Народний рух переходить в опозицію до Януковича

Народний Рух України заявляє про перехід в опозицію до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Політичної ради НРУ щодо рішення Верховної Ради про відставку Кабінету міністрів України.

“Рішення Верховної Ради України від 3 березня 2010 року про відставку Кабінету міністрів України стало черговою сторінкою у переліку зрад, якою просякнута українська політика”, - йдеться у заяві.

НРУ звинувачує у зраді депутатів від Блоку Литвина, НУ-НС, БЮТ, які проголосували за відставку уряду.

”243 голоси за відставку уряду ТИМОШЕНКО – це можливий прообраз антиконституційної технічної коаліції без рішень фракцій з метою реалізації сценарію з узурпації влади з боку антидержавницьких сил. Нехтування Конституцією і законами, скупка народних депутатів вроздріб і гуртом – це правила, якими послуговується ЯНУКОВИЧ і його антиукраїнська свита з метою повної узурпації влади, як це мало не сталося у 2007 році”, - йдеться у заяві.

”Разом з тим, проголосуваши рішення про відставку уряду, Партія регіонів та її сателіти-зрадники взяли на себе повну відповідальність за подальший розвиток ситуації в державі. За таких умов Політична рада Народного Руху України заявляє про перехід в опозицію до ЯНУКОВИЧА та зрадницької більшості, яка викристалізовується у парламенті”, - наголошують у НРУ.

У заяві також наголошується, що НРУ ініціює створення демократичної опозиції з метою недопущення узурпації влади в Україні та протидії антидержавницьким та антиукраїнським крокам. “Закликаємо патріотичні і національно-демократичні сили негайно розпочати консультації з метою об’єднання в демократичній опозиції. Україну антидержавникам ми не віддамо”, - заявляє Народний Рух України.