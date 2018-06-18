Чи зможе Тимошенко стати лідером об’єднаної опозиції?

Повторити шлях Росії – це мрія сьогоднішніх переможців... Але нічого не вийде… Дехто взагалі не може витримати перебування в опозиції – як, наприклад, Тігіпко… Експертні оцінки

Щойно в Україні обрали нового президента й сформували коаліцію, як, відповідно, почала народжуватися нова опозиція, точніше - кілька опозицій. Фактично кожна група й фракція в парламенті, що не ввійшли в більшість, означатиме окремий опозиційний осередок.

Найбільшим опозиційним крилом, звісно, буде БЮТ на чолі з Юлією Тимошенко. Її вже проголосили лідером об’єднаної демократичної опозиції, хоча поки що до цього об’єднання не долучилася жодна інша політична сила. Тимошенківці також формуватимутьсвій опозиційний уряд.

Формувати власний уряд надумав і ще один опозиціонер - нунсівець Арсеній Яценюк. Бютівець Микола Томенко одразу сказав, що Яценюк не має права ні на опозицію, ні на формування свогог уряду.

Група «За Україну» фракції НУ-НС і собі вирішила стати окремою опозицією. «Заукраїнці» не збираються брати участі у формуванні опозиційних урядів ні з БЮТ, ні з Яценюком.

Ще одна частка НУ–НС – Народний рух України- теж рухається окремою одиницею в опозиційному напрямку. Загалом фракція НУ–НС, окремо від Яценюка, групи «За Україну» й НРУ, теж перейшла в опозицію.

Наскільки буде ефективною така роздрібнена опозиція і чи не повторить вона долю російської, яка надто роздрібнена, щоб бути ефективною? Про це ми запитали в експертів.

Євген Головаха, соціальний психолог:

БУДЕ НОРМАЛЬНО, ЯКЩО ОПОЗИЦІЯ ЩИПАТИМЕ З УСІХ БОКІВ

Ні, нашу опозицію не чекає доля російської, бо в нас зовсім інші ідеологічні умови. Тому з Росією тут порівнювати не варто.

Я взагалі не вважаю, що опозиція – це приреченість на якийсь уніфікований політичний табір, бо це дуже різні люди. Якщо, наприклад, влада займає центристську позицію, то опозиція може бути і права, і ліва, і теж центристська - яка завгодно.

Ну не може ліва опозиція створити з правою щось єдине. Це може бути лише на дуже короткий термін.

Ви ж пам’ятаєте, як колись Мороз поєднався з Ющенком… І що з того вийшло? Якщо такий альянс перемагає, то влада чи опозиція буде нестійкою.

Об’єднання можливе лише в одному випадку: якщо влада зловживатиме так, що опозиція не матиме іншого виходу, як об’єднатися.

Гадаю, буде нормально, якщо опозиція з усіх боків щипатиме владу, а об’єднуватиметься лише в критичних ситуаціях. Тому не бачу тут великої проблеми.

Як на мене, було б гірше, якби була одна опозиція, адже навіть опозиціонери мають наставляти одне одного на вірний шлях.

Я взагалі не розумію, що таке «єдиний лідер» опозиції… Навіть у владі може бути не один лідер, не те що в опозиції. Тобто щось єдине не може закінчитися демократичним процесом.

Віктор Небоженко, політолог:

ПОВТОРИТИ ШЛЯХ РОСІЇ – ЦЕ МРІЯ СЬОГОДНІШНІХ ПЕРЕМОЖЦІВ

Це дуже добре, що буде кілька опозицій. Усе залежить від роботи нового Кабміну і який буде бюджет. Мене дивує, що ніхто не звертає увагу на опозицію в регіонах. Адже зараз затвердять бюджет, у якому буде врізано від 12 до 18 відсотків обласних і місцевих бюджетів. Ось де формується опозиція. Тому насправді ми вступили в нову епоху, коли опозицій буде багато й різних, вони лупитимуть владу з різних боків, навіть не домовляючись між собою. Тому нічого поганого тут немає.

Ще раз кажу: найбільші проблеми новий Кабмін і нова коаліція матимуть при формуванні бюджету…

В опозиції кожен займатиметься сам своїм. Наприклад, Ющенко теж у опозиції, але він поки що шукає вампірів у БЮТ (сам так казав). А ось від Яценюка, як економіста, чекають економічної критики. Від Тимошенко – захисту незалежності й націонал-демократичних цінностей. Тому це все непогано. А те, що опозиція одна з одною змагатиметься, - то це нам з вами на користь піде, бо кожен намагатиметься бути жорсткішим, енергійнішим, мужнішим.

Чи чекає нашу опозицію доля російської? Ні! Повторити шлях Росії – це мрія сьогоднішніх переможців. Але нічого не вийде… Ви ж не забувайте, що Президент отримав найменше голосів у столиці. І це вже опозиція. Кияни не сприймають президента… Тобто опозицій буде багато, і всі вони будуть різні.

Ми ще не знаємо, яка буде опозиція бюрократії, хто з олігархів виявиться ображеним, кому доведеться виїжджати. Це теж буде опозиція. Відкрите питання – хто буде призначений «українським Ходорковським». Це ж обов’язково буде.

У перший же день Янукович оголосив про боротьбу з корупцією. А це значить, що всі силові органи, включаючи прокуратуру, будуть націлені на знищення економічних джерел політичної опозиції.

Побачите, що до травня буде багато людей, які критикують уряд.

Щодо єдиного лідера… Він зовсім не обов’язковий. Тимошенко, звісно, боротиметься за це, але вона й так буде вища за всіх, і опозиційний уряд її теж буде кращий, ніж, наприклад, уряд Кириленка, Ющенка чи Яценюка.

Єдиний лідер – це добре, коли країна йде на вибори. А коли в країні два роки політичної неясності… Гадаю, до літа з’ясується, хто буде реальним лідером опозиції.

Олесь Доній, народний депутат, НУ-НС:

ПРОПОЗИЦІЯ ТОМЕНКА ПОСТАВИТИ ЇЙ ДЕСЬ ТАБУРЕТКУ В СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ ВР Є ПРОСТО КУМЕДНОЮ

Вважаю цілком нормальним, коли кожна політична сила, що не у владі, буде окремою одиницею опозиції. Життя всіх поставить на місце: хто буде сильнішим, чия позиція буде чіткішою. Тому не треба одразу зганяти всіх у одні ясла, навіть якщо вони не провладні, а опозиційні.

Не можна навіть ставити питання про обов’язковість єдиного лідера. Він може бути, а може й не бути. Це визначається позиціями, амбіціями, необхідністю, тобто виходячи з українських реалій. Дуже сумнівно, аби в Україні був єдиний лідер, навіть якщо він сам себе так називатиме.

Опозиційний уряд може формувати хто завгодно, навіть не будучи у Верховній Раді. Інша справа, наскільки він буде ефективним. Нагадаю, Тимошенко теж не є депутатом Верховної Ради. І в цьому плані пропозиція Томенка поставити їй десь табуретку в сесійній залі ВР є просто кумедною...

Дехто взагалі може не витримати перебування в опозиції. Ось Тігіпко проаналізував свої шанси й вирахував, що він не зможе бути занадто яскравим у опозиції, тому перейшов до провладного табору.

Нагадаю, що свого часу окремо в опозиції перебували націонал-демократи й комуністи, але це зовсім не означало, що з них потрібно було робити спільну опозицію.

Леонід Кравчук, перший президент України:

СПРАВЖНЯ ОПОЗИЦІЯ – БЮТ, УСЕ ІНШЕ – НЕ ОПОЗИЦІЯ

Якщо говорити строго офіційно, то опозиція, разом з опозиційним урядом, має бути зареєстрована у Верховній Раді. І це називатиметься «парламентська опозиція». Двох парламентських опозицій бути не може - скажімо, БЮТ і Яценюка. Тим більше, що в Яценюка один чи два депутати, тож це лише розмови про опозицію.

Реальною опозицією сьогодні може бути тільки БЮТ. Вони зробили відповідну заяву, до заяви прикладено всі основні опозиційні документи, тобто лише БЮТ є офіційною опозицією. Усі решта – опозиція тільки на словах. Це не політична опозиція, бо політична опозиція – це організація. Вони можуть придумувати собі різні фокуси, але все одно не будуть реальною опозицією.

Звичайно, така роздрібнена опозиція не дуже добре для суспільства.

Ніде не написано, що має бути один лідер, але всі мали б зійтися і домовитися щодо спільної позиції.

Потрібно не просто критикувати, а й пропонувати, приймати якісь рішення. Тобто опозиція – це більш серйозно, це частина влади, тільки опозиційної влади.

Опитала Ксеня Лесів