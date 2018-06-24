Волков: У Харкові два президенти по повній «відчорноморили» народ України і Конституцію на додачу

Хоча колишній “директор парламенту», народний депутат кількох скликань Верховної Ради Олександр Волков офіційно вже кілька років поза політикою, і в телеефірах його називають “представником народу”, він не перестає впливати на політичне життя країни. По консультації в його особняк під Києвом приїжджають нардепи з різних фракцій. Олександр Михайлович залюбки ділиться порадами з усіма, але своє плече він сьогодні підставив Юлії Тимошенко. Яке майбутнє у сьогоднішньої опозиції? Чим закінчаться переслідування Тимошенко? Чи здасть нинішня влада газову трубу Кремлю? З цими запитаннями ми звернулися до Олександра Волкова. ЯНУКОВИЧ ВИРІШИВ, ЩО МОЖНА ПОЧИНАТИ СВОЮ КАДЕНЦІЮ З ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ Олександре Михайловичу, як Ви оцінюєте сьогоднішні кроки нинішньої влади, зокрема, харківські угоди?

Я б цю ситуацію розділив на дві частини. Перше – слава богу, що ми позбулися хомута, який на нас накинув Віктор Андрійович (Ющенко – Авт.), що мовляв, неможлива векторна дружба з Євросоюзом, Росією, Сполученими Штатами, що якщо дружити, то тільки з Європою. Хоча я неодноразово говорив: “Віктор Андрійович, ви ж обіцяли привести Україну до Європи, а привели, даруйте, в жопу!” І те, що сьогодні у нас вибудувався діалог з Росією – це дуже добре. Я завжди виступав за взаємовигідні економічні відносини України з Росією. Але ці відносини у жодному випадку не повинні привести до втрати незалежності нашої країни.

Те, що відбулося в Харкові, з одного боку, – це початок діалогу між нашими країнами. Я вітаю сам факт приїзду Медведева. А ось те, що була попрана Конституція України – це погано. Я завжди був категоричним противником того, щоб порушувався Основний Закон. Не має значення, задля якої високої мети він порушений – порушення закону веде до кримінальної відповідальності. Сам же Віктор Федорович говорив, що перед законом повинні бути всі рівно.

Я не розумію, навіщо це потрібно було робити? Можна було дуже просто вийти з ситуації – оголосити з цього питання референдум, і жодних би проблем не було. Я абсолютно упевнений, що більшість громадян України, проголосували б “за”. Це було б підписано на два-три тижні пізніше, але воно було б підписане в рамках Конституції і з урахуванням думки народу. А так в Харкові два Президенти по повній «відчорноморили» народ України і Конституцію нашої країни на додачу.

Ви скажете, що у нас немає закону про референдум. Це правда. Але у нас можна проводити референдум за народною ініціативою. Так було в 2000 році, коли Леонід Данилович погодився з рішенням ініціативної групи про проведення референдуму з питань недоторканності, двопалатного парламенту тощо. Але сам факт, що Кучма діяв законним шляхом, а його учень Віктор Федорович вирішив, що можна починати свою каденцію з порушення Конституції - це дуже погано. Думаю, тут помічники Януковича спрацювали невдало. Віктор Федорович, вас підставляють!

Якби референдум по ЧФ відбувся, то як би Ви проголосували?

Я б виходив з інтересів України. Якби питання було поставлене так: “Чи готові ви продовжити терміни перебування ЧФ на 20 років на території України, якщо Росія платитиме за оренду нашої землі за світовими цінами?” Я б сказав “так”. Тому що це кілька мільярдів доларів на рік, яких, безперечно, не вистачає нашій економіці, нашим людям.

Ви хвалили Леоніда Кучму за те, що він може балансувати між Сходом і Заходом. Янукович пішов шляхом зближення з Росією, що Ви, в принципі, теж схвалюєте. А не боїтеся, що він здасть Україну? Давайте подивимося. Було дуже багато розмов про переговори 17 травня, що будуть підписані договори по здачу труби, авіапрому, атомної енергетики і хер його знає, чого ми там ще здаємо. Але поки нічого цього не відбулося. Ті договори, які сьогодні були підписані, вони поки ніякої загрози для втрати суверенітету нашої країни не несуть.

А може це пов`язано з тим, що про плановані міжурядові угоди дізналися журналісти і під тиском громадськості нинішня українська влада не насмілилася йти на такі кроки?

Я цього не виключаю. Дуже добре, що журналісти, опозиція і громадськість підняли такий «кіпеш». Якщо питання хоч на йоту стосуються Конституції, і вони не врегульовані Основним Законом, їх обов`язково треба виносити на референдум. Президент свій, прем`єр свій, Шепілов (Литвин) свій, більшість з юшками-тушками – своя. (Шепілов - секретар ЦК КПРС, який на Пленумі 1957 року підтримав Молотова, Маленкова, Кагановича, Первухіна і Сабурова, які відкрито виступили проти лідера партії Микити Хрущова, звинувативши його в авантюризмі («наздогнати і перегнати Америку», заснування раднаргоспів, критика Сталіна тощо). Але Хрущов здобув перемогу над своїми супротивниками, вони були позбавлені всіх посад у партії. Відтоді іронічний вислів "и примкнувший к ним Шепилов" використовується до людини, яка необачно потрапила в чиюсь компанію і постраждала від цього. – Ред.) Ну внесіть закон про референдум, проголосуйте, вам це як два пальці обмочити! Проголосували, одержали закон, провели референдум з будь-якого питання. Це я вже підказую чинній владі, якщо там самі зміркувати не можуть. Будь-яке порушення Конституції як бумеранг рано чи пізно вдарить по довбешці. Про нього пригадають. Його мусируватимуть.

ЯКЩО РОСІЯ ВИКЛАДЕ ЗА ТРУБУ П`ЯТСОТ МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ, ТО ХЕР З НИМ, – ХАЙ ЗАБИРАЮТЬ А трубу здадуть?

Чесно кажучи, я не знаю, кому вона потрібна.

Ну як кому?! - Кремлю! У своїх думках і діях я завжди на перше місце ставлю інтереси народу України. Якщо у нас трубу куплять за мільярдів п`ятсот, доларів, – те хер з ним, хай забирають. То ми з нею мучилися, нехай тепер вони мучитимуться. Головне – на яких умовах. На дурняк і оцет солодкий. Росіяни на дурняк все готові забрати. Тому конкретно: 500 мільярдів викладете – і забирайте. За ці гроші ми ще дві побудуємо поряд. Було б на що будувати.

Перед виборами президента Ваше ім`я було пов`язане з Юлією Тимошенко...

Так. Я її підтримував, підтримую і підтримуватиму, тому що я, всі члени моєї сім`ї і особливо донька Діана (5 років) її дуже поважають і люблять. Учора Діана їй листа написала.

ОПОЗИЦІЇ ПОТРІБНО ВІДПОЧИТИ, ПОКИ ВЛАДА МАЄ КРЕДИТ ДОВІРИ Тимошенко - в опозиції. Отже Ви сьогодні підтримуєте опозицію?

Я підтримую Юлію Володимирівну. А якщо вона в опозиції... значить і я з нею в опозиції.

І яке майбутнє у сьогоднішньої опозиції? Мені здається, що сьогодні опозиції потрібно відпочити. Відпочити самій і дати відпочити від себе народові. Сьогодні будь-які прояви агресивності до влади реально ні до чого не ведуть. З однієї простої причини – у влади сьогодні ще є кредит довіри. У всіх на вустах, що мінімальна зарплата буде 1200, пенсії будуть збільшені. Всі чекають, що влада зробить абсолютно всіх багатими. Щоправда, крім бідних. Чекають якоїсь манни небесної, дива. Для того, щоб люди розчарувалися, щоб опозиція не нав`язувала себе людям, щоб самі люди почали шукати опозицію – потрібний час. Тому до осені я б порадив всім поїхати відпочити. Сьогодні час працюватиме на опозицію. Економічна ситуація в країні така, що найближчим часом дані владою обіцянки поліпшити життя людей не реальні. А довго чекати народ не буде. Вони хочуть все і сьогодні. У нас такий менталітет. Я думаю, за два-три місяці люди почнуть буянити і звертатися до опозиції з проханням захистити їх права. І не потрібно буде платити по 100-150 гривень, щоб вони зібралися на мітинг висловили своє невдоволення владою. Вони приходитимуть самі і шукатимуть Юлію Володимирівну.

А що заважає опозиції об`єднатися?

Я вважаю, що Юля правильно сказала: не хочете об`єднуватися, не хочете обирати єдиного лідера – не треба. Давайте координувати свої дії. Всі кажуть одне і те ж: ми в опозиції до влади, - але скоординувати свої дії не хочуть. Кириленко не хоче, тому що вніс таку пропозицію Гриценко, Гриценко не хоче, тому що про це сказав Тягнибок, Тягнибоку взагалі всі не подобаються. Вони повинні розуміти, що будуть сильні тільки тоді, коли будуть єдині.

Я впевнений, що сьогодні лідером опозиції повинна бути Юлія Володимирівна хоч би через той результат, який вона одержали на останніх президентських виборах. За неї проголосувало більше 11 мільйонів людей. Вона має право сьогодні від імені цих 11 мільйонів говорити і висловлювати свою позицію. Усім іншим треба з нею об`єднатися. Це моя точка зору.

Але лави Тимошенко зараз рідшають. Тушки йдуть у коаліцію не одиницями, а десятками. Чому Юлія Володимирівна не здатна утримати своїх людей?

Це помилка, яка була закладена ще 2006 року, коли підбиралися і затверджувалися списки. Тоді я не раз говорив, що бізнес і опозиція – поняття несумісні. Так вийшло, що у неї у фракції депутатів-бізнесменів дуже багато, і перед ними став вибір: або розпрощатися з своїм бізнесом і залишитися з голою дупою на вулиці або вибачитися перед нею, пояснити, що так вийшло, і перейти і підтримувати іншу політсилу. Як кажуть, своя сорочка до тіла ближча. Тому вони і йдуть від неї.

Але ж можна якось боротися з такими кнопкодавами?

Ви пам`ятаєте, хто першим назвав їх кнопкодавами?

Ви. Правильно, Олександр Михайлович Волков (сміється).

Підходити до складання партійних списків потрібно дуже ретельно. Включаючи кандидата в депутати в список, треба дивитися, не хто він сьогодні і як він сьогодні, а яка його позиція буде завтра, як у владі, так і в опозиції.

Коли Юля була при владі, цілий ряд депутатів, особливо на місцях, використовували її ім`я і її вплив в корисливих цілях. Це було. Про це слід говорити і від таких горе-депутатів якнайшвидше звільнятися.

А хто ж партію спонсоруватиме?

Нехай людина, яка спонсорує, направляє свою «групу підтримки» і ставить умови: я допомагаю фінансово – ось мої люди, які лобіюватимуть інтереси мого бізнесу. Якщо його представляє в парламенті тітка Маня або тітка Дуся – з них нічого брати, де «наїхав там і з`їхав».

ПОСАДИТИ ЮЛЮ НЕ ВДАСТЬСЯ – ТІЛЬКИ РЕЙТИНГИ ПІДНІМУТЬ Чим закінчаться сьогодні переслідування Тимошенко, порушення кримінальної справ? Це дурниця, якої я ніяк не можу зрозуміти. Я неодноразово казав, що команда Віктора Федоровича набагато сильніша, професійніша, ніж у Юлії Володимирівни. Але коли такі речі з`являються, я думаю, що помилявся. Це абсолютно порожня надумана справа, яка не має судової перспективи. Це пустишка.

Ви думаєте, їх кінцевою метою є ув’язнення Тимошенко? Адже вони їй тільки рейтинг зараз піднімають...

Абсолютно правильно. Піднімають рейтинги, і хай піднімають. Посадити не вдасться. Бо нема за що. Навіщо переслідувати опозицію – я не розумію. Чітко знаю, що будь-який утиск опозиції приводить до зворотного ефекту, до збільшення рейтингу цієї опозиції.

Зараз починається наїзд на опозицію – необдуманий, дурний, який надалі ні до чого не приведе. Плюс починається утиск свободи слова, утиск журналістів, починають з`являтися якісь «темники» – це не показуй, те не давай в ефір.

Я від щирого серця посміявся, коли дув вітер і на Віктора Федоровича впав вінок, але він мужньо з ним боровся. У мене, крім усмішки, це нічого не викликало. Абсолютно нешкідливий сюжет. Жарт. Але він набув політичного забарвлення після того, як журналістам заборонили цей сюжет показувати. Це обурило, і не тільки мене. Дурість якась.

Які у Вас зараз відносини з Кучмою?

Я завжди поважав, поважаю і поважатиму цю людину. Тому що для України, хоч би що там казали, він зробив дуже багато. Я не кажу про те, що не було помилок. Були. Але не помиляється той, хто нічого не робить. У 1994 році в країні не було своєї валюти, Конституції, кордонів, підписаних договорів з іншими країнами. І це було зроблено за час його президентства. Коли він ішов у 2005 році: ВВП був 13,7%, а інфляція була 3%, промисловість працювала, люди стабільно одержували заробітну плату і пенсії. Були мінуси, були елементи корупції, деякі держслужбовці брали хабарі. Але вони брали хабарі і вирішували ці питання. А з «бджолярем» корупція зросла до шалених розмірів, економіка впала нижче за плінтус. З Росією не дружили, і в Євросоюз не потрапили, і від Америки далеко залишилися.

З Леонідом Даниловичем час від часу зустрічаємося, але не часто.

Чи потрібні сьогодні країні дострокові парламентські вибори? Думаю, потрібні. Те, що Конституційний суд змінив своє перше рішення сьогодні на абсолютно протилежне завтра – це нонсенс. Такого бути не повинно. Сьогодні стоїть під запитанням законність створення самої «тушкованої» коаліції, а відтак – і голосування за уряд. Цим колись скористаються і можуть поставити легітимність уряду під велике запитання. Для того, щоб це все легалізувати, привести в рамки закону, потрібні вибори. Влада поки має кредит довіри, розставила своїх губернаторів, голів районних адміністрацій, МВС, прокуратура, – все у них. Я думаю, результат парламентських виборів у нинішньої влади був би досить високий. Проте як кажуть: «Чим далі в ліс, тим ширше ноги». Тому відкладання дати виборів з погіршенням економічної ситуації реально зменшуватиме кредит довіри виборців владі, доведеться ламати через коліно. А в Україні це не завжди вдається. Ви пригадаєте 2002 рік, коли влада робила все, щоб Ющенко зі своєю “Нашою Україною” не набрав багато голосів, а все-таки 110 депутатів до парламенту пройшли. Для довідки: представник влади "Шепілов" (Литвин. - Ред) провів лише 42 депутати. Думаю, через два роки ситуація абсолютно зміниться. І не на користь влади. Якщо вибори дострокові робити, то або восени, або в березні наступного року. Але чим далі з ними зволікатимуть, тим гірша ситуація для влади.

Отже, будуть вигідніше опозиції. Ви ж Юлію Володимирівну підтримуєте...

Я думаю, сьогодні і Юлія Володимирівна за дострокові парламентські вибори. З двох причин. По-перше, їй треба відчиститися від того бруду, який назбирався в парламенті. А, по-друге, хоч би що ми казали, але лідер опозиції поза парламентом – це одне, а в парламенті – це інше. Сьогодні з урахуванням того, що всі ЗМІ жорстко і чітко одержали команду якомога менше про неї говорити і на канали її не пускати, вона б одержала канал парламентської трибуни. Якби Юля на дострокових виборах втратила навіть 50% депутатів, але сама пройшла до парламенту, то я б на її місці на це пішов.

До великої політики не хочете повернутися?

Чесно кажучи, я з неї не йшов. У президентських виборах я брав найактивнішу участь. Допомагав Юлії Володимирівні в Чернігівській області, потім був призначений куратором до Сумської і Закарпатської областей. В останній знайшов багато порядних і правильних людей, які допомогли змінити результат БЮТ у другому турі. Сьогодні я від імені Тимошенко продовжую займатися Сумською областю. Впродовж майже двох місяців практично не виїжджаю звідти. Там були серйозні проблеми, але тепер партійне життя налагоджується. Літо пройде – готуватимемося до місцевих виборів.

А в список не хочете? Давайте почекаємо.

Сьогодні ходять різні чутки про те, що Партія регіонів дуже серйозно обговорює можливість зміни закону про вибори до Верховної Ради. Пропонуються варіанти: або 100% мажоритарка, або 50 на 50. Якщо буде прийнятий закон про мажоритарку, я не бачу проблем, де я не переміг би в окрузі. У Чернігівській області я 8 років був нардепом і для неї багато зробив. Останні 6 років я багато працював у Сумській області, я теж не бачу проблем, щоб там виграти округ. Я багато зробив для Житомирщини, звідки родом мої батьки, де я виріс. Там мене теж дуже добре знають і готові підтримати.

Якщо залишаться партійні списки, то подивимося, яке рішення ухвалить Юлія Володимирівна і політрада партії. Повірять, запропонують – подумаємо. Не запропонують – тож так і бути. Кидали не раз. (Сміється). Я до цього звик.

Розмовляла Анна Ященко