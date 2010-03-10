У Тимошенко не визнають прав Яценюка на опозицію

У Верховній Раді України може діяти тільки одна парламентська опозиція і один опозиційний уряд.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи інформацію про те, що, крім фракції БЮТ, про свою опозиційність заявив і член фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК, а також деякі інші депутатські групи.

М.ТОМЕНКО наголосив, що у главі 13 закону про Регламент ВР чітко розписано процедуру створення парламентської опозиції та опозиційного уряду. За його словами, в парламентській опозиції може бути фракція, яка прийняла на своєму засіданні рішення про перехід в опозицію та ухвалила відповідне положення.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, ст. 68 Регламенту визначено, що у Верховній Раді може бути тільки одна опозиційна фракція або одне опозиційне об’єднання, якщо ще якась фракція ухвалить рішення про перехід в опозицію, і буде створено таке об’єднання.

«Оскільки я не знаю жодної фракції, крім фракції БЮТ, яка ухвалила рішення про перехід в опозицію, то поки в парламенті є лише одна опозиційна фракція, і лише ця фракція може утворити опозиційний уряд», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що було б дивно, якби опозиційний уряд утворювали депутати, які паралельно ведуть переговори про можливе входження до складу нового уряду.

Разом із тим М.ТОМЕНКО вважає, що нова влада намагається створити підконтрольну так звану опозицію.

«Але в парламенті може бути технічний опозиційний уряд чи якийсь інший опозиційний уряд, який призначить В.ЯНУКОВИЧ», - сказав він.