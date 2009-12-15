Кириленко думає, що «грипозних» грошей Кабмін освоїти не встигне

Депутатська група «За Україну!» вимагає від Кабінету міністрів офіційно у Верховній Раді України оприлюднити свою позицію щодо внесення проекту державного бюджету на 2010 рік. Про це, виступаючи у ВР, сказав лідер Громадського руху «За Україну!» В’ячеслав Кириленко.

Він зауважив, що зі слів першого віце-прем’єр міністра Українизрозуміло, що уряд не збирається вносити до ВР проекту державного бюджету. «Це теж позиція, але у такому випадку вона повинна бути оприлюднена у ВР України офіційно», - сказав він.

«Якщо уряд не збирається вносити бюджет на наступний рік, то це означає, що всі розмови про боротьбу з епідемією грипу не більше, ніж розмови, - переконаний Кириленко. - Щойно був проголосований законопроект про виділення 608 мільйонів гривень на боротьбу з епідемією грипу. Однак усі, хто розбирається в бюджетному процесі, цілком розуміють, що жодної копійки уряд, скоріше за все, використати не встигне».

Кириленко зауважив, що додаткові кошти на боротьбу з епідемією грипу, виділення яких передбачається ухваленим ВР законопроектом № 5383, доцільно було б закласти у бюджеті на 2010 рік. «З 2010 року, якби був бюджет, ми могли б ухвалити комплексний підхід до питання боротьби з епідемією грипу, як і до питання оборони, національної безпеки, гуманітарної сфери тощо», - зазначив Кириленко.

«Тому ми вимагаємо від уряду офіційної відповіді - буде проект бюджету чи ні», - наголосив лідер Руху «За Україну!».