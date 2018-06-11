Як приймалося судове рішення про телеканали

“У всіх релігіях найвища кара за неправедний суд”… "Судова система прислуховується не до аргументів закону, а до інтересів влади”… “Виклик свідків міг зашкодити ухваленню заготовленого рішення”…

Апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив незаконність рішення Нацради про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”. 5-й канал втрачає майже половину своїх глядачів, ТВі взагалі доступ до ефіру, і мовити він буде лише в кабельних мережах і через супутник.

Суд тривав три дні

Останнє судове засідання над 5-м каналом і ТВі щодо позбавлення частот тривало три дні. Близько першої години ще 26 серпня під стіни Апеляційного адміністративного суду Києва почали приїздити й підходити митці, нардепи, журналісти та пересічні українці, які вболівали за долю телеканалів і свободу слова в цілому.

Першими з’явилися “митці проти цензури” у футболках кольору хакі з перекресленим водійським знаком “цегла” на спині й приписом: “Заборонено забороняти”. З ними був і нардеп Олесь Доній. З чорного опеля з написом “ОsтаNNя барикада”, який зупинився біля будинку служителів Феміди, почали витягати мікрофони, колонки й решту техніки, необхідної для проведення перфоменсу. Обличчя хлопців і дівчат були розфарбовані в кольори налаштувальної таблиці, яка зазвичай світиться на німому екрані.

– Якщо закриють ці канали, то люди бачитимуть тільки таке зображення, – пояснювали вони своє розфарбування.

На акцію завітала й прес-секретар екс-президента Ющенка Ірина Ваннікова. Вона, як і решта журналістів та митців, на знак солідарності приклеїла до свого піджака наліпку з написом: “Я хочу дивитися 5 канал”.

Тож поки служителі Феміди вирішували долю 5-го каналу й ТВі, митці розважали присутніх українськими піснями й віршами. Але на початку перфоменсу представники “ОsтаNNьої барикади” принесли купу символічних картонних телевізорів з зображенням налаштувальної таблиці або написом “цензура” на весь екран, і звели з них “стіну цензури”.

– Це те, що відбувається зараз з нами, – пояснювали вони своє творіння.

Письменники брати Капранови вийшли на імпровізовану сцену з таранькою в руках.

– Це те, на що нас хочуть перетворити судді, СБУ, хорошковські, януковичі, – вказуючи на висушену рибку, промовляли вони присутнім. – Це наш з вами портрет, якщо ми не встоїмо. І щоб не перетворитися на таке, ми з вами повинні відстояти кожну п’ядь нашої землі, не те що кожен телеканал, а кожне слово. І наша боротьба тільки починається. Тому що сьогодні вони розподіляють частоти. Завтра прийде до друкованих засобів масової інформації санстанція і скаже, щоб їх закрили через гігієнічні вимоги. Післязавтра Інтернет буде шкідливий, бо випромінювання погано впливає на очі і його притиснуть.

Окрема частина виступу братів була зверненням до суддів.

– Шановні судді, – продовжували Капранови. – Дарма ви думаєте, що завтра вас не пнуть ногою під зад, і на ваше місце не прийдуть нові випускники академії Ківалова, які заплатять більше грошей. Завтра вас пнуть і вам не буде кому скаржитися, не буде як донести своє слово до людей, якщо ви сьогодні закриєте 5 канал і ТВі. Ви працюєте проти себе. І ви перетворитеся на точно таку тараньку... Сьогодні міліція захищає владу від нас, суди захищають владу від нас, а свобода слова захищає кожного з нас особисто, незалежно від того, прем’єр ти чи міліціонер, чи лікар, чи вчитель. І пам’ятайте, у всіх релігіях найвища кара завжди була за неправедний суд. Врятуйте себе і врятуйте Україну.

Письменник і поет Олександр Ірванець потішив присутніх іронічним віршем “Наша звитяга”, присвяченим Дню Незалежності.

…Підтвердять всі керівники теперішні,

Що провидіння зовсім не сліпе.

Згадаймо ж, як у дев’яносто першім

Вони боролися з ҐКЧП!..

«Ми как одін умрьом в борьбє за ето!» -

Лунала пісня, й ставши ланцюжком,

Ішли вперед Азаров і Ахметов,

Колєсніков, Лук’янов і Цушко.

Щоб перетнути шлях катам московським,

Без суперечностей і протиріч

Ще юний Шуфрич з юним Хорошковським

За Україну стали пліч-о-пліч.

Свій кожен крок надійно прораховуючи,

Плануючи майбутній хід подій,

Сам особисто Віктор Янукович

Свою автоколону вів у бій!...

До присутніх вийшов нардеп, екс-генпродюсер “5 каналу” Юрій Стець, щоб оголосити останні новини з зали засідань.

– Суд відхилив клопотання “5 каналу” і ТВі, – повідомив Стець. – Крім того, до цього рішення долучилися представники “Інтеру”, які сказали, що вони б просили суд відхилити ці клопотання. Я дуже сподіваюся, що суд винесе чесне, справедливе рішення. Але з огляду на те, що відбувається в залі суду, називається одним словом – ганьба.

І юні митці під стукіт завбачливо заготовлених залізних відер і шум пластикових пляшок з копійками всередині дружньо почали скандувати: “Ганьба!”

Клопотань було шість. Серед іншого було відмовлено приєднати до матеріалів справи диск з записом засідання Нацради, на якому оголошувалися результати конкурсу щодо надання права на мовлення, не дозволили викликати в суд для надання пояснень учасників засідання Нацради, у тому числі й колишнього в. о. голови Нацради Юрія Плаксюка і т.д.

Свої рішення суд мотивував здебільшого відсутністю підстав для задоволення у зв’язку з необґрунтованістю або тим, що “на даному етапі судового слідства задовольняти окремі клопотання не є доцільно, і вони розглядатимуться пізніше”.

До апеляційних скарг приєднався і телеканал СТБ.

О 15.30 після двох з половиною годин музичних і словесних вступів, митці почали згортати свою діяльність. Бо вони законослухняні громадяни. А акцію було санкціоновано саме до цього часу. Але насамкінець не забули зруйнувати “стіну цензури”. Сказавши своє “ні” такій антиутопії.

Група підтримки поїхала, але суд тривав. Після завершення вивчення клопотань, почали розглядати апеляційну скаргу по суті. Але скоро оголосили перерву до 9-ї ранку 27 серпня. Протягом усієї п’ятниці рішення так і не було винесено і засідання перенесли на понеділок. І тільки в другій половині дня 30 вересня служителі Феміди оголосили результат: суд підтвердив незаконність рішення Нацради про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”. Рішення Нацради було визнано неправомірним і скасовано.

Перша реакція

– Цей день розцінюю як день запровадження офіційної цензури в Україні, – заявив гендиректор ТВі Микола Княжицький. - ТВі позбавили права мовлення не тільки на частотах, які канал отримав протягом останнього конкурсу Нацради, а і які він виграв раніше.

– Закон про телебачення говорить, що пріоритетне право отримання частот мають ті компанії, котрі виробляють соціально-політичні програми, інформаційні. Жоден з каналів, що брали участь у тому конкурсі на частоти, більше таких програм, ніж ми і 5-й канал, не виробляє. Почнемо з того, компанії Хоршковського не брали участі в конкурсі на більшість частот, які ми отримали. Жодні їхні права не було порушено. Вони в суді казали: “Ми апелюємо до Конституції”... Вони не претендували на ці частоти, вони просто хотіли заборонити нам мовлення.

– Суд показав, що він є достатньо заангажованим, корумпованим і рішення суддів спиралося не на розуміння того, що вони вирішують долю країни – бути чи не бути свободі слова в Україні, а передусім на свої особисті інтереси і свої особисті переживання, і мені прикро, що таких людей, як Чорновіл (В’ячеслав), Лук’яненко, Стус, у цій країні дуже мало, – прокоментував Юрій Стець. – Суд не захотів заслухати жодного клопотання, долучити до справи журналістів, права яких порушуються. Основні свідки в цій справі – члени Нацради, а судді відмовилися їх слухати.

– Рішення суду засвідчує, що українська судова система, на жаль, не є незалежною і вона прислуховується не до аргументів закону, а до інтересів влади, – поділився Олесь Доній. – У рішенні суду наявні всі ознаки запровадження цензури в країні, і це рішення можна трактувати не як корпоративну суперечку, а як ставлення на коліна мас-медіа, які не входять у провладний холдинг. У даному випадку інтереси Хорошковського, який водночас олігарх, медіа-магнат, голова СБУ, є вищими за інтереси закону. До інтересів пана Хорошковського і прислухався суд. Фактично без аргументації самої Нацради приймалося рішення. Можна підозрювати, що воно було заздалегідь заплановане, і саме тому виклик у суд свідків міг лише зашкодити загальній картині. 5-й канал і ТВі не є опозиційними каналами, але їх немає у провладному холдингу. І зважаючи, що йде тенденція на монополізацію медійного простору, то для влади небезпечні не просто опозиційні ЗМІ, а навіть конкуренція в медійній сфері. Це і є ударом по демократії. Адже демократія забезпечується наявністю доступу пересічного громадянина до різноманітних джерел інформації. У подальшому це може призвести до того, що інші власники медіа чи телебачення чи радіо чи газет будуть змушені прислуховуватися до порад влади у висвітленні тієї чи іншої інформації або ще відвертіше – підпорядковуватися безпосередньо владі, входячи, навіть формально, до провладних холдингів. Уводиться режим цензури або самоцензури і населення не отримуватиме достовірної інформації.

А ось народний депутат Тарас Чорновіл у ситуації з судовими процесом навколо телеканалів бачить основну загрозу в брудному відстоюванні бізнес-інтересів у медійній сфері.

– Та група, яка є сьогодні при владі, не дуже дивиться на свободу слова, їх це не особливо цікавить. “5 канал” завжди тримав зважену позицію, на ТВі не було жорстких випадів проти влади, – розповідає Тарас Чорновіл. – Те, що там звучить якась критика, для нинішньої влади не є чимось страшним, вони просто це ігнорують. Тому говорити, що основне завдання закрити рот журналістам і ліквідувати свободу слова – це досить серйозне перебільшення. Тут інший мотив. Але як на мене, це ще більш небезпечно. Мотив економічний – задушення конкурентів з використанням серйозного державного становища, можливостей впливу на суди, “контрольного пакета акцій”, який є в Хорошковського в Нацраді. Я підозрюю, що може бути дуже серйозний цикл процесів щодо кабельних мовників з перехопленням і задушенням основних конкурентів, які можуть заважати бізнесу Хорошковського в медійній сфері. Дуже брудний бізнес, який водночас завдає удару і по свободі слова.

Повторний конкурс Нацради: правове рішення чи крадіжка частот?

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення готова провести повторний прозорий, публічний та відкритий конкурс на частоти, які стали предметом судового розгляду. Таку заяву поширила прес-служба Нацради. Причому в тексті повідомлення зазначено: “Враховуючи, що основною умовою конкурсу був саме розвиток інформаційного мовлення, «5 канал», природно, матиме певні переваги, оскільки є винятково інформаційним каналом”.

Утім, Княжицький переконаний, що новий конкурс не може бути оголошений.

– Суд не скасував оголошення і проведення минулого конкурсу, – сказав він. – А лише скасував рішення, які були на цьому конкурсі. Отже, Нацрада не має права оголошувати новий конкурс. Усе, що вона може – переголосувати результати того конкурсу, який проводився раніше серед тих, хто подавав заявки... Якщо хтось захоче отримати ці частоти зараз – це буде намагання отримати крадене. Ці частоти за законом належать нам.

Юрій Стець запевняє, що в будь-якому конкурсі, який оголошуватиме Нацрада, “5 канал” як брав участь, так і братиме надалі. “Мені хотілося б вірити, що ці конкурси будуть публічними, прозорими й чесними”, – зазначив він.

Що втрачаємо

Рішення суду набуло своєї чинності з моменту оголошення. Тож від 30 серпня ТВі не має права мовити в ефірі (досі канал мав право вести мовлення у 12 областях України), “5 канал” втрачає 26 частот – це 40% покриття території України.

– З правової точки зору, позиція наших каналів є сильною та бездоганною, – запевняє юрист, представник “5 каналу” в суді Тетяна Малашенкова. – Ми подаватимемо касаційну скаргу після отримання повного тексту судового рішення, які суд нам обіцяв надати 3 вересня.

Гендиректор ТВі також повідомив, що телеканал подаватиме касаційну скаргу й звертатиметься до Європейського суду з прав людини.

– Наш інвестор (бізнесмен походженням з Росії Костянтин Кагаловський, колишній акціонер ЮКОС. – Авт.) звертатиметься до Європейської комісії з проханням захистити його інвестиції, оскільки між Україною і ЄС існує угода про взаємний захист інвестицій. Наш власник є громадянином Великобританії. Інвестиції в нас йдуть через Кіпр, який теж є членом ЄС. ЄС пообіцяв нам у цьому випадку повну підтримку.

За словами Княжицького, внаслідок рішення суду канал утратив десятки мільйонів гривень. Адже закупівля і встановлення приймачів, антен і в цілому організація роботи телеканалу вимагали неабияких фінансових вливань. Тож поки що телеканали підраховують грошові збитки.

Як протистояти

– Ми давно говоримо про конфлікт інтересів у Хорошковського. Влада не реагує, – розповідає Княжицький. – Ніхто не помічає, що відбувається. Як СБУ вимагало документи в Нацради, а потім вони опинилися в суді. Усі забули про стеження за мною невідомими машинами. І в такій державі нема чого дивуватися, коли зникають журналісти, коли закривають ЗМІ... Ми не хочемо бути опозиційним каналом, ми хочемо бути чесним каналом. А в цьому мають бути зацікавлені всі: і опозиція, і влада.

Княжицький також звернувся за підтримкою до всіх “нормальних депутатів” усіх політсил і колег-журналістів.

Олесь Доній вважає, що єдиний механізм протистояння – рух опору. Він разом зі своєю “Останньою барикадою” хоче, щоб більше громадських організацій долучалися до їхніх акцій на підтримку “5 каналу” і ТВі та свободи слова загалом.

– Хто має протистояти? Появилися перші акції журналістів. Перші дії. Але сказати, що ми бачимо колосальну солідарну діяльність важко, – розповідає Тарас Чорновіл. – Натяки на журналістську солідарність були у 2004 році, коли виникли проблеми в “5 каналу”. А зараз виступають тільки певні групи митців, звучать індивідуальні виступи і заяви окремих журналістів. Усі фактично промовчали. Усі сподіваються: нас обмине, ударить по інших. Якщо так буде далі, то потрошку задушать усіх. Іде захоплення ринку мас-медіа як економічної складової. Доки не буде солідаризованої позиції журналістів, доки всі телеканали, крім групи Хорошковського, не оголосять якийсь бойкот певній групі політиків, які з цим пов’язані, доки це не буде безперервно лунати в усіх ефірах, під всіма посольствами, – доти це триватиме.

Анна Ященко