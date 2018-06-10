Борис Колесніков: Якщо місцева влада хоче щодня бачити Сталіна - на здоров'я!

Віце-прем`єр України з підготовки футбольного турніру Євро-2012 Борис Колесніков відповів на запитання УНІАН. ЯНУКОВИЧ ОБОВ`ЯЗКОВО ДЗВОНИТЬ РАЗ НА ТИЖДЕНЬ І ЦІКАВИТЬСЯ ЄВРО У недавньому інтерв`ю ви сказали, що минула влада не залишила вам жодної проектно-кошторисної документації. Як таке можливо і чому тоді ніхто не несе відповідальності за це? Послухайте, щодо відповідальності - це не до мене. Насправді, це просто безвідповідальність. У нас жодні правові норми не передбачають, що чиновники, які не розробили проекти 2008-2009 років, перед чимось відповідати. Вони могли би бути відповідальними тільки тоді, якби Україну позбавили права проведення турніру. Тобто вони можуть відповідати тільки морально.

Чи зустрічаєтеся ви з Іваном Васюником, чи обмінюєтеся досвідом роботи? Я зустрічався з ним відразу після затвердження нового уряду, обговорювали те, що зроблено і не зроблено. Але я не став би звинувачувати в чомусь Васюника, тому що конфлікт між гілками влади – президентом і урядом – і був причиною значного відставання від виконання плану робіт.

Сьогодні мусуються чутки, мовляв, те, що ми робимо, – це дорого, дешево. Про це неможливо об`єктивно говорити, тому що немає попереднього проекту. Від чого ми відштовхуємося?

Зараз іде Чемпіонат світу з футболу в ПАР. Який досвід берете для себе? Не хочу, щоб виглядало так, що ми обговорюємо смітинку в чужому оці, а в своєму не бачимо колоду... Я був у ПАР, і я б не сказав, що є якісь серйозні зауваження.

Коли вас призначили віце-прем`єром, то багато хто сказав, що це спеціально, щоб вас дискредитувати, оскільки це сьогодні фактично найвідповідальніший шматок роботи. А ви як, багато не досипаєте, щоб виправдати надії? У тому, що всі об`єкти будуть побудовані вчасно, немає жодного сумніву. Сьогодні питання інше – кадрове, питання підготовки команд. Ось через це можна недосипати, але ми знайшли рішення, яке дозволить нам підготувати команду. Зокрема з іноземними тренерами й фахівцями. Тобто ми запрошуємо іноземних фахівців, які нам допоможуть підготувати українську молодь до виконання масштабних завдань з управління стадіонами, аеропортами.

У нас абсолютно немає досвіду роботи. Таку величезну кількість пасажирів аеропорти приймали 22 роки тому.

Ви раніше називали Леоніда Черновецького «найбільшим дистриб`ютором гречки в Україні». Чи не краще новій владі зробити перевибори в Києві і позбутися такого дистриб`ютора, ніж обкладати його своїми людьми? У цьому є, виходить, певний сенс для вас або якісь домовленості з самим Черновецьким? Послухайте, Регіони посили команду. Наш однопартієць Олександр Попов – один із кращих фахівців у місцевому самоврядуванні в Україні – вже призначений на посаду першого заступника міського голови.

Очевидно, в законодавчому плані потрібно щось змінити, щоб за будь-яких результатів виборів усе одно можливість виконавчої влади могла чітко регулюватися, тому що завжди вибирають найголосистішого.

І в нас немає ні з ким ніяких домовленостей. Просто потрібно чітко розмежувати представницьку владу і виконавчу, а потім проводити вибори.

Як часто ви спілкуєтеся з Віктором Януковичем приватно? На жаль, останнім часом дуже рідко, але президент раз на тиждень обов`язково цікавиться всіма графіками робіт на всіх об`єктах, пов`язаних із Євро. Тобто особисто спілкуюся не дуже часто, але по телефону раз на тиждень, точно, як мінімум.

ПОКИ ПОТРІБНО ПОЧАТИ З ХЛІБА Нещодавно інститут соціології НАН України опублікував дані, які говорять, що рейтинг ПР не росте. Як ви це поясните? У нашій країні у влади, як правило, рейтинг знижується. Те, що він не росте, але й не знижується, вже говорить, що дії уряду нехай не такі успішні, але й не провальні. Боргова яма, яку залишив попередній уряд, не дозволяє владі ефективно й швидко стати на шлях реформ. Потрібно думати про повернення боргів. І що швидше, то краще.

Перед виборами ваша команда дуже активно говорила, що потрібно об`єднувати Україну. Які саме кроки зробив Віктор Янукович заради такого об`єднання? Що він зробив для тих виборців, які за нього не голосували? Ну, президентській владі тільки чотири місяці. На сьогоднішній день Янукович виводить країну на шлях реформ, тобто величезний пакет реформ, направлений на поліпшення життя всіх українців, незалежно від того, голосували вони за нього або не голосували.

Реформи торкнуться всіх секторів і мають принести успіх кожному українцеві, а значить – і Україні в цілому. Тому - все ще попереду.

Реформи реформами, але є ще гуманітарний блок. Як то кажуть, не хлібом єдиним...

Поки потрібно почати з хліба, тому що всі популістські заяви наших «помаранчево-сердечних друзів» про свободу і несвободу – це чиста демагогія.

Справжня свобода починається там, де починається свобода економічна. І це слова не мої, а Маргарет Тетчер. І результат правління Великої Британії примушує зважати на цей результат.

Тому без економічної свободи, незалежності й грошей на національну освіту й культуру, високий рівень буде неможливий. Чим краще буде працювати економіка, тим більше можна буде витрачати на соціальну сферу. Ось моя позиція.

Кажуть, до осені коаліція хоче назбирати триста голосів, щоб... Я не можу це коментувати. Я не можу коментувати чутки. Можу коментувати тільки факти.

НАША КОМАНДА ПОСИЛЮВАТИМЕТЬСЯ, І Я В ЦЬОМУ НІЧОГО ПОГАНОГО НЕ БАЧУ

У ЗМІ пишуть, що тушкам, які поповнюють вашу коаліцію «Реформи й стабільність», платять по півтора мільйона... Ну це казки. Минулого разу те саме джерело говорило про три-п`ять мільйони, а зараз виходить, на думку опозиції, ціни впали. У чому проблема? Я взагалі чутки не коментую. Коли буде хоч один факт, тоді говоритимемо.

Тобто, всі ці люди переходять до вас суто з ідеологічних спонукань? Я не можу вам цього сказати. Очевидно, в кожного є своє думки і свої передумови. І те, що наша команда посилюватиметься, я в цьому нічого поганого не бачу.

Після пам`ятника Сталіну багато людей сказали, що їм соромно жити в цій країні. Як вам? Послухайте, жити чи не жити в цій країні – це справа добровільна.

Мені іноді окремі представники наших співвітчизників за кордоном дають такі поради пізнавальні, але абсолютно відірвані від життя.

Наприклад? Багато порад з приводу того, як нам будувати національну економіку, культуру або як підтримувати або не підтримувати мистецтво... У всіх є право отримати український паспорт, повернутися і особисто взяти участь в розбудові майбутнього України.

Що стосується Сталіна, то це, звичайно, волаючий факт, неповага до історії. По суті справи, це пам`ятник тоталітарному режиму. Але раз місцева громада так вирішила, то що поробиш, - на здоров`я.

Але говорити, що соромно жити в країні, тому що в якомусь місті стоїть комусь пам`ятник, – це неповага до своєї країни. Це думка певної групи людей, але не думка, наприклад, Партії регіонів. Якщо місцева влада хоче щодня бачити Сталіна - на здоров`я!

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ НЕ ДІЛИТЬСЯ НА КРИЛА Ваше визначення «казнокрад» щодо Табачника вже увійшло в історію. Людям, які не поділяють позицію Табачника, воно дуже подобається. Чому ви зараз його не повторюєте? Поки немає приводів повторювати. Будуть приводи повторю і не тільки відносно Табачника, але й відносно тих, хто цього заслуговує.

Кажуть, що саме Москва наполягала на його призначенні. Це брехня. Комусь так хочеться вважати.

У Дмитра як для міністра освіти, звичайно, досить радикальні погляди. Треба розуміти, що в Україні всі діти, якою би мовою вони б не говорили, вони всі українці і вони майбутнє України. Тобто з радикальністю треба бути обережнішим у поглядах. Розумієте? Радикалом бути найлегше: це популярність, слава, але це працює не на об`єднання України, а на її, як мовиться, руйнування.

Я поділяю позицію Дмитра щодо справедливого ставлення до історії. Якщо нам не подобаються українські джерела або російські, давайте візьмемо світові, де описаний радянський період, тоталітарний режим, плюси й мінуси, безправ`я людей, неможливість вибору. У Табачника є досить здорові думки щодо освіти, але є й спірні.

Ще раз кжу, що для міністра освіти радикалізм недоречний. Діти і так вчитися не хочуть, але якщо ще й міністр радикальний, то він точно відлякає тих, хто ще хоче вчитися.

Що саме ви відносите до радикалізму Табачника?

У радикальних реформах у середній освіті немає такої терміновості, як у вищій освіті, тому, на мою думку, міністерству освіти основні зусилля потрібно докласти до реформ вузів і використовувати кращий світовий досвід.

Ви також дозволяли собі раніше досить різкі висловлюваннящодо Сергія Льовочкіна. Як зараз у вас складаються стосунки з апаратом президента? У нас нормальні стосунки. Сергій вибачився за слова, які піддавалися критиці. Ви теж про це писали. Отже питання закрите.

Зараз команда регіоналів на чолі з Президентом працює над швидким і ефективним виходом із кризи і формуванням нової України. Тому зараз вже не до конфлікту з Сергієм, як і з Дмитром Табачником. Якщо ми діятимемо в плані інтриги, так ми точно нічого не побудуємо, потрібно діяти конструктивно.

Вже прийнято вважати, що крило в Партії регіонів Ахметов-Колесніков майже нічого не вирішує. Це стало відразу видно після формування уряду. Послухайте, у нас, по-перше, немає ніякого крила. Партія єдина й монолітна. Якщо вона буде ділитися на крила, то від цієї партії нічого не залишиться, як нічого не залишилося від «Нашої України» за всієї підтримки.

По-друге, Рінат Ахметов достатньо зробив для України і для партії, щоб з його думкою рахувалися і завжди рахуватимуться.

А ЩО ПОВИННА РОБИТИ ОПОЗИЦІЯ? УЗЯТИ ЗИМОВИЙ ПАЛАЦ ЧИ ЩО? Чому вас учить досвід дружби Лукашенка з Росією? Ми не розбиратимемо конфлікт третіх країн. Там конфлікт суто в економічній площині, я так думаю. Тому мені важко сказати що-небудь.

Все частіше звучать заяви, що Януковичу слід бути обережнішим із Росією, тому що його теж може чекати доля Лукашенка... Послухайте, Янукович сподівається виключно на сили свої і країни, яка вибрала його президентом. А якщо Лукашенко сподівався на те, що Росія компенсуватиме його соціалістичний спосіб життя, то, очевидно, він помилився. Це ще раз підтверджує приказку, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Янукович ніколи не сподівався, що його країна житиме за чийсь рахунок.

Чи відчуваєте ви, що в країні є опозиція? Судячи із заяв, так. А що повинна робити опозиція? Узяти Зимовий палац чи що? Як ми її повинні відчути?

Послухайте, ми коли були в опозиції, ми критикували владу і пропонували рішення, вносили законопроекти. Сьогодні владу критикують і це правильно, але які альтернативні рішення?..

Я не критикуватиму опозицію, тому що, це безглуздо звучить, але вона має і завжди мала право піддавати критиці дії влади.

Юлія Тимошенко, на вашу думку, зійде ще на політичний олімп? Мені важко сказати, я ж не астролог.

У неї все залежить від того, наскільки є цілісне розуміння майбутнього України і чи є шанси ще раз переконати український народ в тому, що йому потрібно повірити Тимошенко. Але якщо цього разу не вистачило ніяких чинників переконання, то їх може не вистачити й наступного разу.

СЬОГОДНІ КРИТИКУВАТИ ЮЩЕНКА, ЯК МІНІМУМ, НЕКОРЕКТНО Віктор Ющенко для вас існує ще як політик? Послухайте, Віктор Ющенко був політиком до президентства, був президентом і після президентства залишиться політиком не тільки для мене, але й для всіх політиків. Питання в іншому – в його ефективності або неефективності. Ющенка треба було критикувати, коли він був президентом, що ми й робили. А сьогодні, коли він не президент, це, як мінімум, некоректно.

Як би ви оцінили податковий кодекс Азарова, який отримав уже багато критики, у тому числі й від членів вашої команди? На жаль, документ дуже сирий, дуже сирий. Але я б не сказав, що це кодекс Азарова. Не Азаров його писав, а команда фахівців. Так, команда недопрацювала, ми це визнаємо. Але кодекс буде допрацьований і враховуватиме інтереси всіх: держави й бізнесу.

Скажу, що під таким стресом – поверненням боргів на п`ять мільярдів кожного місяця – написати якісний документ – проблема.

Виглядає так, що ви спеціально не хочете коментувати політичні процеси в Україні. Це якось насторожує, оскільки ви завжди були таким активним. З чим це пов`язано? Чесно кажучи, я просто не встигаю все відстежувати. Бувають речі, про які я дізнаюся в останню чергу. Я чесно кажу. Тому й коментувати що-небудь не прагну.

Незабаром у Віктора Федоровича день народження. Що ви йому збираєтеся подарувати?

Я ще думаю. Це буде пов`язано щось із спортивною тематикою.

Розмовляла Оксана Климончук