциту бюджету в розвинутих економіках у 2009 році (у відсотках до ВВП):

Чехія – 6

Туреччина – 6,3

Росія – 6,3

Японія – 8,7

США – 8,8

Румунія – 9

Велика Британія – 13,2

Джерело: JP Morgan, Emerging Markets Outlook and Strategy for 2010

А в нас – поки що – менше навіть від цих трьох відсотків! Хоча програмою між Україною та МВФ і визначено, що за підсумками року дефіцит загального сектора управління може сягнути 6 відсотків ВВП плюс ще 2,6 відсоткових пункти на дефіцит Нафтогазу.

Герої «Втраченого символу» мають стійку підозру, що вишуканість і стриманість масонської піраміди оманливі. Таке саме відчуття й від дефіциту у виконанні українського Мінфіну. Щось заховано за дивними піктограмами офіційних цифр. Спробуємо розібратися, бо вже лунають голоси– що дивна якась бухгалтерія у Мінфіну.

Масонський код українського Мінфіну

Міністерство фінансів рахує дефіцит так, як ми рахували пасочки в пісочниці – прямим рахунком. Витрати зведеного бюджету сягнули 243 млрд. 721 млн. грн., що перевищило доходи на 26 млрд. 318 млн. Плюс ще видали бюджетних кредитів на 2 млрд. 96 млн. грн. Ось і маємо в підсумку – 28 млрд. 414 млн. грн., які облетіли всі ЗМІ й не залишилися поза увагою зарубіжних фінансових аналітиків.

Щось тут не те, твердять герої Дена Брауна, ледве не пробуючи на зуб витвір масонського мистецтва. І таки знаходять на 320-й сторінці «Втраченого символу» потаємний механізм, що трансформує піраміду в хрест. Наша перша загадка чекає нас за бюджетним кодом 3513050, з якого ми довідуємося, що дотація Пенсійному фонду з бюджету на фінансування його дефіциту за десять місяців поточного року сягнула аж 10 млрд. 679 млн. грн. Це прямі видатки бюджету, а де ж 15 млрд. гривень позики, неповернутої ПФ Казначейству (станом на 1.11.09)?

Ці 15 млрд. грн. не враховано в обрахунку дефіциту бюджету, і це перша загадка бюджетної піктограми Мінфіну. Додаємо й отримуємо вже дефіцит у 43 млрд. 414 млн. грн.

Дебет-кредит рекапіталізації

Ще один пасаж Ден Браун писав, напевне, під впливом шоу Марти Стюарт чи якогось іншого кулінарного дійства, оскільки піраміда потрапляє в окріп і від високої температури на її денці проступає дивний малюнок, який герої намагаються розшифровувати протягом подальших двохсот сторінок. Нам не дає спокою інше – а де ж ті облігації, якими Мінфін рятує “Родовід”, Украгазбанк, “Київ”, а заодно й Нафтогаз? Загалом за десять місяців цих цінних паперів було випущено на суму в 30 млрд. грн. Облігації вартістю у 18 млрд. 600 млн. було поміщено в статутний фонд Нафтогазу; на 9,5 млрд. було докапіталізовано вищезгадані три банки, а ще як мінімум 2 мільярди отримав “Укрексім” (на викуп облігацій “Авіанту” та інші проекти).

Ці 30 млрд. – не що інше, як прямі видатки бюджету за рахунок збільшення державного боргу. Однак проведено її по бухгалтерії Мінфіну дуже винахідливо й творчо – визнано збільшення боргу на ці 30 млрд. гривень, однак рядком нижче написано, що на цю саму суму збільшено чисті активи держави (адже вона стала власницею банків та поповнила статут Нафтогазу).

Роберт Лангдон позаздрив би такому поводженню з цифровими символами – борг у 30 млрд. грн. випарувався, згорнувся в нульове сальдо й залишився для дефіциту непоміченим. Однак є всі підстави доплюсувати цю суму до дефіциту й отримати щонайменше 73 млрд. гривень дефіциту зведеного бюджету України за десять місяців поточного року.

Насправді ця цифра може й має бути відкоригована в бік збільшення, оскільки, беручи до уваги прямий і прихований дефіцит Пенсійного фонду, ми не врахували дефіцит інших соціальних фондів. А в тому, що вони працюють з дефіцитом, сумніватися не доводиться – варто лишень прочитати ось таке оголошення Виконавчої дирекції Фонду обов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві:

Тож задекларований Мінфіном дефіцит бюджету у 28 млрд. грн. має стільки ж спільного з реальністю, скільки наукоподібні бестселери Дена Брауна – з наукою.

Однак інтерес викликають неабиякий.

Станіслав Голубенко