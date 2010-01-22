Чиновник з Вишневого керує містом СМСками з камери?

Розслідування кримінальної справи за звинуваченням першого заступника міського голови Вишневого Володимира СТУЖУКА у вимаганні та отриманні хабара в особливо великих розмірах завершено і передано до суду. Про це повідомила у сьогоднішньому номері з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури «Газета по-київськи».

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2009 року В.СТУЖУКА було затримано при отриманні ним хабара в розмірі 2,5 млн. грн. Це була перша частина хабара – усього він вимагав майже 500 тисяч доларів у підприємця за виділення під будівництво комерційного центру 10 гектарів міської землі. 21 вересня минулого року суд обрав як запобіжний захід утримання В.СТУЖУКА під арештом протягом двох місяців, а у листопаді продовжив перебування під вартою ще на два місяця. Хабар, отриманий В.СТУЖУКОМ, був визнаний найбільшим із задокументованих у 2009 році, за рейтингом, складеним МВС України.

Перебуваючи з вересня минулого року у камері попереднього слідства, В.СТУЖУК, тим не менше, продовжує формально посідати посаду першого заступника міського голови Вишневого, повідомили кореспонденту УНІАН в апараті міської Ради Вишневого. Міський голова Вишневого Анатолій ГОШКО до сьогодні не порушував перед депутатами питання про звільнення В.СТУЖУКА з посади свого заступника та про виведення його з членів виконавчого комітету.

Лише другого лютого ц.р. і лише за наполяганням прокуратури Київської області на сесії міської Ради Вишневого буде винесено питання про звільнення В.СТУЖУКА з посади першого заступника міського голови, повідомив УНІАН депутат міської Ради В’ячеслав ШАПКА. В.ШАПКА, однак, не переконаний, що більшість депутатів міської Ради висловляться за зняття В.СТУЖУКА з посади, оскільки у значної частини депутатів ще є наміри взяти його на поруки. За словами депутата міської Ради, значна частина вишнівчан переконана, що В.СТУЖУК продовжує здійснювати «оперативне управління містом, надсилаючи своїм довіреним особам, в т. ч. у виконавчому комітеті міста, есемески із Лук’янівського ізолятора».