Місцеві вибори в Україні: сценарії подій

Колізія з перенесенням дати місцевих виборів активно обговорюється представниками місцевого самоврядування і в експертному середовищі. Переважна більшість коментарів у засобах масової інформації щодо перенесення дати місцевих виборів стосується незаконності та антиконституційності рішення Верховної Ради, а також прогнозів щодо можливої дати їх проведення. Але висновок єдиний - парламентські сили продемонстрували абсолютну неповагу до проблем територіальних громад та місцевого самоврядування в цілому.

Політики та експерти відповіли на три запитання, які визначають основні аспекти та процедуру проведення майбутніх виборів до місцевих рад:

«Чи є можливість проведення виборів до місцевих рад усіх рівнів до кінця 2010?»

«Чи відбудеться реформування законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад?»

«Яка система виборів до місцевих органів влади сьогодні є найоптимальнішою?».

Перший заступник голови депутатської фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ: «Вибори відбудуться в 2010 році - і це визначено Основним законом України. Відкладати місцеві вибори на наступний рік – означає порушувати Конституцію. Мажоритарна виборча система буде на рівні села, селища і люди будуть обирати конкретного кандидата в депутати, який відповідальний за цю територію. На рівні міст та районів міст, районів областей і областей буде змішана система (50% за мажоритарною системою і 50% за списками партій). Таким чином, ми збережемо чітке політичне структурування і механізм закріплення депутатів за територією», - упевнений Чечетов. Відповідаючи на третє запитання, представник «Регіонів» підкреслив, що «найкращою виборчою системою в українських реаліях є змішана виборча система».

Народний депутат України від фракції БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що є можливість проведення місцевих виборів в 2010 році, оскільки останнім часом більше діє принцип політичної волі, а не закону.

«Все залежить від того, наскільки інтереси територіальних громад збігатимуться з інтересами Партії регіонів», – підкреслила Королевська, коментуючи можливість суттєвих змін до законодавства щодо місцевих виборів.

«Сьогодні більшість виборців налаштовані на мажоритарну виборчу систему, на необхідність бачити і чути своїх депутатів, оскільки деякі парламентарі-старожили далі вулиці Грушевського не ходять, - зазначила депутат. - Якщо будуть відкриті партійні списки, тоді і буде можливість відкликання депутата із партійного списку, якщо він не працює і своєю репутацією негативно впливає на відношення виборців до політичної сили в цілому».

«Можливість для проведення виборів існує. Фактично на сьогодні місцева влада є нелегітимною», - вважає народний депутат України від фракції НУ-НС, заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК. При цьому він підкреслює, що Верховна Рада перевищила свої повноваження, скасувавши вибори.

«На мою думку, реформувати законодавство не вдасться, оскільки в цьому не зацікавлені найбільші політичні сили. Перед проведенням місцевих виборів потрібно провести щонайменше кілька основних реформ, які гарантуватимуть ефективне виконання функцій органами місцевого самоврядування, а саме: адміністративно-територіальну та бюджетну реформи, підвести під функції органів місцевого самоврядування конкретну податкову базу, запровадити систему, котра б дозволяла виборцю контролювати депутата місцевої ради. Але, на моє переконання, найбільші політичні сили не зацікавлені у таких реформах», - говорить Ярослав Джоджик.

«Україна мала різні системи: і мажоритарну, і пропорційну, і змішану. Зважаючи на те, що демократія лише порівняно недавно є надбанням українського суспільства, нею не навчилися розумно користуватися. Відповідно, у першу чергу через недостатню свідомість у політиків та через недостатню громадянську відповідальність кожного виборця під час виборів були чисельні зловживання - коли голоси купувалися. У мажоритарній системі це робилося через скуповування кожного окремого голосу за конкретного кандидата, у пропорційній — за партію. Таким чином, нівелювалися фактично переваги мажоритарної і пропорційної систем. Саме тому виступаю за збереження пропорційної системи і запровадження «відкритих списків», як засобу подолання політичної корупції», - зазначив політик, відповідаючи на третє запитання.

Депутат Київради від Блоку Віталія Кличка Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ вважає, що проведення виборів за чинною процедурою 31 жовтня є неможливим, оскільки треба вносити зміни до Конституції. Щодо перспектив реформування законодавства у сфері місцевого самоврядування політик висловив таку думку: «По-перше, політичні сили будуть діяти в інтересах політичної доцільності, а не територіальних громад. По-друге, на сьогодні така політична доцільність диктує владі намагання провести вибори за змішаною виборчою системою з урахуванням мажоритарної системи».

«Я переконаний у тому, що необхідно повертатися до мажоритарної виборчої системи. На жаль, досвід останньої каденції депутатів місцевих рад довів, що пропорційна система сьогодні повністю себе дискредитувала», - упевнений Дмитро Андрієвський.

Голова Шевченківської районної в м. Києві ради та державної адміністрації Віктор ПИЛИПИШИН зазначає, що «на жаль, точна дата виборів сьогодні більше залежить від позиції політичних партій та їх лідерів. Але все йде до того, що місцеві вибори таки відбудуться цієї осені. І чим швидше це відбудеться, тим краще». «Пролонговуючи повноваження місцевих рад, ми опускаємося в прірву нелегітимності та правового хаосу. Крім того, місцеві громади теж хочуть визначеності. Рівень їх життя залежить від того, яка влада працюватиме на місцях і яким буде рівень правомірності її рішень», - переконаний Пилипишин.

«Щоб змінити ситуацію, потрібна системна реформа місцевого самоврядування. Необхідна децентралізація влади в країні та передача частини повноважень на місця. Нам потрібна і бюджетна реформа, щоб більшість коштів залишалася в місцевих бюджетах. Треба чітко розмежувати повноваження усіх рівнів місцевого самоврядування і визначити ступінь відповідальності. Якщо все це буде зроблено, виборча система гратиме другорядну роль. Головне, щоб виборець знав, кого він обирає персонально, або розумів чітку ідеологію політичної сили і міг, у разі потреби, відкликати нерадивого обранця», - зазначив голова Шевченківської районної в м. Києві ради та державної адміністрації.

Вінницький міський голова Володимир ГРОЙСМАН:

«Вибори до місцевих рад можуть відбутися цього року, якщо депутати Верховної Ради в стислі терміни відпрацюють зміни до законодавства про місцеві вибори. І краще, щоб так і відбулось. В Україні потрібно невідкладно проводити низку серйозних реформ і органи місцевого самоврядування повинні бути їх базою. Чим швидше пройдуть перевибори, тим швидше вони зможуть включитись у цей процес», - зазначив Гройсман.

На переконання мера Вінниці, «основний інтерес територіальних громад полягає в деполітизації місцевого самоврядування. Ті варіанти формування місцевих рад, які зараз обговорюються, - і змішана система, і відкриті списки, - це враховують».

«Ідеальної виборчої системи немає. Але ми уже мали змогу за останні чотири роки побачити недоліки застосування пропорційної системи на місцевому рівні. Її однозначно потрібно міняти. Що ж стосується інших варіантів, то прийнятні варіанти і мажоритарної, і змішаної системи, і відкритих списків. Головне, щоб члени територіальної громади отримали можливість голосувати не просто за партійний бренд, а за конкретні особистості», - наголосив Володимир Гройсман.

Мер Славутича та віце-президент Конгресу місцевих i регіональних влад Європи Володимир УДОВИЧЕНКО впевнений в тому, що вибори необхідно проводити в цьому році.

Міський голова додав, що неправильним є проведення місцевих виборів без змін до законодавства. «Вони нічого нового не дадуть, а тільки загострять ситуацію. Буде поглиблюватись і загострюватись інституціональна криза, криза верхніх ешелонів влади, державної влади як такої», - сказав він.

«Враховуючи досвід західних країн та складову партійного будівництва, найкращою системою є пропорційна система з відкритими списками, це дуже складно, але особисто я б запропонував наступний варіант: у населених пунктах України до 20000 мешканців проводяться вибори виключно на мажоритарній основі, а в населених пунктах більше 20000 мешканців – на пропорційній основі з «відкритими» списками. Це моя пропозиція і я готовий її захищати», - зазначив він, відповідаючи на третє питання.

«Можливість проведення виборів до місцевих рад усіх рівнів до кінця 2010 року існує. І це просто необхідно, тому політична воля на це є», - заявив голова луганської організації політичної партії "Фронт Змін" Ігор ЛІСКІ. Ліскі зазначив, що питання внесення змін до законодавства є важливим чинником та висловив пропозицію ліквідувати інститут адміністрацій і замінити їх на виконкоми при обласних територіальних громадах.

На його думку, «Україні потрібна змішана виборча система, яка поєднає елементи мажоритарної та пропорційної систем». «Важливо і те, що змішана виборча система дисциплінує національні партії, чиї парламентарії можуть бути відповідальні і за місцевих осередки. До того ж, змішана система дає змогу партіям використовувати певні переваги: сконцентровуватися на округах чи на партійному списку», - підкреслив Ігор Ліскі.

Директор правових програм Лабораторії законодавчих ініціатив Денис КОВРИЖЕНКО вважає, що є шанс проведення місцевих виборів у цьому році.

Також він переконаний, що процес реформування законодавства України про місцеві вибори відбудеться, але не стільки в інтересах територіальних громад, скільки в інтересах партій, які сформували парламентську коаліцію. Такий варіант передбачатиме впровадження мажоритарної системи в одномандатних виборчих округах на виборах до рад сіл, селищ, районів у містах, міст, а також змішаної системи – на виборах до районних і обласних рад.

«Найкращих систем не буває – виборча система є інструментом вирішення конкретних політичних завдань, який має застосовуватись з обов’язковим урахуванням положень Конституції. Тому позиція Лабораторії законодавчих ініціатив полягає у тому, що для виборів депутатів сільських, селищних, районних у містах, міських рад оптимальною є мажоритарна система з голосуванням у одному або декількох багатомандатних округах. На виборах міських голів міст, кількість виборців у яких перевищує певну межу (наприклад, 150 000 або більше), вибори міських голів мають проводитись за мажоритарною системою абсолютної більшості», - вважає експерт.

Як заявив науковий директор Школи політичної аналітики, професор НаУКМА Олексій ГАРАНЬ, «місцеві вибори треба було проводити ще 30 травня відповідно до Конституції. Зараз виникає питання «Чи можна внести зміни до Конституції?». Наступний момент – політичний. Не варто підганяти дату виборів під політичні інтереси тієї або іншої політичної сили. Раптом Партія регіонів захотіла провести місцеві вибори у жовтні цього року. Очевидним є те, що у наступному році є необхідність прийняття непопулярних рішень, наприклад, підвищення тарифів і т.д. Але встигнути провести вибори в 2010 році можна, оскільки багато політичних сил декларують, що вони зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування».

«Багато експертів говорять про те, що на національному рівні необхідно запроваджувати систему «відкритих» регіональних партійних списків, а на місцевому впроваджувати мажоритарний компонент з метою контрольованості демократичного процесу виборів», - зазначив Гарань.

Керівник Інституту Антикризових Стратегій, політтехнолог Катерина КИРИЧЕНКО: «Провести місцеві вибори 31 жовтня 2010 року можливо виключно у випадку скорочення виборчого процесу щонайменше удвічі – до 45 днів. Постанові парламенту про призначення чергових місцевих виборів мають передувати зміни до 141 статті Конституції про уніфікацію каденцій депутатів та голів міст, а також внесення норми про одночасне проведення чергових виборів по всій Україні. Аби виправити недолугості похапцем прийнятої політреформи, треба проголосувати на поточній сесіі простою більшістю і наступної чергової сесії – більшістю конституційною ці зміни. Осіння чергова сесія розпочинається 7 вересня. Тож на виборчий процес залишиться близько 45 діб, аби «вкластися» в заявлену Януковичем дату 31 жовтня.

Секвестр агітаційної кампанії зіграє на руку «Регіонам», тоді як опозиційні сили опиняться в нерівних умовах з партією влади.

Щодо системи – пропорційна система на місцях себе дискредитувала, тому мажоритарна - при всіх своїх вадах та недоліках – все ж більш прийнятна, ніж кабальні мамлюки-депутати на службі у партійних акціонерів».

У рамках дослідження Інституту Антикризових Стратегій проводилося опитування народних депутатів України, представників місцевого самоврядування та політологів, які висловили власну точку зору щодо можливої дати виборів, шляхів реформування законодавства та оптимальної моделі виборчої системи.

Експертне опитування було проведене Інститутом Антикризових Стратегій з 28 травня по 15 червня 2010 року.