Врятувати українську демократію

З моменту приходи до влади президента Януковича вісім місяців тому відбувається сповзання до авторитаризму... Стаття Юлії Тимошенко для The Wall Street Journal Вибори депутатів місцевих рад та мерів міст у неділю є не просто черговими місцевими виборами. Вони потребують пильної уваги міжнародної спільноти, адже існує все більше свідчень того, що вони не будуть ані чесними, ані вільними. Європейський Союз повинен насторожитись через те, що сусідня країна, яка контролює потік газу, що поставляється до мільйонів помешкань в Європі, сповзає до авторитаризму.

Найбільша європейська політична група, Європейська народна партія, та Парламентська Асамблея Ради Європи вже висловили свою стурбованість втручанням уряду у виборчий процес.

Кандидатам від моєї партії, «Батьківщина», відмовили у реєстрації у деяких з найбільш густонаселених виборчих округах, включаючи Київ та Львів у Західній Україні. Тут влада визнала фіктивні партійні осередки, чиї фальшиві кандидати незаконно братимуть участь у виборах під іменем моєї партії.

Склад виборчих комісій, які наглядають за підрахунком та перевіркою голосів на виборах, складаються переважно з членів правлячої партії президента Віктора Януковича та її союзників. Пом’якшені правила голосування вдома є ще одним приводом для занепокоєння. Як казали колись в Радянському Союзі: «Важливо не те, хто голосує, а те, хто підраховує голоси».

Від ЗМІ, місцевих партійних осередків та спостерігачів за виборами надходять численні повідомлення про порушення на виборах, які варіюються від погроз держслужбовцям, які агітують за опозицію, до хабарів студентам, щоб ті голосували за кандидатів, лояльних до влади. Минулого тижня у Харкові було виявлено 720 000 незаконно надрукованих бюлетенів. Цього тижня ще 190 000 незаконних бюлетенів було виявлено в Івано-Франківську.

Ці події цілком відповідають моделі повзучого авторитаризму. З моменту приходу до влади президента Януковича вісім місяців тому політичну владу було централізовано, а громадянські свободи опинились під загрозою. Крім того, під тиск потрапила і свобода преси. Опозицію майже повністю витіснили з ефіру внаслідок тиску на медіа-магнатів, які підтримують Януковича, та внутрішньої цензури через страх викликати незадоволення влади та перевірку їх компаній.

ЗМІ та неурядові організації повідомляють про побиття журналістів та їхнє зникнення. Наприклад, редактор харківської газети «Новий стиль» Василь Климентьєв, який займався журналістськими розслідуваннями, зник у серпні цього року. Тому зовсім не дивно, що Україна скотилась на 42 позиції і посіла 131 місце в рейтингу свободи слова за 2010 рік, який було опубліковано «Репортерами без кордонів» минулого тижня.

Наврядчи ситуація зміниться оскільки голова служби безпеки (СБУ) Валерій Хорошковський також є медійним олігархом і в той же час є членом Вищої Ради Юстиції – нового органу, який було створено для призначення суддів та для розгляду справ щодо зловживань в сфері правосуддя.

Все більше і більше співробітники СБУ використовуються для залякування опозиціонерів. Від цих утисків потерпають навіть західні неурядові організації. У червні, голові представництва німецького демократичного Фонду Конрада Аденауера у Києві довелося телефонувати до офісу Канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням втрутитися, щоб йому дозволили в‘їхати до України. Члени моєї урядової команди також постраждали, п‘ять з них було заарештовано, а декілька знаходяться за гратами з літа.

Найбільше занепокоєння викликає той факт, що суди використовуються для руйнування Конституції. 1 жовтня нові члени Конституційного Суду ( їх попередники були вимушені звільнитися через Януковича) скасували конституційні зміни прийняті під час Помаранчевої Революції. Хоч це повністю змінило Україну – повернуло її до президентської системи управління, коли майже вся влада сконцентрована в руках президента, - не було проведено публічних обговорень з цього приводу в громадянському суспільстві, не відбулося і голосування парламенту щодо цього.

З огляду на це провідним політикам ЄС та США слід уважно спостерігати за чесністю виборів, які відбудуться у неділю. Західні лідери можуть серйозно вплинути на українську владу, наприклад, запропонувавши нові умови для отримання наступного траншу в рамках позики МВФ, або завдяки використанню перегорів щодо Угоди про асоціацію з ЄС як важеля впливу. Тиск міжнародної спільноти був добре відчутним, коли цього місяця уряд спробував відібрати металургійний комбінат «Криворіжсталь» у компанії «Арселор Міттал». Влада, яка існує завдяки погрозам, розуміє тільки протести та погрози запровадити санкції.

Думка Європейського Парламенту та Ради Європи є надзвичайно важливою для ефективного громадянського суспільства України. Якщо обидві ці інституції висловляться щодо ситуації в Україні зараз, це може перешкодити згортанню свободи та демократії в Україні.

Ми звертаємося до міжнародної спільноти та просимо її активно спостерігати за тим, що відбувається в Україні та захистити європейські цінності, які є такими важливими для нас. У 2004 році в нашій країні вже сфальсифікували одні вибори, що стало причиною Помаранчевої революції. Зараз є всі ознаки того, що це може відбутися ще раз. Настав час захистити демократію в Україні.

Юлія Тимошенко, лідер найбільшої опозиційної партії України та колишній прем‘єр-міністр.

The Wall Street Journal