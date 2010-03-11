Фракція НУ-НС переходить в опозицію до коаліції, що створена у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

«Фракція НУ-НС буде в опозиції до новоствореної коаліції», - сказав він.

Водночас М.МАРТИНЕНКО не зміг уточнити, чи є це позицією усіх 72 народних депутатів, що входять до складу фракції НУ-НС.

Лідер фракції зауважив, що НУ-НС не допустить «приватизації опозиції» політичними силами, які також уже оголосили про свою опозиційну діяльність. «Наша мета - не реванш якогось окремо взятого політика, а відстоювання розвитку України», - сказав він.