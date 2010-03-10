Генпрокуратура закрила справу проти Цушка

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України завершено досудове слідство у кримінальній справі стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, за результатами розслідування та з урахуванням встановлених обставин вказану кримінальну справу закрито за відсутністю в його діянні складу злочину.

Як повідомляв УНІАНз посиланням на джерело, Василь ЦУШКО в новому уряді може обійняти посаду міністра економіки України. "Василь ЦУШКО розглядається як реальний кандидат. Його кандидатура лобіюється депутатами Антоном ЯЦЕНКОМ, Сергієм ОСИКОЮ і Олександром ТКАЧЕНКОМ, а також через комуністів", - зазначило джерело.

Довідка УНІАН. У зв`язку із захопленням 24 травня 2007 року будівлі Генеральної прокуратури було порушено декілька кримінальних справ, зокрема за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджанню співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків.

26 вересня 2007 року В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генпрокуратури 27 травня.

30 вересня 2007 року В.ЦУШКО прийняв рішення про відставку з посади міністра через погіршення стану здоров`я.

Після цього ЗМІ повідомляли, що В.ЦУШКО лікується за кордоном.