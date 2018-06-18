Про долю української ГТС Азаров промовчав двічі

«Регіонали» і комуністи підтанцьовували прем`єрові улесливо. Симоненко гордо зайняв місце «націоналістів», які не домовилися з олігархами. Ахметову майже не залишилося місця біля президента.

Сьогодні у Верховній Раді була створена парламентська коаліція і затверджено новий уряд. ВИКОНУЮЧИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ`ЯЗОК, СФОРМУВАЛИ «КОНСТИТУЦІЙНУ» БІЛЬШІСТЬ

Боюся, що десь так у нас все і відбуватиметься. Після оголошення в парламенті, зробленого спікером Володимиром Литвиним, про створення коаліції «Стабільність і реформи», в сесійному залі оголосили перерву, доузгоджували документи щодо уряду. Тужливо порожні кулуари парламенту, ділова метушня «регіоналів» і комуністів – учасників майбутнього свята життя з розділу портфелів... Це був дуже відповідальний день. Журналісти, з’юрмившись біля входів до сесійного залу, чекали на прихід президента. Депутати-бютівці Олег Ляшко і Сергій Соболєв розповідали про загрози неконституційної більшості. «Регіонали» обіцяли швидке піднесення всіх галузей.

– І що Блок Литвина одержить за участь у коаліції? – запитала я Сергія Гриневецького, члена литвинівської фракції (до цього він натхненно розповідав журналістам про те, що з`явився шанс для економічного піднесення).

– Роботу і ще раз роботу, - відповів мені Гриневецький.

– Особисто ви її одержите – в рідній Одеській області? – уточнила я у колишнього одеського губернатора.

– Ну чому ж? І тут роботи багато.

Він поспішав на засідання комітету нацбезпеки і оборони, де мала розглядатися кандидатура Валерія Хорошковського на посаду голови СБУ.

Бютівців і нунсівців було дуже мало. Мабуть, вони зачаїлися. Кажуть, що нинішній керівник фракції НУ-НС Микола Мартиненко їздив до Віктора Ющенка, коли той був у Моринцях, просив, щоб той не усував його з посади керівника фракції. Відомо, що вже є підписи за повернення в це крісло В’ячеслава Кириленка. «Мартиненко вирішив, що коли не вийшло стати керівником Енергоатому, то він залишиться керівником фракції», - поділився з нами один з депутатів-«заукраїнців». Чим закінчилася повернення блудного любого друзя поки що невідомо.

– Пане Роман, де опозиційний драйв? – цікавлюся у нашоукраїнця Романа Зварича. – Де все? Де галас?

– Я працював над поданням до Конституційного суду депутатського звернення щодо визнання неконституційними змін до Регламенту, нині триває перевірка підписів депутатів, після двох годин воно має надійти до Суду.

Зварич не вірить, що Конституційний суд визнає зміни до Регламенту конституційними, оскільки не зможе ухвалити рішення, що суперечить його ж рішенню минулого року. Ще сказав, що у країни є шанс - якщо всі опозиційні політики об`єднаються.

На третьому поверсі йшло засідання комітету оборони під керівництвом Анатолія Гриценка. Серед інших помітила Валерія Хорошковського. Депутати говорили неголосно, але судячи з усього, щось неприємне. Хорошковський сидів з кам`яним обличчям. Фотографи бадьоро заклацали камерами, знімаючи майбутнього голову СБУ.

КОМУНІСТИ ЗАЛЮБКИ ВСІЛИСЯ В КРІСЛО НАЦІОНАЛІСТІВ

Приїхав президент Віктор Янукович. Почалося засідання. Президент, «виконуючи конституційний обов`язок» (слова подання), створивши свою типу більшість, подав на затвердження парламенту кандидатуру прем`єр-міністра Миколи Азарова, а також кандидатури міністрів своєї квоти - міністра оборони Михайла Єжеля, голови СБУ Валерія Хорошковського, голови МЗС Костянтина Грищенка.

Аби почати, вийшов один з головних спікерів ПР Олександр Єфремов. Сказав, що країна так далі жити не може. Що всі 235 осіб новоствореної коаліції проголосували за те, щоб прем`єр-міністром став Микола Азаров.

Азаров виступав українською. Він уміє переконати. Принаймні, на час свого виступу. І навіть, коли йому приписують гріхи за колишні відключення світла і затримки зарплати, то добре пам`ятаєш, що в 1997–1998 роках урядом керував не Азаров. Усі вісім хвилин останнього виступу, коли він говорив про режим жорсткої економії, про те, що через місяць буде новий бюджет, про те, що проведе міжнародний аудит держвласності і стану держфінансів, а напередодні весняно-польових робіт знизить ставки кредитів для підприємств АПК і що він починає структурні реформи, – все здавалося зваженим.

Далі за процедурою були запитання. «Регіонали» і комуністи підтанцьовували звично і улесливо: чи знаєте ви справжній стан справ в економіці, чи скажете народу всю правду, чи підтримаєте програми житла молодим, з яким настроєм вступаєте на посаду, чи вестимете діалог з профспілками, ну і плюс привітання і компліменти.

Слухаючи колег Азарова, думала, як, напевно, приємно говорити приємні речі прем`єрові і при цьому ставити запитання, які потребують тільки однозначної відповіді.

Потім вийшов з полум`яною промовою лідер українських комуністів Петро Симоненко. Ще недавно, коли говорили про коаліцію «Регіонів» і НУ–НС, він таврував олігархів, які домовилися з націоналістами. Але тільки-но націоналісти відпали, червоні радісно плюхнулися на звільнене місце партнерів тих, кого називали олігархами. Симоненко зробив спробу пояснити такий поворот: виявляється, комуністи прийшли у владу, щоб забезпечити гармонію всіх її гілок і... виконати програму Януковича. Ось, виявляється, кого бракувало для гармонії влади. Усі думали, що в розбалансованості гілок винна Конституція і відсутність політичної культури. А виявляється, це бракувало комуністів. Добре, що повідомили, тепер знатимем, хто в українській політиці джерело гармонії. Друга половина промови комуністів була присвячена закінченню «помаранчевого безумства». Думаю, ненависть Петра Симоненка до помаранчевих – це підсвідомий страх перед природними процесами відходу свого виборця. Помаранчевий виборець вже є, і років йому не так багато. А ось червоний... Та ну гаразд...

Цікаве питання кандидатові в прем`єри поставила Інна Богословська. Вона запитала, як він працюватиме при нинішній корумпованості влади. На що Азаров дав таку відповідь: «Якщо голова уряду особисто не бере, якщо міністр не бере, то і з корупцією впоратися можна буде. Я жорстко каратиму тих, на кого ляже тінь корупції. Я легкого життя своїм міністрам не обіцяю. Не та обстановка».

Поворотним роком для економіки, враховуючи обіцянки другої хвилі кризи, Азаров вважає 2012 рік.

ДОПОМАГАТИ АЗАРОВУ БУДЕ ГЕРОЙ УКРАЇНИ ВАСИЛЬ ЦУШКО

За призначення Миколи Азарова проголосували двісті сорок два депутати. Я просто розчулилася. Рівно до того моменту, поки новий прем`єр не прочитав склад нового уряду.

Для реалізації своїх масштабних завдань Азаров запропонував сім віце-прем`єрів. Серед них є нові-старі – такі, як Віктор Слаута (нардеп минулого скликання, екс-віце-прем`єр з питань АПК), а є дуже старі. Колись відомий хіба що своєю дружбою з дружиною екс-президента Кучми віце-прем`єр-міністр 2001–2002 років Володимир Семиноженко (поки писався матеріал, він уже оголосив, що мінятиме систему зовнішнього оцінювання знань. – Авт.). Ще один віце-прем`єр – луганчанин Віктор Тихонов, той самий проти якого було свого часу порушено справу за фактом сепаратизму і у якого був конфлікт с Ринатом Ахметовим. З людей Ахметова в уряді на перший погляд хіба що віце-прем`єр Борис Колесников. З тих віце-прем`єрів, хто впадає в очі, – автор справи про нібито фальсифікацію отруєння Ющенка нардеп Володимир Сивкович. З міністрів – вічний-вечный Анатолій Толстоухов. Загалом, цим списком явно не були скривджені друзі Януковича, які мали якийсь статус потерпілих від помаранчевих або особливої історії боротьби проти помаранчевих. Незрозуміло тільки, навіщо вони потрібні Азарову. Допомагати з економікою йому буде герой-втікач Василь Цушко, який свого часу, бувши міністром внутрішніх справ, завів у Генпрокуратуру «Беркут», щоб не допустити призначення нового генпрокурора. Проти нього було порушено справу. Потім Цушко кудись зник, залишивши після себе огорожі з написами «Цушко – герой України». І виплив тільки ось нещодавно. Вчора його кримінальну справу закрили.

Мінпаливенерго очолюватиме засновник «РосУкрЕнерго» Юрій Бойко.

Зал всіх затвердив. Згадані прізвища навряд чи обнадіюють януковиче-оптимістів.

Знаєте, мені здавалося, що був момент, коли залу ставало соромно. Ось, наприклад, коли Анатолій Гриценко оголосив, що його комітет нацбезпеки і оборони не підтримав кандидатуру Валерія Хорошковського на посаду голови СБУ, оскільки його бізнес-статус вступає в конфлікт з інтересами служби, – зал промовчав. Коаліція промовчала і натисла кнопки – Хорошковський шеф СБУ. Дисципліна. Міністром закордонних справ став Костянтин Грищенко. А міністром оборони – Михайло Єжель.

Загалом, на все про все «регіоналам» знадобилося дві години, і одне на сьогоднішній день засідання було закрите.

Після всіх призначень із сесійного залу з боку фракції «Регіонів» почали вивалюватися депутати. Вийшов радісний Ярослав Сухий, з жартами і приказками: «Ну все. Даруйте, що всі призначення пройшли без бійок...» Побачивши мене скорчив смішну пику, мені було ніколи дискутувати, починалася прес-конференція прем`єр-міністра.

ГАМАНЕЦЬ НАЧАЛЬНИКА СБУ – НЕ ПРИВІД НЕ ПРИЗНАЧАТИ ЙОГО НА ПОСАДУ?

Азаров прийшов до журналістів із запізненням.

– Чи зустрічатиметеся з вашою попередницею, прийматимете справи?

– Я не проти зустрічей. Якщо їй вистачить совість прийти і подивитися мені в очі.

– Як будуватимете відносини з Росією?

– Відносини з Росією будуть нормальні. У нас з Росією є довготривалі стратегічні інтереси. Є домовленість наших президентів про створення міждержавних комісій, і будуть прийняті документи, які наповнять її новим змістом.

Азаров також сказав, що його уряд на майбутніх переговорах з Росією добиватиметься оптимальної ціни на газ.

– Ви створюватимете консорціум з Росією із сумісного управління нашою ГТС? – це запитання автор цих рядків поставила двічі, але прем`єр-міністр відмовчав.

Натомість удостоїв відповіддю інше моє запитання.

– Ви сказали, що за найменшої підозри в корупції звільнятимете міністрів. Чи стосується це також міністра палива і енергетики Юрія Бойка і глави СБУ Валерія Хорошковського?

– А у вас щось є таке про Валерія Хорошковського? – запитав прем`єр, розумно обійшовши особу засновника РУЕ Юрія Бойка.

– Профільный парламентський комітет заперечував проти його призначення через його бізнес-інтереси, – відповіла я.

– Гаманець Валерія Хорошковського не повинен бути свідченням ефективності політика. Але йому потрібно буде розділити свій бізнес і роботу в державних органах.

Після прес-конференції мене в кулуарах зупинив прес-секретар прем`єра Віталій Лук’яненко. – Ви запитали про голову СБУ, так от, це призначення президента.

Я вибачилася і хотіла продовжити думку, що свого часу, бувши головою податкової, Микола Азаров скаржився президентові Кучмі, коли бізнесмени відмовлялися платити податки. І це було правильно. Також хотіла сказати, що бізнес і політику в одній людині розділити складно. Але все це я не встигла озвучити.

– Наступного разу я не допущу питання, яке не стосується компетенції уряду, – суворо сказав Віталій Лук’яненко.

Отак десь тепер і працюватимем.

Маша Міщенко