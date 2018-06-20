У який спосіб Тимошенко не визнаватиме Януковича Президентом

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Юлія Тимошенко вирішила не визнавати перемогу Віктора Януковича. “Я ніколи не визнаю легітимність перемоги Януковича з такими виборами”, – цитували ЗМІ слова прем’єрки. Зважаючи на те, що сама Юлія Володимирівна цими днями не вельми охоче спілкується з пресою, ми запитали в її колег, а також політологів, що мала на увазі Тимошенко і якими будуть її подальші кроки.

Андрій Шкіль, народний депутат, БЮТ: ЛЮДИНА, ЯКА ПОБУДУВАЛА КАМПАНІЮ НА ЗНИЩЕННІ УКРАЇНИ, НЕ МОЖЕ БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ

Я був присутній на засіданні фракції. Юлія Володимирівна сказала: “Я ніколи не визнаю його Президентом”. Людина, яка побудувала свою виборчу кампанію на знищенні України, не може бути Президентом.

Ми діємо в судовому полі. Основними порушеннями були голосування на дому й величезна кількість зіпсованих бюлетенів. Ми хочемо досягнути того, аби наші вибори в майбутньому відбувалися без порушень, якщо вибори коли-небудь в Україні ще будуть після того, як Янукович прийде до влади.

Тарас Чорновіл, народний депутат, позафракційний:

У РЯДІ ОБЛАСТЕЙ ТИМОШЕНКО ВІДВЕРТО “ЗДАЛИ”

Ми не почули офіційної заяви самої Юлії Тимошенко. Відкладалася її прес-конференція, тепер уже кажуть, що буде її звернення до народу з цього приводу.

Не визнавати результати можна по-різному. Варіант не визнавати результатів і вважати, що Президентом він не обраний і самому йти класти руку на Євангеліє, очевидно, не буде реалізуватися за жодних обставин.

Другий варіант пропагандистський – просто заявити, що ми не визнаємо його переможцем на виборах, аби мати додаткову мотивацію подавати позови до суду. Позови й так можна подавати за законом, це абсолютно правомірно, але краще підтвердити їх політичною доцільністю.

Є ще третій варіант невизнання – як у 2005 році з боку Януковича. Формального визнання від офіційного штабу Януковича і самого Януковича, де було б чітко зафіксовано, що Президентом став Ющенко і все чесно, поздоровляємо його з обранням, – не було. Але люди, які підтримували на той час Януковича, у тому числі і я, після інавгурації Ющенка діяли згідно з указами Президента. Це визнання “за замочуванням”. Функції Президента виконуються, ми це визнаємо, але вважаємо, що Президент обраний нечесно.

У ряді областей Юлія Тимошенко могла мати непогані результати й задіяти певні адміністративні можливості. Але її відверто “здали”. Наприклад, Губський – у Київській області. Там більше було роботи проти неї, ніж на неї.

Дуже дивна була провокація навколо поліграфкомбінату “Україна”. Це дало формальний поштовх для зняття Луценка. Його, по суті, усунули. Після того зникла можливість контролю на Сході України. Там відбувався так званий “підвоз”. Тільки міліція могла це зупинити – коли люди, підігнавши автобус під якийсь будинок, ішли по квартирах зі списком від виборчої комісії, грюкали у двері до тих, хто не проголосував, і дуже нав’язливо пояснювали, що треба терміново йти на виборчу дільницю. Зупиняючи ці автобуси, можна було відстежити, хто, крім людей, які їдуть голосувати, перебуває всередині, чи немає там активістів тієї самої ПР, чи відбувається спеціальна “обробка” виборців, чи не вручають їм якісь гроші. Провівши кілька рейдів, таку “підвозку” можна було б зупинити. А “підвозка” дала на Донбасі неймовірну кількість голосів. Думаю, порядку 20% вдалося мобілізувати такими схемами. Зупинити це міг тільки Луценко персонально. Без нього міліція на таке не пішла б.

Вибори визнаються недійсними в тому випадку, якщо доведено, що фальсифікація становила більш як 10%. Але це щось дуже нереалістичне. Може, на двох-трьох дільницях скасують результати, але це 5–6 тисяч голосів, а їм потрібен майже мільйон.

Сергій Соболєв, народний депутат, БЮТ:

ЛЕГІТИМНІСТЬ ЯНУКОВИЧА БУДЕ ВИЗНАНА В РОСІЇ, А НЕ У СВІТІ

Ми сьогодні оголосили заяву фракції про те, що звертаємось у суди для встановлення результатів виборів таких, які не відповідають волевиявленню громадян. Закон визначає, що до 18 лютого – до дня оголошення результатів виборів – ми повинні пройти всі суди, а саме адміністративні апеляційні суди в областях. Це буде зроблено в найближчі два дні. У нас є дані про масові порушення порядку голосування на дому в східному регіоні. Майже 1,5 мільйона голосів – це ті, хто проголосував на дому, що більше як у двічі перевищує середньостатистичні дані в першому турі. На Сході також масово відбувалося включення виборців у день виборів. Ми хотіли б перерахувати так звані “зіпсовані” бюлетені. А таких майже 300 тисяч. Це неймовірно.

Що стосується явки виборців. У нас є велика підозра, що кількість тих, хто проголосував, не відповідає кількості бюлетенів, які є у виборчих скриньках на Сході.

Уперше в історії України обирається Президент, який не набирає половини голосів. А якщо це Янукович – це президент взагалі Південно-Східної частини України, яка представлена всього дев’ятьма областями. Відповідно, легітимність такого Президента буде визнана в Росії, а не у світі.

Чому його перша промова пролунала не державною української мовою, а державною російською мовою? Янукович уже сьогодні розуміє, що не є Президентом усієї України, і ця проблема переслідуватиме його в разі, якщо він буде проголошений Президентом.

Михайло Погребінський, політолог:

РІЗНИЦЮ В БІЛЬШ ЯК 800 ТИСЯЧ ГОЛОСІВ СКАСУВАТИ НЕМОЖЛИВО ЖОДНИМИ СУДАМИ

Теоретично можна посилатися на некоректний підрахунок голосів у якихось регіонах. Це може вплинути на рішення про перерахунок цих голосів. Якщо таке станеться, гадаю, будуть зустрічні звинувачення щодо голосування чужими паспортами в Західній Україні. Невідомо, де виявиться більше порушень. Але різницю в понад 800 тисяч голосів скасувати неможливо жодними судовими процесами. Довести ситуацію до тієї, яка була п’ять років тому, неможливо. Майдан неможливий.

Позицію Тимошенко зрозуміти не можу. Я б почекав, щоб почути інформацію з першоджерела.

Вважав би правильним для Тимошенко визнати поразку. Ми не звикли до абсолютно демократичних правил, тому може бути якийсь торг. Можна було б домовитися про голосування разом з “регіоналами” за закон “Про права опозиції”. Свого часу Тимошенко пропонувала широкий набір прав опозиції.

Володимир Фесенко, політолог:

У ТИМОШЕНКО ВИНИКНУТЬ ПРОБЛЕМИ З ВИЩИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ

Майдан неможливий. Зараз зібрати велику кількість людей у Києві буде достатньо проблематично і з фінансової, і з організаційної точки зору, а насамперед тому, що абсолютна більшість людей не хоче втручатися в політичні конфлікти.

Суди – так. Тут є певні шанси. Тут уже питання юридичної техніки й аргументації, доказів. За інформацією, яка була в день голосування, нібито на тисячі дільниць було замінено членів виборчих комісій з квоти Тимошенко, там місцеві ради поставили “своїх”. Це може бути підставою для оскарження в суді, бо було порушений паритет. Хоча формально це може й не буде порушенням закону у зв’язку з ухваленням змін до нього за декілька днів до другого туру.

Щоб змінити ситуацію на свою користь і отримати потрібний результат, бютівцям треба визнати недійсними результати декількох сотень дільниць. Це чимало, але теоретично можливо. З іншого боку, є питання суто юридичні – що саме оскаржувати: протоколи чи хід виборчого процесу. Якщо протоколи, тоді цілком імовірний варіант перерахунку голосів. На мій погляд, це був би найкращий шлях – аби зняти всі питання.

Є ще один контраргумент, який послаблює позиції БЮТ… Якщо судовий конфлікт переходить на вищий рівень – з окружних судів на рівень Вищого адміністративного суду, там позиції БЮТ слабкі. Олександр Пасенюк (голова Вищого адміністративного суду України) фактично на боці “регіоналів” через конфлікт з Василем Онопенком (головою Верховного суду України) і спроби бютівців усунути його з цієї посади. Думаю, він відчуває певну вдячність “регіоналам”, бо залишився на цій посаді. Тож навряд чи бютівцям удасться через суди переграти ситуацію.

Коли дійде до Вищого адміністративного суду, БЮТ може організувати вуличні акції протесту.

Тимошенко виконує і тактичне завдання – щоб “не посипалася” фракція найближчим часом. Якщо визнають перемогу Януковича, то частина фракції БЮТ, передусім бізнесмени, почнуть шукати лояльності Януковича.

Одна з можливих стратегій – бути сильною опозицією Януковичу й чекати, коли проявиться його слабкість і соціально-економічні проблеми приведуть до падіння його рейтингу. Якщо йти в опозицію, то треба домовлятися, зокрема, і щодо проведення дострокових парламентських виборів. Але не відразу, а через певний час. Замість третього туру президентських виборів можна домовлятися про дострокові парламентські вибори – наприклад, восени. Відхід у опозицію – це, насправді, не дуже просто, як це не парадоксально.

Навіть у разі, якщо Тимошенко йде у відставку, новий прем’єр і новий уряд можуть з’явитися лише після того, як буде сформовано нову парламентську коаліцію. А з цим можуть бути проблеми. Хоча “регіонали" запевняють, що все вже домовлено, насправді ситуація з фракцією НУ–НС не вирішена. 37 необхідних для ПР голосів нунсівців немає. Вони можуть з’явитися, але поки що їх немає. Це зменшує шанси “регіоналів” створити коаліцію.

Опитувала Анна Ященко