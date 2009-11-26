Екс-мер Києва, нардеп Омельченко збив на смерть людину (додані фото)

11:23, 26 листопада 2009
Суспільство
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25 листопада, о пів на десяту вечора під Києвом, на виїзді з села Чапаївка, позашляховик "Міцубісі Паджеро" збив пішохода. За кермом  джипа був народний депутат України, екс-мер Києва Олександр Омельченко. Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

Все сталося біля зупинки громадського транспорту "Віта-2". Зі слів свідків, чоловік, на вигляд близько п`ятдесяти років, переходив дорогу по зебрі. Від удару машиною пішохода відкинуло за перехід на кілька десятків метрів. Лікарі швидкої допомоги вже нічим не могли допомогти потерпілому - смерть настала миттєво.

Місце, де сталася трагедія чудово освітлено. Є розмітка і відповідні знаки. Проте зі слів місцевих жителів, цей перехід вважається в Чапаївці небезпечним.

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