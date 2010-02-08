Тимошенко вирішила не визнавати перемогу Януковича - ЗМІ

Юлія Тимошенко вирішила не визнавати перемогу Віктора Януковича на виборах президента.

Таку позицію вона оголосила на засіданні фракції БЮТ у понеділок ввечері.

Як повідомляють джерела Української правди, Тимошенко сказала: "Я ніколи не визнаю легітимність перемоги Януковича з такими виборами".

Вона поставила задачу своїм юристам готуватися до судового оскарження результатів виборів.

Також, як один з варіантів, Тимошенко озвучила проведення третього туру голосування.

За словами співрозмовника, частина БЮТівців на чолі з віце-спікером Миколою Томенко виступають за визнання перемоги Януковича і перехід Тимошенко в опозицію.

Однак, зазначають джерела, на засіданні лунали думки про необхідність боротися за перемогу Тимошенко.

Як відомо, згідно з попередніми даними ЦВК, за результатами опрацювання 99,44% електронних протоколів окружкомів Віктор Янукович у другому турі президентських виборів набрав 48,81% голосів; Юлія Тимошенко - 45,61%; не підтримали жодного кандидата 4,37% виборців.