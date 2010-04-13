Обама дає Януковичу 250 млн дол. на Чорнобильску АЕС

США виділили Україні 250 млн. дол. на забезпечення безпеки Чорнобильською АЕС. Це зазначено в спільній заяві президентів двох країн.

Лідери США і України Барак Обама і Віктор Янукович підтвердили прихильність принципам роззброєння і нерозповсюдження. Президент України також привітав американського лідера з укладенням договору про стратегічні наступальні озброєння з Росією, передає РосБізнесКонсалтинг.