Віхи тижня: парашутист на Хрещатику, реверанси від Азарова і недоречний Литвин

У Києві відбулася тиха зміна влади шляхом десантування Олександра Попова в крісло першого заступника глави КМДА. Микола Азаров на зустрічі з комісарами ЄС обіцяв їм участь в модернізації української ГТС. Володимир Литвин все більше почувається не в своїй тарілці.

Мабуть, головна подія минулого тижня – зміна влади в столиці. Для цього Партії регіонів не довелося проводити позачергові вибори або формувати нову коаліцію в Київраді. Достатньо було підібрати правильну людину, якою виявився Олександр Попов. У колишнього міністра ЖКГ в активі більше десяти років управління містом Комсомольськ, тому Олександра Павловича спішно десантували на Хрещатик. Поставлені перед ним завдання – наведення елементарного ладу в міському господарстві і створення плацдарму для успішного виступу регіоналів на найближчих виборах у столиці. Леонід Черновецький, якого запевнили, що він залишиться мером, а Попов займеться економікою, розсудливо вирішив не опиратися кадровим чисткам у «молодій команді» і пішов у відпустку за свій рахунок.

Залишається загадкою, чи пошириться норма про проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року на Київ? Мабуть, багато що залежатиме від успіхів Попова, який фактично очолив столичну адміністрацію. Вже відомо, що останню неділю жовтня як дату обрання нової місцевої влади вподобав Віктор Янукович, цю саму дату безальтернативною вважає і міністр юстиції Олександр Лавринович. Спікер парламенту Володимир Литвин, за власними словами, не збирається «кидатися під потяг» призначення дати місцевих виборів, але й захлинаючись розхвалювати ініціативи Партії регіонів не збирається. Володимир Михайлович з несподіваною вільнодумністю зазначив, що Верховна Рада поки що не прийняла жодного законопроекту, запропонованого Президентом, що дещо дисонує із заявами Банкової про залізну ходу реформ. Добре відомо, що спікер не є прихильником формування конституційної більшості, здатної нівелювати його таланти апаратника. Судячи із заяв Литвина, він усе більше втрачає віру у власне світле політичне майбутнє.

Регіонали на заяви Литвина і резонансне припущення Юрія Єханурова про можливе входження фракції НУ-НС в коаліцію відреагували асиметрично. Членами «Стабільності й реформ» стали шестеро представників «Народної самооборони» на чолі з Давидом Жванією. Тим самим представники коаліції практично вирішили питання про консолідацію голосів для прийняття рішення про проведення місцевих виборів 31 жовтня, а помітно розчарований Юрій Луценко збирається розпустити депутатську групу «Народна самооборона». Олександр Третьяков пішов далі: він вважає за доцільне розпустити всю фракцію НУ-НС. Натхненні регіонали чекають нових перебіжчиків з лав опозиції і продовжують тиснути на опонентів навіть у дрібницях. Отже пропозиція Єханурова виявилася реалізованою хай не повною мірою, зате вельми оригінально.

Соратники Юлії Тимошенко скористалися заявою Єханурова у власних інтересах: Андрій Шкіль з виглядом посвяченого в таїнства великої політики розповів про зустріч Януковича і Ющенка (звичайно ж, у «Межигір’ї»), на якій обидва Віктори нібито обговорювали перспективи здачі чергової порції національних інтересів України. Чесно кажучи, навряд чи Януковичу для цього потрібен Ющенко. Сама Юлія Володимирівна під час одного з обласних вояжів заявила, що в подальших переговорах з екс-президентом немає сенсу. З нею важко не погодитися, втім, як і з тим, що сама лідер БЮТ не висуває ініціатив, здатних потривожити діючу владу.

Прем`єр-міністр Микола Азаров, який відсвяткував свої сто днів у прем`єрському кріслі зі стриманим оптимізмом, у Люксембурзі намагався переконати єврокомісарів у необхідності участі в модернізації української ГТС. З такої нагоди Микола Янович навіть пообіцяв виконувати Брюссельську декларацію, підписану більше року назад Юлією Тимошенко. «Газпрому» Азаров обіцяє участь у модернізації газотранспортної системи України в обмін на гарантований об`єм транзиту газу. Звичайно, збільшена зовнішньоекономічна активність уряду вселяє оптимізм, але хотілося б помилуватися її конкретними результатами. Поки доводиться тішитися заявами «вітринного» віце-прем`єра Сергія Тігіпка про безповоротність процесу дерегуляції економіки і неминучість підписання угоди про співпрацю з МВФ. Шкода, що інформовані джерела стверджують, що Сергій Леонідович більше не займається переговорами з Фондом, так само як і не має реального впливу на урядові рішення.

Деякі голови обласних адміністрацій не витримали напруги роботи в новій владі. Анатолій Гриценко залишив пост глави Херсонської ОДА, і повернувся як рядовий депутат до кримського парламенту, а Ярослав Сухий вимушений був ретируватися з Тернополя, благо говіркий регіонал завбачливо не здав депутатський мандат. Це перші сигнали для Януковича про недоцільність ставки виключно на однопартійців у кадрових питаннях, але президент не поспішає робити далекосяжні висновки.

Євген Магда