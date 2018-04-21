БЮТ охороняє рубильник, коаліція відривається на Огризкові

Верховна Рада продовжує засідати в напівтемряві. У денний час, щоправда, – наче нічого і не сталося: світла, яке падає на депутатські голови з величезного куполу, цілком достатньо для роботи, ввечері – в кожного народного обранця горить індивідуальне освітлення, немов у літаку під час зльоту – посадки.

Електронна система «Рада» почала працювати з ранку, і сесійний день почався, немов усе гаразд. Партія регіонів продемонструвала, що в їх промисловому регіоні ще жива інженерна думка, і підключила «Раду» до альтернативної системи живлення. Хто з «Регіонів» придумав таким чином врятувати ситуацію, – це така ж таємниця, як і те, хто ж ховається в електрощитовій, тій самій заповітній кімнаті, де розташований рубильник, що відключив систему енергозабезпечення сесійного залу. Точніше, як нам пояснили бютівці, там не немає ніякого рубильника. Система відключається кнопкою. Народні депутати від БЮТ з учорашнього ранку продовжували стерегти заповітну кнопку, намагаючись перешкодити роботі Верховної Ради.

Нагадаємо, що фракції БЮТ і «Наша Україна» 20 лютого зажадали включити в порядок денний сесії законопроект про регуляцію тарифів на житлово-комунальні послуги (зокрема, про те, що зростання тарифів не може перевищувати зростання середньої заробітної плати) і президентський законопроект про зміни до бюджету 2007 року, в яких передбачити поетапне підвищення зарплати до рівня мінімального прожиткового мінімуму. Оскільки Партія регіонів у вівторок сама заблокувала трибуну, охороняючи президію від опозиціонерів, то 21 лютого депутати фракції БЮТ, діставшись до щитової, яка забезпечує освітлення залу, роботу електронних табло і сам процес голосування картками. Бютівці забарикадувалися в маленькому відсіку, який веде до щитової кімнату, і не залишали його навіть вночі. Ранковий «обхід» ми почали саме з того, що заглянули до цього відсіку з бютівцями.

Довкола лежали газети, галасував телевізор. Депутати іноді виходили поїсти.

Одна група народних обранців шепотілася над високим круглим столиком, таким, які зазвичай ставлять у барі. Інші сиділи поряд на стільцях. Нардеп Олександр Ковтуненко демонстративно розкинувши руки, повідомляв в камери: «І вдень і вночі фракція БЮТ стоїть на варті інтересів народу України».

– Ну, як ви тут? – підсіла я до народного депутата Володимира Скубенка.

– Читаємо газети.

– А чому тут так мало представників «Нашої України»?

– Вони заходять сюди. Ми, можливо, дуже скоро підпишемо меморандум про співпрацю з «Нашою Україною»

– Але ж сесія йде. Чи є сенс для подальших протестів вашої фракції?

– Ну чому ж немає? Ми примусили уряд дещо зробити. Вони оголосили, що підвищуватимуть зарплати. Найближчі два непленарні тижні йтимуть переговори про закон щодо єдиної тарифної політики, – сказав інший бютівець, Сергій Шевчук. – І це зробили ми.

З туалету вийшов нашоукраїнець Роман Безсмертний.

– Чи вийде щось у протестантів? – запитала я його.

– Чому ж ні? Все може бути.

У кулуарах стояв Юрій Єхануров.

– Юрію Івановичу, як Президент поставився до цієї акції?

– Не знаю, він у Криму.

У коридорчику показався Володимир Яворівський:

– Все з`їли. А яка ковбаса була, який сир!

До щитової зайшов народний депутат Андрій Шевченко, повідомив, що заступає на пост о четвертій годині дня.

– Отут зараз сидять мільйонери, – поцікавилася я в нього. – Як їм, затишно отак страйкувати?

– У кожній солідній людині сидить хлопчисько. Їм подобається, тим більше що мета боротьби очевидна. І явка, до речі, дуже висока, – відповів Андрій.

Журналісти побігли вгору. Центр подій перемістився до залу засідань. Починалося найцікавіше: розгляд президентських кандидатур на посади міністра закордонних справ Володимира Огризка і голови СБУ – Віктора Короля. Не було ніяких сумнівів, що вони не будуть затверджені коаліцією.

Про яке позитивне затвердження може йтися, якщо політична сила Президента перешкоджає роботі парламенту. Але було цікаво, з яким обличчям і якою аргументацією «валитимуть» кандидатуру Огризка. Депутатів, здатних вести дискусію на рівні Огризко, у коаліції майже немає. І дуже хотілося подивитися, як вищий інтелект (маю на увазі IQ Володимира Огризка) пригнічуватиме нижчий інтелект (колективний IQ коаліції).

І треба сказати, глядачі одержали незабутнє задоволення. Володимиру Огризкові дозволили не виступати: навіщо витрачати час, треба було просто пройти процедуру? Щодо його кандидатури виступив соціаліст Віталій Шибко, голова парламентського комітету у закордонних справах. Шибко – колишній тимчасовий повірений, радник-посланник, загалом, людина, що розуміється на дипломатії. Він добре відгукнувся про ділові і людські якості Огризка і дав зрозуміти, що сам зовсім не проти те, щоб той очолив міністерство. Але одразу ж сказав, що у меншої частини комітету, інша думка. Віталієві Шибку було вочевидь незручно виконувати свій коаліційний обов`язок.

– Дипломатичний виступ, – резюмував у мікрофон комуніст віце-спікер Адам Мартинюк.

Наступним узяв слово ще один соціаліст Ярослав Мендусь. Мендуся непокоїла доля його депутатського звернення щодо заборони в`їзду до Росії народного депутата Петра Порошенка. «Чи пов`язана ця заборона з бізнес-діяльністю Порошенка?» – запитував Мендусь. Сам Петро Порошенко при цьому разом з Олександром Турчиновим дружно сміялися.

– Тільки сьогодні підписав відповідь на ваше звернення, – незворушно відповів претендент на головне МЗСівське крісло. – При забороні була порушена двостороння консульська конвенція. Але 27 лютого я буду в Москві, на черговому раунді переговорів про Чорноморський флот, і обов`язково поцікавлюся.

Серйозні питання міжнародних відносин не обговорювалися. Роль мосьок, що гавкають на слона, була відведена членові Партії регіонів Юрієві Болдирєву і комуністові Олександру Голубу.

Один підняв тему – чому Володимир Огризко на конференції, організованій інститутом країн СНД, що проходила в Києві, не перейшов на російську мову. А другий заговорив про провал, зазначте, обох зовнішніх векторів – як російського, так і європейського.

Але Огризка неможливо було збентежити. Чому я розмовляв українською? Запрошуючи мене, мені дозволили самому вибрати мову виступу. І в Києві мені зручно говорити рідною мовою. Адже я, приїжджаючи до Москви до своїх друзів і колег, не прошу перейти на українську мову. Що ж до зовнішніх векторів. Дозвольте нагадати цифри. Товарообіг з Російською Федерацією за останній рік збільшився на 14 відсотків. Про НАТО і Росію: не протиставляймо речі, які є взаємодоповнюючими. Тільки за перший рік відміни нами в`їзних віз до України приїхали більше мільйона туристів.

Кандидат відповідав коректно, не демонструючи зневаги.

Припинили наступ комуністів Геннадій Удовенко і Лілія Григорович. Удовенко сказав, що знає кандидата «з дипломатичного дитинства» і той пройшов усі сходинки цієї кар`єри. А ви його не хочете затверджувати, оскільки (дослівно) «звикли плазувати на череві перед старшим братом». Лілія Григорович нагадала, що кандидат успішно працював в Адміністрації президента Кучми, чия багатовекторність така мила серцю коаліціантів.

Врешті, «за» Володимира Огризка проголосували 196 народних депутатів.

– Адже ви знали, що вас не підтримають? – запитала я в кулуарах у Огризка.

– Авжеж, – посміхнувся він.

– А як ви оцінюєте рівень дискусії? – запитав хтось з журналістів.

– У ній дуже багато політики. Деякі коментарі вважаю абсолютно непрофесійними – просто заяви для заяв. Сподіваюся, що під час додаткових дискусій і консультацій я зможу переконати депутатів.

За цей час коаліція «прокотила» ще й Віктора Короля – претендента на головування в СБУ. За нього проголосувало 190 осіб.

У кулуарах нашоукраїнці коментували те, що сталося, тим, що коаліція навмисне йде на загострення відносин з Президентом. Член Партії регіонів Тарас Чорновіл обіцяв, що Ющенко дуже швидко внесе нову кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, і стверджував, що Короля не підтримали нібито тому, що він покликаний бути чимось на зразок силового захисника бізнес-інтересів Порошенка. І звідки він все знає?

У цей же момент в кулуарах промайнула новина. Представники фракції КПУ заблокували вхід до звукової апаратної Верховної Ради, яка розташована в одному з підвальних приміщень парламенту, майже поряд з електрощитовою. На запитання журналістів, що це ви тут робите, члени КПУ відповіли: відпочиваємо.

– Мабуть, ваші колеги по коаліції теж вирішили пострайкувати? – поцікавилася я у Тараса Чорновіла.

– Сам не знаю, думаю, може, бояться диверсій, – відповів депутат.

Напевне, спрацювала історична пам`ять. У такі непрості дні тарифних воєн колишнім ленінцям теж захотілося взяти участь в захопленні вузлів зв`язку, телеграфу, телефону, пошти.

Бютівці тим часом ішли відвідати своїх колег у щитовій.

Маша Міщенко

Фото Дмитра Стаховського та фотослужби УНІАН