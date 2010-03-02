Янукович скасував указ про призначення Черновецького членом ВРЮ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 282/2010 “Про скасування Указу Президента України від 24 лютого 2010 року № 262”

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

“Скасувати Указ Президента України від 24 лютого 2010 року № 262 "Про призначення члена Вищої ради юстиції". У зв`язку з цим підтвердити повноваження члена Вищої ради юстиції С.ГАВРИША, призначеного Указом Президента України від 25 вересня 2004 року №1138”, - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 262/2010 призначив голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції замість Степана ГАВРИША.

Як повідомлялося на офіційному сайті Президента, указ підписано відповідно до статті 131 Конституції України та статей 5 і 9 Закону України «Про Вищу раду юстиції».