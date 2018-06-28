Що виїздив Янукович у США?

Учора з’явилася інформація,про те, що в новому договорі про СНО між Росією і США, підписаному в Празі 8 квітня, не прописано гарантії безпеки України, зрештою як і Білорусі та Казахстану. Хоча напередодні керівник МЗС РФ Сергій Лавров запевняв, що “гарантії безпеки будуть повною мірою підтверджені”.

Ще одне ядерне питання постало для України на саміті з ядерної безпеки, що проходить у Вашингтоні за участю в тому числі пана Януковича. Під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою той заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. За оцінками фахівців, такої кількості матеріалу достатньо для створення декількох ядерних боєприпасів. А Білий Дім, у свою чергу, пообіцяв виділити 250 мільйонів доларів для Чорнобильської АЕС.

Богдан Соколовський, експерт з енергетичних питань, радник екс-президента Ющенка

ГАРАНТІЇ ОБІЦЯЛИ, АЛЕ НЕ ПРОПИСАЛИ…

До атомних станцій високозбагачений уран не має жодного стосунку. У атомних станціях, які експлуатуються в Україні, високозбагачений уран (а це вище 20-відсоткове збагачення) не застосовується. На наших станціях норма – 4,6% або 1,8%.

Україна взяла на себе зобов’язання віддати високозбагачений уран у контексті виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це той уран, який залишався й накопичувався тривалий час у наукових установах у Харкові й Севастополі. Це уран з дослідних реакторів, його там зовсім невелика кількість у порівнянні з промисловими масштабами. Це питання не нове. Воно вже кілька років обговорюється. Донедавна не було відпрацьовано однозначного механізму передачі й компенсації цього високозбагаченого урану. Я так розумію, що на сьогодні в рамках РНБО такий механізм уже, напевно, відпрацьовано.

Те, що в новому договорі про СНО не прописані гарантії безпеки Україні, – це дуже неприємно й прикро. Тому що справді обіцяли. Україна, як, зрештою, і Казахстан та Білорусь, мали право й підстави розраховувати принаймні на декларування гарантій безпеки. Хоча всі ці гарантії... Я згадую 2008 рік, окупацію Грузії, яка мала право вимагати гарантії безпеки... Тузла українська також начебто під парасолькою будапештських гарантій... Але вибиралися з того конфлікту самостійно.

США завжди були активними донорами всіх Чорнобильських програм. І виділення 250 мільйонів доларів – це продовження американської лінії. Але цей крок також означає, що вони нам довіряють. Тому що американська сторона ніколи не виділяє кошти “в темну”. Якщо вони вже дали гроші, то впевнені, що вони будуть використані за призначенням.

Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ України, народний депутат (НУ–НС):

ЄДИНИЙ МЕХАНІЗМ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ – ЦЕ НАТО

Договір про СНО, а це вже третій договір, не передбачає гарантій третім сторонам, це не його предмет. Звідки з’явилася інформація про те, що нібито будуть гарантії безпеки – мені невідомо. Коли нам підкидають ідею, що Україна має ініціювати міжнародну конференцію під егідою ООН, щоб нам надали зобов’язальні гарантії безпеки – це наївно. Як людині, яка працювала над Будапештським меморандумом, мені відомо – щоб добитися закладання необхідних положень, потрібні були місяці серйозних переговорів, а тут раптом, ні сіло ні впало, Україні хтось даватиме юридичні гарантії… З боку кого – з боку ядерних держав? А тоді виникне питання від інших країн: а нам гарантії хто даватиме? Не можна жити у світі ілюзій, тим більше, пов’язаних із глобальними проблемами.

Якщо говорити про гарантії безпеки, то єдиний механізм, який може їх забезпечити, – це стаття 5 Вашингтонського договору про створення організації Північноатлантичного договору. Це єдиний реальний, а не ілюзорний механізм отримання гарантій безпеки для України.

Справді, не було конкретної інформації щодо зустрічі Януковича з Обамою. Але той факт, що вона відбулася, слід розглядати з точки зору інтересів України як позитив. Крок Президента України щодо згоди на передачу високозбагаченого урану, звичайно, дещо покращить атмосферу українсько-американських взаємин. Інші справа – чи нам варто було його тримати? У сучасному світі важко передбачити, які наслідки могли б бути, якби високозбагачений уран (якого достатньо для створення трьох ядерних боєголовок), потрапив до рук терористів…

Що стосується переговорів Януковича з директором МВФ про перегляд домовленостей щодо позики… Думаю, навряд чи слід чекати якихось кардинальних змін у позиції МВФ. Більше того, якби МВФ, скажімо, все ж таки надав цей кредит, не змінюючи умов, він тим самим продемонстрував би подвійні стандарти. Тому що в аналогічній ситуації він не надавав кредиту урядові Тимошенко. Якщо нічого не міняється в умовах, тоді виникає запитання, де логіка в діях МВФ? Чому він не надав цей кредит уряду Тимошенко?

Існує міжнародний проект і зобов’язання країн-членів ЄС і США щодо надання допомоги Україні в будівництві безпечного сховища на ЧАЕС. Я не виключаю, що в рамках цих зобов’язань США вирішили надати допомогу в контексті виділення коштів, яких бракує для остаточної реалізації проекту.

Геннадій Удовенко, колишній міністр закордонних справ України:

ЩО ТАКЕ НЕЙТРАЛІТЕТ? А ХІБА ПОЧАЛАСЯ ВІЙНА?

Зараз дуже багато питань, пов’язаних з проголошеним курсом президента Януковича і його адміністрації на нейтралітет. А що таке нейтралітет? Є ж різні форми нейтралітету. Нейтралітет проголошується якоюсь державою, коли десь почалася війна... Це дуже складне питання. Україна сьогодні шукає своє місце в загальносвітовій (а її поки ще немає) і загальноєвропейській, і трансатлантичній системах безпеки.

Хоча в документі, підписаному в Празі між США і РФ, і немає прямої згадки України, гарантія її безпеки закріплена в декларативних документах – таких, як Будапештський меморандум 1994 року, Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО, і, нарешті, Договір з РФ про дружбу співробітництво і партнерство. З цих трьох документів юридично обов’язковим є тільки українсько-російський договір. А решта – декларації. У зв’язку з відмовою України від ядерної зброї ми б хотіли, щоб більше було безпекових гарантій, якою є і угода в Празі. На жаль, їх нема.

Але не треба це драматизувати. Сьогодні наше завдання полягає в тому, аби держави наслідували приклад України й відмовилися від ядерної зброї, а відбувається зворотний процес. Зараз якраз про це йдеться на форумі у Вашингтоні.

Те, що у Вашингтоні відбулася зустріч між Януковичем і Обамою, – дуже важливо. Це означає, що США продовжують вважати Україну своїм стратегічним партнером. США підтвердили свій курс, який ще був закладений Кучмою і Клінтоном. Сьогодні мова йде про необхідність відновлення міжнародного престижу Україною, який ми, на жаль, розтринькали. Тому в цьому сенсі я вважаю позитивним цей візит і взагалі сам факт, що нас туди запросили. За повідомленням ЗМІ, не планувалася зустріч Обами з Януковичем. Але в останній момент американський президент перекроїв свій графік, і ця зустріч відбулася. Ми повинні цим пишатися. Бо коли з нами зустрічаються в аеропортах і проводять якісь важливі переговори – я вважаю, що це неповага до України, до її лідерів. Ми цього не повинні допускати. Незважаючи на те, що нова влада проводитиме проросійський курс, на відміну від нібито антиросійського курсу попередника Януковича, ми маємо поводитися як велика держава, і тоді з нами будуть рахуватися.

Скоро відзначатимемо 25-річчя Чорнобильської трагедії. Ми вже стільки в неї вклали, а все ще до пуття нічого не довели. Ці 250 мільйонів не вирішать питання, хоча допомагають його вирішити. На мою думку, західні держави не виконали своїх попередніх зобов’язань. Коли ще при Кучмі ми закрили ЧАЕС і почали серйозно займатися “Укриттям” (я тоді якраз був міністром), то пам’ятаю, як нам обіцяли золоті гори. Нічого з цього не зроблено. Майже нічого. 250 мільйонів – це краплина в подоланні важких наслідків катастрофи. Але дуже важливо, що Обама пішов на такий крок. У плані допомоги, яку США надають іноземним державам, Україна знаходиться на третьому місці. Щоправда, розрив між другим (Ізраїль) і третім – величезний.

Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва

ДУЖЕ ВАЖКО ОДНУ РІЧ ПРОДАТИ КІЛЬКА РАЗІВ

Я не сподівався, що в цьому документі про СНО буде згадано Україну. У мене таких ілюзій не було. Дуже важко одну річ продати кілька разів. Відмову від ядерної зброї Україна один раз проміняла на Будапештський меморандум і відповідні рішення та механізми. Було б наївно вважати, що будь-які договори про скорочення ядерних озброєнь міститимуть згадку про Україну. Я не маю жодних даних про те, що в якомусь проекті на стадії переговорного процесу була така згадка.

США фінансує різні програми, пов’язані з ядерною безпекою. І це не тільки програми Чорнобильської станції, а й проблеми утилізації пального і т.д. Зараз для американців суперактуально, аби Україна віддала ці рештки високозбагаченого урану. Напевно, тепер будуть виділені якісь кошти, щоб замінити високозбагачений уран низькозбагаченим у дослідницьких цілях.

США зараз знизили інтерес до Європи взагалі, і до Східної Європи зокрема. Їхній пріоритет сьогодні – щоб, не дай Боже, якась зброя звідси не втекла, тому вони готові більше давати допомоги на ядерну безпеку та безпеку взагалі. США хочуть від України додаткових гарантій, що тут не буде ніякої ядерної зброї чи навіть думок про неї. Це є індикатор того, наскільки звузилася широта горизонту нинішньої адміністрації Білого дому і взагалі їхнього бачення стратегічних проблем східноєвропейського регіону. Вони фактично зводяться до таких технічних питань.

Анна Ященко