Команду Януковича вже звинувачують в узурпації влади

Українська інтелігенція закликає громадськість та політиків не допустити ратифікації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН зверненні інтелігенції України. «століттями українська спільнота ціною неоплатних жертв виборювала своє право на самостійне існування. Два десятиліття Україна важко й болісно народжує демократичну державу для вільних громадян. Минуло всього 50 днів, відколи новообраний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, вступаючи на посаду, поклав і свою руку на Пересопницьке Євангеліє та присягнув виконувати приписаний цією посадою історичний обов’язок - боронити суверенітет і незалежність України, додержуватися Конституції України, підносити авторитет України в світі».

Політика держави в цілому і Президента зокрема мусить бути спрямована на дотримання у тому числі статті 17 Конституції України, яка встановлює, що «на території України не допускається розташування іноземних військових баз», зазначають автори звернення.

Натомість Президент «з власної ініціативи підписує угоду про продовження перебування на території нашої країни іноземних військ на фантастичний для сучасної цивілізації термін - 25 років. Крок безпрецедентний, хоч якими волюнтаристськими діями попереднього уряду його не виправдовуй. Те, що колись було політичною даниною так званому «перехідному періоду» перших років незалежності - періоду державної та політичної невизначеності нації, - закріплюється на ще мінімум 33 роки. Історичний годинник розвитку нації призупиняється. Покоління тих, кому за 40, може вже ніколи не побачити дійсно вільної, суверенної європейської України», наголошується у зверненні.

Українська інтелігенція переконана: «Підпис, поставлений під антинаціональною угодою, яскраво демонструє номенклатурно-феодальний стиль мислення правлячої команди. Одним корпоративним рішенням керівник держави обертає мільйони своїх співгромадян на фактично довічних заручників заможнішого сусіда - поза всяким суспільним діалогом, незалежними експертами, правозахисниками й громадською думкою. Замість рішучості реформаторських дій, замість модернізації економіки проводиться не складна продаж національного суверенітету. Подібна «стратегія» управління державою власне називається просто - узурпацією влади».

Як зауважують автори звернення, перспектива угоди цілком недвозначна: «Це – посилення політичного та ідеологічного впливу російського типу державності в усіх сферах українського життя. Європейський вибір перетворюється на євразійський. А це, в свою чергу, означає небезпеку згортання всіх демократичних надбань та інституцій держави Україна, фактичну втрату власної державності та поглиблення розколу в українському суспільстві. Якщо сьогоднішня влада не схаменеться, Україну може очікувати доля, подібна до розділених Молдови та Грузії».

Українська інтелігенція закликає громадськість «згуртуватися на засадах національної солідарності проти спроби відібрати в нас наше майбутнє».

Також автори листа апелюють до політиків, які опинилися в опозиції: «Саме ваша бездіяльність і політична короткозорість, ваша підміна державної політики особистими амбіціями, ваші важкі помилки відкрили шлях цій зраді національних інтересів вашими наступниками. Не давайте спекулювати вашими невдачами. Вживіть усіх доступних вам засобів парламентської боротьби, аби не дати здійснитися цій ганебній угоді. Вона не повинна бути ратифікована Верховною Радою, бо наслідки такої ратифікації буде надзвичайно важко змінити навіть наступним президентам і парламентам».

Звернення підписали, зокрема, Оксана ЗАБУЖКО, Тарас ВОЗНЯК, Євген БИСТРИЦЬКИЙ, Ігор КОЛІУШКО, Борис ГУДЗЯК, Роман ШИЯН, Михайло КОМАРНИЦЬКИЙ та інші.