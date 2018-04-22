Юрій Павленко: “Попри всі ризики, ми рекомендували з’їзду обрати головою партії Ющенка...”

Інтерв’ю з головою Житомирської облдержадміністрації Юрієм Павленком

Юрію Олексійовичу, пройшло близько тижня як у ЗМІ з’явилося повідомлення, що нібито СБУ попередила замах на голову Житомирської облдержадміністрації. Що з’явилося нового у цій справі? Чи вам посилили охорону?

Я не хочу коментувати цю ситуацію. Інформації, наданої Службою Безпеки з цього приводу, - достатньо. Це було давно, але повідомлення з’явилася у засобах масової інформації минулого тижня. Лише зазначу, що це робоча ситуація для політично активної людини. До мене дійсно надійшов відповідний сигнал. Протягом кількох днів СБУ діяла згідно свого оперативного плану. Після чого мені повідомили, що небезпеки більше не існує. У СБУ своя система оперативно-розшукової діяльності, в рамках якої відпрацьовуються «сигнали», які підпадають під сферу компетенції служби. Більше нічого не можу додати.

І більше жодних версій, кому ви знадобилися?

Жодних.

Як вам працюється на посаді губернатора із прем’єр-міністром? Чи є у вас персональні стосунки із Януковичем?

Конструктивно працюється. Я зосередився на роботі, перші два місяці присвятив аналізу ситуації. Область не проста. Окрім того, що вона має всі загальноукраїнські проблеми, є ще й ті, які характерні саме для неї - це сорок відсотків території області, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, слабо розвинене підприємництво, низький бал родючості сільськогосподарських земель порівняно з сусідними областями - Вінницькою, Рівненською та Хмельницькою областями. На сьогодні область є дев’ятнадцятою серед регіонів України в рейтингу соціально – економічного розвитку. Хоча, на моє глибоке переконання, Житомирщина має займати значно вищі позиції. Регіон має великий потенціал природних ресурсів – надра, ліс, який в повній мірі не працює на розвиток регіону і на поліпшення життя людей.

Перші кроки нами вже зроблено: ми запропонували десять основних пріоритетів роботи обласної влади, прийняли програму соціально-економічного розвитку на 2007 рік, над якими спільно працювали фахівці ОДА та депутати різних фракцій обласної ради. Програма була затверджена на сесії обласної ради майже одноголосно: за неї голосували всі шість фракцій облради. Нам вдалося посадити за один робочий стіл всі політичні партії. Це дало можливість на найближчу сесію обласної Ради винести рекордну кількість питань, більше сімдесяти, дві третини з яких стосуються розвитку області безпосередньо. У нас відбуваються оперативні спільні наради керівництва обласної адміністрації та обласної ради. Що стосується відносин з урядом, то вони конструктивні. Нещодавно в мене відбулася зустріч із прем’єр-міністром, під час якої обговорювалися основні проблеми регіону. На квітень заплановано візит прем’єр-міністра, де головним питанням для розгляду буде розвиток територій, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У суботу відбудеться з’їзд “Нашої України”. Як член політради НСНУ, якою ви бачите ситуацію в партії НСНУ напередодні з’їзду?

Ситуація в партії є стабільною. Вже відбулися звітно-виборні конференції у всіх регіонах України, перезатверджені або переобрані керівники обласних партійних організацій. Обласна організація підтримала пропозицію Ради партії про внесення змін до статуту щодо обрання голови партії з’їздом, а не Радою, як це є на сьогоднішній день. Також ми рекомендували з’їзду партії обрати головою партії Віктора Ющенко. Разом із тим, ми розуміємо всі ризики, які можуть виникнути. Це і посилання наших опонентів на Конституцію, це і зареєстрований сьогодні одним із членів Партії Регіонів законопроект, який забороняє Віктору Андрійовичу очолювати партію. Але впевнений, що до з’їзду, після засідання президії та Ради партії ситуація остаточно проясниться. З іншого боку, така наша партія і така вже її історія, що кожен делегат, кожен член партії має можливість і право висловити свою позицію і її відстоювати.

На минулому з’їзді висувалась ідея про проведення праймеріз, обговорень, які мали визначити лідерів і авторитетів партії. Вони відбулися?

Фактично все так і відбулося, від первинних до обласних осередків. Кожна з партійних конференцій носила звітно-виборний характер, але насправді це був праймеріз, коли кожен з керівників будь-якого рівня звітувався про свою роботу, і партійна організація або висловлювала йому довіру або не висловлювала. Аналізуючи ситуацію у Житомирській області, можу сказати, що не всі голови районних і міських організацій, які очолювали партії пройшли через нові вибори. Тому процес стабілізації в партії відбувся, і майже щотижня у ті чи інші районні організації приймаються нові члени партії.

Минулого тижня до вас відбулося два візити, спочатку лідера Народної Самоборони Юрія Луценка, а днем пізніше – Олександра Мороза. Кого житомиряни краще приймали?

Житомирську область достатньо довгий час чомусь оминали відомі політики. Тому я хотів змінити ситуацію. А відтак у Житомирській області за участю Президента провели всеукраїнську нараду «З любов’ю та турботою до дітей ». Перший раз захід такого рівня проводився не в Києві. В область почали їздити члени Кабміну. В суботу відбувся візит голови Верховної Ради Олександра Мороза. В березні у Житомирі були лідер БЮТ Юлія Тимошенко, Юрій Луценко і Микола Катеринчук. Мета візитів та формат спілкування з громадою був безперечно різним. Візит Олександра Мороза був присвячений 15-річчю обласного осередку Соціалістичної партії, тому спілкування було в першу чергу із своєю партійною громадою. Юрій Луценко зустрівся на майдані Корольова з усіма жителями області. Юлія Тимошенко взяла участь у роботі міськради, під час якої розглядалися питання по впорядкуванню житлово-комунальних тарифів.. Зараз ми готуємося до візиту прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України запевняє, що у травні його парламентська більшість матиме триста голосів, конституційну більшість. Чи ви вірите у такий формат більшості, і яким тоді бачите майбутнє губернаторських посад?

На сьогодні оприлюднені дві основні позиції: позиція коаліції, яка каже, що до травня зберуть конституційну більшість, та позиція об’єднаної опозиції, яка вважає що до травня буде зрозуміла позиція по дострокових виборах. Щодо майбутнього - працювати на розвиток області потрібно буде незалежно від політичних перетворень.

Опозиція заявляє, що розпочалися політичні репресії. І до речі, у день приїзду Луценко в області оголосили міністерську контрольну.

Стосовно нібито заборони для студентів відвідувати мітинг, було офіційне роз’яснення міністерства освіти, де повідомлялось, що ніякої заборони не було. Я , як голова адміністрації, не дозволю нікому порушувати закони і Конституцію України на території області. Крім того, при проведенні заходів та візитів найголовнішим для мене є безпека жителів та забезпечення конституційного права на свободу слова.

Як вам здається, чи хочуть люди на контрольованій Вами території, дострокових виборів?

Вивчати громадську думку з цього питання – це компетенція громадських організацій, дослідницьких установ та політичних партій.

Колись один з лідерів вашої партії казав, що доброго службовця можна розпізнати по тому, наскільки цікаві його ініціативи. На посаді міністра ви свого часу запам’яталися як один із співтворців соціальної реклами “Кохаймося”. Багато людей визнали, що це була дотепна реклама і важливий крок у низці заходів задля відродження бажання у родинах мати дітей. Чи будуть у вас програми, які претендуватимуть на роль яскравих, новаторських ініціатив на посаді губернатора?

Обов’язково будуть. Моя мета – щоб кожен мешканець області, кожен, хто тут народився, пишався регіоном. В свій час мені потрібно було чотири місяці для формування політики міністерства, яка і зараз є успішною. Що стосується області, є загально обласна програма розвитку, програми розвитку міста Житомир та кожного району.

Я хочу, щоби кожен житомирянин відчув, що він перебуває не на периферії великого мегаполісу-столиці, а живе в багатому та красивому регіоні. Житомирщина має стати територією успіху, територією розвитку – саме це буде метою нових програм. Мої пріоритети, як голови обласної держадміністрації, спрямовані на досягнення саме цієї мети. Коли мені кажуть: твоя родина живе у Києві, я відповідаю, що родина поки що живе за містом, за містом Житомир.

Вам, як губернатору, доводиться спілкуватися із політиками і службовцями, які є вашими партійними опонентами. Ви знаходите спільну мову?

Обов’язково. Обмін думками та здорова дискусія робить політику більш стабільною, системною та ефективною. Тому я думаю, що така відкритість, яку ми демонструємо до кожної з політичних сил, необхідна для області. У нас відбулась плідна зустріч і з Юрієм Луценком, і з Олександром Морозом, ми працюємо в тісному контакті з кожним міністерством. Крім того, мій досвід роботи у Верховній Раді, в Кабінеті міністрів є додатковим ресурсом для області.

Розмовляла Лана Самохвалова