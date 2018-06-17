Чому Тимошенко втратила голоси на Київщині

Земельний скандал у Вишневому зіграв не на користь БЮТ. Позиція бютівців у місцевій раді вплинула на настрої громадян, змінила ставлення до цієї політичної сили...

За два дні до першого туру президентських перегонів мешканці Київщини витягли зі свої одвірків, хвірток та поштових скриньок спецвипуск «Київської правди». Для фракції БЮТ, яка контролює Київську облраду й представник якої цю раду очолює, не скористатися добре знайомою шапкою обласної газети було б дивним. Спецвипуск містив зображення бюлетеня з правильним місцем, де ставити позначку, і тези виборчої програми Юлії Тимошенко.

Особливо непереливки в разі приходу прем’єра до президентської влади буде земельній мафії. Цитую «Київську правду» від 14 січня 2010 року: «Нехай ті чиновники й високопосадовці, які нечесними, брудними руками щось узяли в держави на базі корупції, повернуть награбоване назад. Якщо самі не зможуть це зробити, то ми їх просто примусимо. В цьому напрямку я крок за кроком буду робити це настільки, наскільки в мене буде вистачати сил, тому що іншого шляху очистити Україну від цієї всієї нечисті просто не існує».

Однак результати першого туру виборів на Київщині зафіксували послаблення електоральних позицій Тимошенко – вона втратила 85 тисяч голосів порівняно з парламентськими виборами 2007 року. Особливо знизилася підтримка в навколостоличному поясі міст-супутників: у Броварах, Борисполі, Боярці, Обухові, Вишневому, де БЮТ восени 2007 року набрав понад 55 відсотків голосів, електоральний урожай 17 січня 2010 року виявився хоч і пристойним, однак значно скромнішим – у межах 40 відсотків. А в Славутичі сталося взагалі щось незбагненне – Янукович випередив Тимошенко.

Голова Київської обласної ради Володимир Майбоженко, який керував обласним виборчим штабом, утримався біля керма кампанії, хоча йому пропонували звільнення. Однак для того, щоб протеже Губського став губернатором Київщини, має трапитися чудо. У Білому Будинку на площі Лесі України, де Київська облдержадміністрація сусідить із ЦВК, уже починають готуватися до приходу “регіонала”-нафтогазівця Юрія Бойка. Вряди-годи, однак, виринає ім’я ірпінського податкового генерала й за сумісництвом співака Петра Мельника, однак його кандидатуру давно не сприймають усерйоз.

Утім, повернімося з площі Лесі Українки в засніжені поля Київщини, які, хоч і втратили в ціні під час економічного колапсу 2009 року, проте все ще залишаються ласим шматком для дрібних, середніх та великих латифундистів і тих, хто їх «кришує». Іншими словами, для тієї «земельної мафії», якій Ю.В. оголосила війну.

Хто зна, якби ця війна велася раніше, послідовно і безкомпромісно, то Тимошенко, може, і не втратила б стільки голосів у прихильній до неї області. Воювати мали саламандри-бютівці з місцевих рад, адже бютівські фракції за результатами місцевих виборів 30 березня 2006 року здобули більшість практично в усіх місцевих радах Київщини. Отже, у місцевих депутатів-бютівців був час і можливості виявити себе у війні із «земельною мафією».

Вони цього не зробили...

Показовим є приклад Вишневого – містечка в Києво-Святошинському районі, за Кільцевою дорогою столиці. Яка інвестиційна вартість земельних ділянок у цьому районі – можете уявити самі. Тож 17 вересня минулого року правоохоронні органи затримали при отриманні хабара в особливо великому розмірі – 2 млн. 550 тис. грн. – першого заступника міського голови Володимира Стужука. Віце-мер обіцяв підприємцю «сприяти» в отриманні ділянки в полі між Вишневим та Кільцевою дорогою для зведення котеджного містечка. Цей інцидент набув широкого розголосу в пресі, а нещодавно прес-служба Генпрокуратури повідомила, що справу передано до суду.

У розпорядження УНІАН потрапив текст подання прокуратури Київської області до Вишневої міської ради. Документ деталізує обставини вимагання та отримання хабара віце-мером Вишневого, аж до назв кав’ярні й фірми, де це відбувалося, уточнює суми та проливає світло на деталі оборудки – 500 тисяч доларів за укладення договору оренди та ще 2 мільйони – за набуття корпоративних прав на компанію, для якої було відведено десятигектарну земельну ділянку, що, власне, і була предметом гучної угоди.

Оскільки документ є публічним (його отримали на руки працівники виконкому та депутати міської ради), УНІАН вважає за можливе його оприлюднити (з ним можна ознайомитися тут).

Однак земельний скандал у Вишневому зіграв не на користь БЮТ. Можна стверджувати, що позиція бютівців Вишневої міської ради в цьому скандалі вплинула на настрої вишнівців, змінила в багатьох із них ставлення до білосердечної політичної сили, яка в результаті не дорахувалася у Вишневому багатьох голосів.

Від самого початку десятеро з 14 депутатів-бютівців у Вишневій раді активно підтримували виділення цієї земельної ділянки ТОВ «Технопарк-Вишневе», у якій відразу вбачалися ознаки фіктивності – компанія «Роги й копита» з двома стільцями та одним столом була створена виключно для відведення на неї 10-гектарної ділянки з подальшим продажем – як з’ясувалося, за 2 млн. доларів. На бютівців не впливали ні переповнені зали, коли вишнівці приходили на сесії просити не голосувати за сумнівну оборудку, ні листи мешканців на адресу Тимошенко й Турчинова. У листах місцеві жителі попереджали: якщо представники БЮТ і далі підтримуватимуть земельну аферу, ця політична сила позбудеться багатьох голосів у Вишневому. Що врешті-решт і сталося. Тим часом депутати від БЮТ мовчки, понуривши голови, рішення за рішенням голосували за відведення 10 га.

Коли ж головного організатора цієї оборудки Стужука було арештовано при отриманні гігантського хабара, депутати-бютівці були першими, хто в листі на ім’я судді заприсягся взяти чиновника на поруки.

До честі обласного керівництва партії «Батьківщина», депутатів-бютівців, які грудьми лягали на захист рішення про вилучення з власності територіальної громади 10 га останньої незабудованої вишнівської землі, було виключено з партії. Однак сказавши «а», потрібно було вимовити «б» – вишнівці чекали, що до таких народних обранців буде застосовано імперативний мандат і вони перестануть бути депутатами.

Таке рішення мав ухвалити з’їзд БЮТ. На ньому на Майдані висунули кандидатом у президенти лідера партії і чистити лави або було ніяково, або забракло часу.

Тож запевнення лідерки про боротьбу із «земельною мафією» на мешканців Вишневого не справили особливого враження, як і на жителів Білої Церкви, Ірпеня, Василькова.

У Вишневому за Ю.В. проголосувало 39 відсотків, тоді як у 2007-му – 56.

До речі, подання прокуратури датоване аж 13 листопада минулого року, однак до рук депутатів міської ради воно потрапило лише цього тижня. Під номером, за яким його зареєстрували восени, значиться зовсім інший документ, а саме подання безслідно зникло. Документ знову з’явився на світ лише після повторного нагадування прокуратури, здивованої тим, що у Вишневої міської ради не знаходиться часу на розгляд її подання.

Станіслав Голубенко