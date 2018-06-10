Відставки в уряді: кому на вихід?

Днями ВР відправила у відставку віце-прем’єра з гуманітарних питань Володимира Семиноженка та міністра охорони навколишнього природного середовища Віктора Бойка. Проте експерти кажуть, що це лише перші ластівки, і пророкують, що ще полетить не одна міністерська голова. Що означають ротації в уряді? - Про це ми запитали у людей, добре зорієнтованих у політичному процесі.

Володимир Фесенко, політолог:

ПОДІЇ РОЗВИВАТИМУТЬСЯ В СТИЛІ ВІЗАНТІЙСЬКИХ ІНТРИГ

Гадаю, ще зарано говорити про кризу в коаліції, але проблеми в коаліції, а саме у відносинах між основними конкуруючими бізнес-угрупуваннями, є.

Щодо Віктора Бойка, то там була планова ротація, саме планова. А ось з ситуацією навколо Семиноженка проявилися серйозні проблеми всередині правлячої фракції. Це фактично прояв боротьби і за фінансові потоки, і за сфери впливу… Як на мене, це лише початок.

Гадаю, владі варто зрозуміти одну просту річ – якщо кадрові зміни зараз набудуть хаотичного характеру, то це може призвести до її послаблення чи навіть до справжньої кризи.

Поки кризи немає, є серйозні внутрішні проблеми.

Ситуація з Семиноженком, до якого не було жодних публічних претензій ні з боку Президента, ні з боку прем’єра, засвідчила, що події розвиватимуться в стилі візантійських інтриг, коли ось так раптом з’являється рішення, що когось треба звільнити… Опозиція це відчула й наробила зараз різних постанов і чекають, кого б могли звільнити внаслідок конфліктів і проблем усередині нової влади.

Якщо правдивою є інформація про те, що загострилася боротьба серед сфер впливу на ринку медичних послуг, фармації, то наступним під ударом може опинитися міністр охорони здоров’я. Тим паче, що з критикою на нього виступала пані Бахтєєва, яка належить до групи Ахметова.

Були публічні претензії з боку Президента до міністра вугільної промисловості. Тобто він теж може вважатися потенційним претендентом. Також є багато критичних розмов щодо міністра транспорту.

Не забувайте, що серйозна критика була й на адресу Тихонова, Єжеля…

Хто зна? Можливо, боротьба між різними силовиками й призведе до відставки Сівковича. Тобто все може бути. А ситуація з Семиноженком – як індикатор.

Табачника в кулуарах не називають серед претендентів на виліт, але, знову ж таки, усе може бути...

Дмитро Видрін, політолог :

ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИРОДНІЙ ПРОЦЕС

Зараз відбуваються речі, які я й очікував… Іде переформатування виконавчої влади, де головними стають інші критерії, ніж спочатку, коли вона лише формувалася. На першому етапі завжди влада формується за критерієм довіри, особистої довіри, а на другому етапі – завжди за критерієм ефективності.

Тож, як на мене, зараз відбувається природній процес, коли міняються критерії, за яких люди існують у владі. Це в майже в усіх апаратах, ієрархіях, країнах таке відбувається. Одні люди отримують перемогу на виборах, а з іншими людьми відпрацьовується рутинна технологія. Ось і все.

Віктор Небоженко, політолог:

БОЙКО Б ТЕЖ ХОТІВ СПРОБУВАТИ СЕБЕ В РОЛІ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА

Важко погодитися з думкою опозиції, що сьогоднішні ротації у владі – це криза в коаліції, а ще менше причин вважати, що саме коаліція була джерелом цих неприємностей для режиму влади Януковича.

По-перше, сама коаліція, як головний елемент парламентської демократії, практично є всього лише відділом адміністрації президента. За останні шість місяців парламент України проявив дивовижну здатність до переформатування аж на грані з самоліквідацією, і тому не варто переоцінювати ні український парламент і його можливості впливати на країну, ні роль коаліції. Тому конфлікти всередині коаліції носять, я б сказав, особистісний, чи навіть мікроскопічний характер, який не впливає на загальну картину у владі.

По-друге, основною причиною кадрових змін є критика, яка різко посилюється, щодо Януковича, котрого довго годували обіцянками швидких і демонстративних успіхів на фоні легко сформованої адміністративної вертикалі. Зараз Янукович розуміє, що Азаров заблукав у тяжких боях з економічною кризою і не може з них вийти точнісінько так само, як до цього не могла виплутатися прем’єр Юлія Тимошенко.

Чи будуть ще зміни? Будуть, але вони не зачіпатимуть три принципові групи у Кабміні. Це група РосУкрЕнерго, яку представляє Бойко і який би теж хотів спробувати себе в ролі прем’єр-міністра після Азарова. Проблема полягає лише в тому, що якщо він допоможе РосУкрЕнерго збагатитися на п’ять мільярдів доларів, тоді важко надіятися, що місцеві еліти і МВФ захочуть бачити його прем’єр-міністром України.

Друга група – група Клюєва, який сам представляє і захищає свої інтереси. І третя – група Ахметова. Тобто міністрів цих груп навряд чи хтось змінить без високої згоди Януковича. Усі інші, хто не знайшов себе, мінятимуться, причому доволі часто.

Те ж саме можна сказати про знаменитого Табачника. Його проблема полягає в суто українському парадоксі. Рідко вам доведеться побачити міністра, який керує галуззю, яка не хоче його визнати. Уявіть собі міністра оборони, якого ненавидять генерали й солдати. А в нашій ситуації міністр освіти примудрився налаштувати проти себе всю українську інтелігенцію і більшість українських студентів. Це дуже рідкісний випадок. І це теж, швидше за все, проблема не Азарова, а Януковича. Особливо тоді, коли до кінця року його рейтинг підло поповзе вниз.

Тобто подальші зміни будуть, але вони не є кризовими для Кабміну. Ви ж не забувайте, що нас ще чекають кадрові потрясіння в Раді Нацбезпеки, які ось-ось мають наступити...

Василь Кисельов, народний депутат (ПР):

РЕГІОНАЛИ ДУЖЕ ЗБЕНТЕЖЕНІ

Ротації у владі – звичайні буденні питання, які назріли після певного часу роботи уряду. Подивилися, хто чого вартий - і не більше того. Тож ні в кого немає жодних підстав тішитися від того, що десь є якісь розколи в коаліції чи в Партії регіонів, бо це абсолютно не відповідає дійсності.

Хто наступний? Ну, це вирішуватиме прем’єр-міністр. По-іншому я вам не можу сказати. Це не моя прерогатива.

ВР щойно проголосувала за ініціативою БЮТ спробу відправити у відставку Юрія Бойка. Від нас голосів не було. Намагалися поставити питання про звільнення Хорошковського з посади голови СБУ - і навіть не включили в порядок денний. Усі питання щодо Єжеля вирішить РНБО. Якщо буде достатньо аргументів, що він не справляється, то питання буде винесено на ВР.

Я дуже жорстка людина. Я прихильник авторитарного стилю керівництва. Сповідую жорсткий, якщо не жорстокий принцип одноосібного керівництва, прибічник жорсткої вертикалі підпорядкування нижчих вищим, але в межах закону. І якщо керівник вимагає від підлеглого виконання своїх обов’язків, не зважаючи на його політичну приналежність, він має виконувати вказівку старшого. А якщо Віктор Бойко, який просто чудив, поводився неадекватно, то, відповідно, щодо нього була адекватна реакція.

Моя особиста думка щодо Семиноженка. Вважаю, що в даному випадку з ним вчинили нетактовно, недалекоглядно і, перепрошую, не по-людськи. Помилки є у всіх. Спершу перед тим мали б поставити питання на фракції ПР, мали б викликати на політраду чи до самого парламенту з якимсь звітом, але так… Звечора нічого, а зранку у відставку, у той час, коли людина у відрядженні – не по-людськи. Якщо є претензії, не треба ховати голову у пісок, щось показати під чиїсь приїзд, бо це дуже насторожує. Я знаю зараз настрій в регіоналів. Вони дуже збентежені.

Семиноженкові просто по-людськи треба було сказати: ти не вписуєшся. До тебе є питання, бо ти не допомагаєш виконувати наші програмні установки, цілі. Будь ласка, напиши заяву.

Він дуже поміркована людина, раніше був керівником Партії регіонів, тому, це ганьба для самої партії. Мені просто прикро, що так сталося.

Леонід Кравчук, перший Президент України:

ПРИЙШОВ ЧАС, ПОТРІБНІ РЕЗУЛЬТАТИ, А РЕЗУЛЬТАТИ НЕВТІШНІ

Те, що швидко робиться, – сліпе родиться. Тобто сьогоднішня команда дуже швидко організувала владу. І думали, що вона буде ефективною. Менше, ніж за місяць був сформований Кабмін і місцеві органи влади… І тому частина посад стали заручниками ситуації, тобто куплено-продано: від Блоку Литвина, комуністів. Набрали різних людей, з різними позиціями, різними, скажімо, філософіями, а тепер усе-таки треба дивитися на дієвість влади, на її ефективність, скоординованість. Прийшов час, потрібні результати, а результати невтішні. Тому вони змушені приймати рішення, виходячи з ефективності влади.

Але головне в цьому всьому – Партія регіонів урешті-решт хоче мати всю повноту влади. І це закономірно. Я в цьому, наприклад, не бачу жодних негативних речей. Вони ж формували владу, їм і відповідати. Їм треба вирішувати питання, які вони обіцяли на президентських виборах.

Регіонали казали, що боротимуться з корупцією… До мене сьогодні приходять люди, і кажуть: «Леоніде Макаровичу, з чого ви взяли, що корупція менша стала? Не менша, а більша. Якщо раніше, наприклад, у судді була ставка хабара десять тисяч, то зараз тридцять тисяч. Ви просто не уявляєте собі, що робиться». Особисто я з цим не стикався, але мені про це розказують мої близькі приятелі.

Тож, виходить: життя для влади – одне, життя для народу – інше, життя для братів, сватів, чиновників – третє?.. Послухайте, що ми сьогодні будуємо, яку державу? Весь уряд ходить під Януковичем. Це очевидно.

Опитала Ксеня Лесів