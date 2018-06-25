Олександр Омельченко: Тігіпко хай стане в чергу

Після президентських виборів на часі знову постала київська тема. Всі політичні сили почали активно готувати зміни до закону “Про столицю”. Кожна – свої. Основні питання: чи розмежовувати посади голови Київської міської ради і голови КМДА і як проводити вибори - за старою схемою чи в два тури. Після того, як Віктор Янукович відмінив указ свого попередника пропризначення Черновецькогочленом Вищої Ради юстиції, інтриги побільшало. Чи захоче нова влада позбутися Черновецького, коли чекати виборів у Києві і чи є гідний претендент на столичного градоначальника, ми запитали у народного депутата, голови комітету ВР з питань державного устрою та місцевого самоврядування, людини, яка 10 років керувала Києвом, - Олександра Омельченка.

ЮЩЕНКО ЗА 5 РОКІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕ ОБ’ЇХАВ КИЇВ ЖОДНОГО РАЗУ

Олександре Олександровичу, рік тому в інтерв’ю Ви сказали: якщо сьогодні йде Ющенко – завтра йде Черновецький. Ющенко пішов, а “мер усіх киян” все ще залишається у своєму кріслі. Чи зможе і, головне, чи захоче нова влада нарешті позбутися Черновецького?

Київська влада за останні 4 роки, маючи “кришування” особисто президента Ющенка і його оточення, призупинила розвиток Києва як європейської столиці на багато років. Ющенко за 5 років президентства так і не об’їхав Київ жодного разу. Він знав дорогу тільки з Конча-Заспи на Банкову і з Банкової – на Андріївський узвіз до черепків. А коли б він поїхав по Києву і побачив незавершену за 4 роки Московську площу, заморожений мостовий переїзд через Дніпро з Печерська на Дарницю і з Подолу на Троєщину, незавершений покинутий міст з Поштової площі на Оболонь... І ці 5-7 об’єктів створюють сьогодні таку транспортну ситуацію у Києві...

Новий Президент України повинен полюбити Київ, як його любив Володимир Щербицький, до речі, призначений генсеком із Дніпропетровська.

Янукович скасував Указ Ющенка про призначення Черновецького членом Вищої Ради юстиції. Це сигнал для діючого мера пакувати валізи чи відповідь на низькі відсотки, які Київ дав Януковичу на виборах?

Не потрібно і голову забивати образою нинішнього Президента на киян. Штаб Януковича зробив і технологічну і політичну помилку, що об’єднав зусилля з колишнім штабом Черновецького. Самостійна робота штабу ПР без участі технологій, списків, пайків, кульків Черновецького мала б набагато кращий показник.

Я вірю в те, що новий Президент не підпише указ на перепризначення Черновецького головою КМДА. А за законом приходить новий Президент – і автоматично всі голови обласних адміністрацій, Києва та Севастополя подають рапорти про відставку. Не треба чекати дострокових виборів, не треба чекати змін до закону про Київ, не треба чекати нового закону про вибори мерів великих і середніх міст. Всі ці закони потрібні і всі вони побачать світ у березні-квітні 2010 року. Верховна Рада їх розглянула і у першому читанні, підготовлені поправки до закону про органи місцевого самоврядування, де передбачається повернення до мажоритарної системи виборів, вибори мерів у два тури, бо не можна вибирати мером в один тур випадкову людину, яка набрала 17%. Переважна більшість голосів – тоді це сильний міський чи сільський голова, це довіра людей до нього. Ці закони оздоровлять і укріплять виборчу систему.

Як Ви думаєте, коли будуть вибори у столиці?

Вибори до органів місцевого самоврядування будуть або у жовтні-листопаді 2010 або у березні 2011 року, але тоді треба обов’язково вносити поправку до Конституції. Краще, звичайно, оздоровити систему органів місцевого самоврядування разом з оздоровленням нової президентської влади і нового уряду і логічніше провести вибори цього року у жовтні-листопаді, щоб цей рік був роком оновлення всіх влад.

Я СТАВЛЮ ПІД СУМНІВ СТАН ЗДОРОВ’Я КЕРІВНИЦТВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ

Чи підтримуєте Ви зміни до закону “Про столицю”, який зараз активно обговорюється, де, зокрема, йдеться про розмежування повноважень Київського міського голови і голови КМДА?

Я декілька років не тільки такої думки, я проводжу політику у Верховній Раді за внесення цих змін. Мене неодноразово питали: “Ви ж 10 років очолювали владу у Києві, були в одній особі і не ставили питання про розмежування посад?” Коли виходив закон про Київ–столицю у 1999 році, тоді Україна була президентською державою. Уряд повністю залежав від Президента. Чому Кучма у “трудні годіни” встиг поміняти 9 урядів за 8 років, а Кравчук 4 уряди за 3 роки?! Тоді частково виправдовував себе пункт закону “Про Київ” щодо концентрації влади в одних руках.

Підсилення органів місцевого самоврядування було невід’ємною частиною змін до Конституції 2004 року. Але цього не відбулося. Зміни у закон про місто Київ, назрілі у 2005 році, призвели до того, що голова КМДА Черновецький жаліється у пресі, що йому не підпорядковані голови районних адміністрацій і просить Президента внести зміни до закону “Про столицю”, щоб мер призначав голів райадміністрацій. На додаток до клану Черновецького у міськраді - вихідці з “Правекс-банку” Бас, Кільчицька, дружина, дочка, син, зять, а він ще просить, щоб ще й голів районних адміністрацій підібрали з його оточення: кум, брат, сват. Я сьогодні ставлю під сумнів моральний і фізичний стан здоров’я керівництва київської міської влади.

Будь-який політик, який приміряє на себе столичне крісло мера, не захоче обмежувати свої повноваження. Чи буде воля основних політичних гравців внести зміни до закону “Про столицю” і нарешті розподілити посади?

Влада буде мати свою лінію, а опозиція – свою. І це нормальне явище. Це вкладається в голову. Не вкладається інше: що вчорашня опозиція була такої думки, а вчорашня влада - іншої, а коли вони міняються ролями, тут і їхні думки діаметрально змінюються. Це вже лжеполітика і лжеповага до власного виборця і власного народу.

Я вірю, що у березні-квітні розум переможе і Верховна Рада внесе зміни у закони про органи місцевого самоврядування.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ І ЙОГО ОТОЧЕННЯ РОЗБАЗАРИЛИ ЦІННОСТІ КИЄВА НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ

Прихильники Черновецького виправдовують його бездіяльність відсутністю коштів, вилученням частини київського бюджету Кабміном і т. д. Чи можливо при обмежених фінансових можливостях підтримувати хоча б мінімальний порядок у столиці?

Велика біда у Києві відбулася 4 роки тому. Влада, яка прийшла, укомплектована так званим банкіром Черновецьким, – не професійна влада. Вони ніколи цим не займалися. Але популізму, цинізму їх навчили раніше.

Чому бюджет не виконується? Не в кризі економічній справа. Ніякої економічної кризи у Києві не могло статися. В Україні – так. Бо Україна в цілому набагато мала слабший економічний, промисловий, науковий і розумовий урешті решт потенціал. Зарплати у Києві були у 2-3 рази вищі, всі тарифи – удвічі нижчі. Невиконання бюджету у 2007 році на декілька мільйонів – не було кризи. 2008 рік – вже декілька мільярдів – не було кризи. І повний провал бюджету у 2009 році. Проте Черновецький і його оточення на десятки мільярдів доларів або на сотні мільярдів гривень розбазарили усі цінності Києва, втратили комунальну власність, яка працює на Київ: Київенерго, Київводоканал, Київгаз, Київміськбуд, Зеленбуд, алюмінієвий Броварський завод (найбільший в Україні), іподром, ВДНХ, Український дім, зоопарк, 9 хлібозаводів, Київмлин, банк “Хрещатик” і ще десятки стратегічних об’єктів. Все це приватизовано і некеровано, звідси і ціноутворення на хліб, на комунальні і транспортні послуги тощо. За 4 роки не введена жодна станція метрополітену. Тому і добрі спогади про минулу владу, яку я 10 років очолював, бо за той час Київ побудував і задіяв 12 станцій. За 4 роки не побудовано жодного закладу охорони здоров’я, черги у дитячі садочки, заморожений театр на Подолі, не розпочатий цирк на Лівому березі, ліквідований музей історії Києва. І таких прикладів можна називати десятки. За 4 роки бюджет Києва був виконаний тільки у 2006 році, коли наша влада у квітні пішла, бюджет нами був затверджений, реальний, економічно обгрутнований. Ми передали Києву 1 мільйон 400 тисяч квадратних метрів житла. Цього вистачило нинішній владі, щоб 2 роки щеголяти роздачею квартир, не ними побудованих. А закінчили 2009 рік у півмільйона квадратних метрів житла. Утричі Київ втратив розбудову квартир. Київ сьогодні в найбільшій фінансовій прірві з усіх міст і регіонів України.

КЛИЧКО ТАКИЙ ЖЕ "КИЇВСЬКИЙ", ЯК І ТІГІПКО

А Ви бачите на сьогодні гідного кандидата на столичне мерське крісло і у кого більше шансів його обійняти: запеклих борців Кличка і Пилипишина чи нових облич на кшталт Тігіпка, якому кияни віддали майже 19% на президентських виборах?

Правильно було б запитати журналістам киян: “Хто вам потрібний: політик, банкір, спортсмен, актор?” До речі, Черновецький - і банкір, і актор. Він же і співав, і танцював, і у плавках також. А разом все це говорить, що він шут гороховий.

І Сергій Тігіпко, і Арсеній Яценюк, і Анатолій Гриценко підтвердили появу середнього покоління майбутніх політиків. Це добре. Але я їм кожному побажав би “спішити повільно”. У кожній справі потрібні витримка і уміння вистояти в черзі. Хто пробує пройти без черги, викликає велике незадоволення тих, хто стоїть у черзі, отримує образу, галас, і несприйняття.

Рейтинг Тігіпка або Яценюка, або Кличка на державному рівні може бути один, а на місцевому інший. Чи отримала б Тимошенко 65% у Києві на мера – я сумніваюся...

Я читав у пресі, що заочно Кличко вже висловив образу Тігіпку, мовляв, чого це він претендує на мера Києва, він, мовляв, дніпропетровський. А Кличко нібито київський... Кличко у школу тут ходив тільки один клас. І не він винуватий, що його батько-офіцер провіз їх по всьому світу. Кличко такий само київський, як і Тігіпко.

Чи можливе третє пришестя Черновецького?

У Черновецького не було б ні першого, ні другого пришестя, якщо б на той час були внесені цивілізовані зміни до закону про органи місцевого самоврядування. Згадайте вибори у Києві 2006 року: Черновецький – 27%, Кличко – 24%, Омельченко – 21%. Три мери. Один і другий – нові, а третій набрид, вже 10 років, попробуємо щось новенького. Пробуйте, я пережив. А якби цю трійку у другий тур пустити, хто знає, що було б? Пусти Черновецького з Кличком, програв би Черновецький. Пусти Черновецького з Омельченком, програв би Черновецький. Пусти Кличка з Омельченком... міг би виграти Кличко. (Черновецького за технології хабарів і подарунків треба було взагалі зняти з виборів і притягнути до відповідальності). А вже під час наступних виборів, коли Кличко і Турчинов, молоді політики-сподвижники, взяли разом у 1,5 рази більше, ніж Черновецький, то вже була вина політиків. Повинен був йти один: або Кличко, або Турчинов. Але цього не відбулося. На превеликий жаль, Віталій Кличко сам себе придумав мером.

На наступних виборах, чи це буде два тури, чи один, чи безтурово, але Черновецький не спроможний вже посісти крісло мера. Хватить смішити, позорити і владу, і столицю. Його рейтинг сьогодні – 5-7%.

На якому етапі слідство у справі ДТП за Вашої участі і чи порозумілися Ви з родичами загиблого пішохода?

Те, що відбулося у моєму житті як водія, – це тяжка подія, більше моральна, ніж правова і юридична. Я, як водій, не використав жодного не правового кроку. Від зупинки до обслідування і пред’явлення документів я залишився і пройшов до першої ночі всі передбачені процедури.

Я за весь час жодного разу не вмішувався у слідство, не цікавився. Перебуваючи у лікарні “Феофанія”, я давав письмові свідчення слідчим. Залишився ще експеримент на місці події, щоб визначити, чи можна було уникнути трагедії, чи міг водій і чи давала поведінка пішохода. Його роблять без участі водія. Але погодні умови повинні бути рівно такими, як було. Це вже справа слідчих органів.

Щодо моїх відносин з рідними і близькими. Я зустрівся з ними тричі в установленому християнськими традиціями порядку: на похованні і у поминальні дні. Для сина загиблого я зробив те, що повинен був зробити його батько: вони хотіли мати будинок – вони його мають, хотіли мати машину – вони її мають. Гріх вважати, що це якийсь відкуп... Щодо упорядкування могили і пам’ятника - питання теж вирішено за їхньої участі. З точки зору громадянської відповідальності порозуміння є повним. А коли завершиться слідство з проведенням експерименту, про це буде відомо. Приховувати ніхто не буде.

Розмовляла Анна Ященко