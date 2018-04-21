Тарас Стецьків: Президент може апелювати до суспільства безпосередньо...

Юрій Луценко та його соратники почали виявляти активність. Так, у вівторок, як було заявлено, стартує регіональний тур лідера руху “Народна самооборона” Луценка. Це перша публічна й гучна акція активіста Помаранчевої революції після його відставки з посади міністра внутрішніх справ. Команда “самооборонців” має на меті відвідати Вінниччину. У переддень туру ми зустрілися з одним із ініціаторів “Народної самооборони” Тарасом Стецьківим.

Тарасе, завтра стартує регіональний тур “Народної Самооборони”. Яку мету ви ставите?

Ми вирушаємо із Софіївської площі в Києві. А у Вінниці маємо зустрітися з громадою та журналістами. Те, що було досі, можна розцінювати як передстартову підготовку. Уже після завтрашньої зустрічі з людьми можна буде оцінити, як сприймає нас громада і якою є організація руху та зміст того, що буде нами сказано.

Чи будуть завтра нарешті представлені головні обличчя Народної самооборони?

Головне те, що будуть оголошені принципи нашого руху. У процесі розкрутки й поширення наших ідей кількість прихильників та знакових облич щораз додаватиметься.

Є усталена думка, що ваша ініціатива диктується підготовкою до дострокових парламентських виборів. А громадська організація поступово стане політичною…

Наше принципове питання: самоорганізувати громаду й довести людям, що можна боротися за свої права. Це – головне завдання. А коли люди самоорганізуються, навчаться боротися за свої права, ставити на місце будь-яку владу – помаранчеву чи біло-блакитну, – тоді вже можна буде говорити про дострокові вибори ...

Деякі аналітики висловлюють серйозні сумніви, що досить помітне місце в рейтингу довіри Луценкові зможе перетворитися на рейтинг електоральний…

Відповідь на це запитання дасть час і наша конкретна діяльність. Якщо це буде діяльність в ім’я людей, то рейтинг довіри перетвориться в електоральний рейтинг.

Як ваш статус радників Президента кореспондується зі статусом лідерів руху?

Ніяк не кореспондується. Це діяльність у різних площинах, і ми на цих посадах і в цих ролях ставимо собі різні завдання. Самооборона – це громадянська активність. А як радники ми можемо висловлювати свої думки й давати поради щодо діяльності головної посадової особи держави.

Завтра буде два роки інавгурації Віктора Ющенка. Який Ваш підсумок цих двох політичних років?

Були серйозні успіхи й серйозні розчарування. Розчарувань було дещо більше. Був розтрачений той кредит довіри після Помаранчевої революції. Але з кожних розчарувань, так само як з кожних здобутків, слід робити висновки. Я впевнений, що ми ці висновки зробили.

Ви на другу річницю Майдану опублікували цікаву статтю, у якій аналізували причини постмайданних розчарувань. Зокрема, Ви писали про те, що не було зламано стару систему відносин у владі, закладену Кучмою. Цим самим Ви знімаєте відповідальність нинішніх посадовців за конкретні непорядні вчинки?

Правда є і у вас, і в мене. Система, вибудована Кучмою, значною мірою впливала і продовжує впливати на вчинки чиновників та політиків. Але так само не можна заперечувати й те, що політики мали всі шанси вийти за рамки цієї системи, демонтувати її і не допустити фатальних помилок, які вони допустили. Насправді, істина лежить десь посередині.

Що Ви робили два роки тому 23 січня?

Я був у безпосередній близькості до Президента і слухав його інавгураційну промову. Тоді була значно морозніша погода, ніж нині. Шкода, що зараз немає хорошої зими. І тоді всі перебували в стані величезного піднесення, навіть ейфорії.

І це символічно, що річниця інавгурації збігається зі стартом нашого руху.

Чи є в Президента ще час і можливості реалізувати свою програму “Десять кроків назустріч людям”?

Є. Але з кожним днем ці шанси зменшуються і зменшуються.

У Народної самоборони є офіс, адреса? Цього тижня у ЗМІ буде оприлюднено адресу й телефони центрального офісу. Адже це все робиться на марші. Від часу проголошення ідеї минув лише місяць, і з цього місяця майже три тижні Україна відпочивала.

Які у вас відносини з БЮТ?

Нормальні. За нагоди, ми можемо зустрічатися з її лідерами. Але це не заперечує нашого права давати оцінки тим чи іншим помилковим крокам БЮТ. Зокрема, їхньому голосуванню 12 січня за подолання вето на закон про Кабмін.

А як складаються відносини з “Нашою Україною”?

З лідером парламентської фракції В’ячеславом Кириленко найтісніші стосунки. Так само добрі стосунки в нас з Миколою Катеринчуком. Але це відносини громадянського руху з політичними силами. Є ще другий бік. Ми діємо в площині громадянській і соціальній. Наше завдання – акумулювати народну активність. І якщо ті чи інші політичні сили поділятимуть те, що ми робимо, ми будемо знати, що вони нас підтримують. Це вони мають визначитися щодо нас, а не ми – щодо них.

Ви створюєте громадський рух. Скажіть, якщо таки буде оголошено дострокові парламентські вибори, участь у них вашого руху, який незареєстрований як партія, буде можливий тільки у складі вже існуючої політичної сили. У складі якої саме політичної сили ви себе бачите?

Це питання не на часі. І ми над ним поки що не думали. Ми займаємося поширенням загальнонаціонального руху, який боротиметься за права людей, чітко акумулюватиме громадську активність і поставить під контроль владу, на яку зможе тиснути. Оце – головна мета Самооборони.

А як Віктор Андрійович ставиться до участі своїх радників у цьому русі?

Якщо Президент вважатиме за потрібне, то він оприлюднить свою думку. У мене з Президентом не було розмови на цю тему.

Через три дні спікер парламенту зможе підписати двічі ветований Президентом закон про Кабінет міністрів. Які політичні наслідки прийняття цього закону?

Мороз підкреслює, що Конституція дає йому право підписати цей закон. Тим самим спікер бере на себе відповідальність за підписання цього неконституційного документа. Тоді в діло вступить останній арбітр – Конституційний суд. Я думаю, що він скасує або весь закон, або в частині його неконституційних положень. А там таких більш як десяток. Я не думаю, що Морозу додасть ваги підписання саме такого закону.

“Антикризова” більшість працює на законопроектом про Президента. Чи не логічно було б якби над ним працював і Секретаріат Президента?

Будь-який депутат або фракція як суб’єкт законодавчої ініціативи може подати законопроект. Мова йде не про факт закону, а про його зміст. Якщо зміст такого закону відповідатиме Конституції, то Президент такий закон підпише. Якщо він, як закон про Кабмін, міститиме антиконституційні норми, то на нього буде накладено вето. Якщо “антикризова” коаліція знову спробує подолати вето, то суспільство бачитиме, що вона вдається до антиконституційних дій. А такі дії шкодять суспільству. І тоді Президент апелюватиме до суспільства безпосередньо.

Розмовляла Маша Міщенко