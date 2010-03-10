У Верховній Раді з'явилася ще одна «якщо хочете, опозиція»

Група «За Україну!» не збирається брати участі у формуванні опозиційних урядів з фракцією БЮТ чи з прихильниками члена фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат з фракції НУ-НС, лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Те, що вже зараз задекларовано створення двох опозиційних урядів, і ще не завершення процесу, є фактом абсолютно гумористичним. Тому у цих гумористичних і трагікомічних подіях ми участі не беремо», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, нехай усі «видатні» опозиціонери самі з’ясовують, хто з них буде лідером об’єднаної опозиції, хто – офіційної, а група «За Україну!» протистоятиме антиукраїнським рішенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що його група вже давно заявила, що не згодна з першими рішеннями Президента. «Якщо хочете це називати опозицією, називайте», - додав він.