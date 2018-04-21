Наша Україна: без Івченка, Луценка, але з Каськівим і Вакарчуком

От так, с... діти, от так молодці ці делегати з`їзду «Наша Україна»... Ось так узяли й виключили колишнього главу Нафтогазу Олексія Івченка із списку кандидатів в народні депутати України. Ну, скажіть – у якій ще партії на прохання трудящих, при майже одностайному голосуванні візьмуть такого магната, любителя крутих мерседесів і снігуроньок за десять тисяч доларів і видворять із списків?

Одне слово, виключили Івченка.

У понеділок відбувся п`ятий з`їзд партії «Наша Україна», на якому пройшла презентація виборчого списку. Лідер партії В`ячеслав Кириленко пояснив, що відповідно до закону, до кінця дня (16 квітня) кожна партія і блок, що беруть участь у виборах, повинні затвердити список кандидатів у народні депутати, щоб передати його в ЦВК. А оскільки указ Президента з датою виборів поки є для керівництва партії єдиним керівництвом до дії, то вони вирішили висунути кандидатів спочатку в алфавітному порядку, а потім на наступному етапі встановити черговість кандидатів в списку. Чи дозволяє закон про вибори робити таке висунення кандидатів з продовженням у вигляді встановлення черговості? Народний депутат Юрій Ключковський, зіславшись на три статті закону про вибори, сказав, що не забороняє. Чистоту процедури ще промоніторять політичні опоненти «Нашої України». Нас же цікавила атмосфера з`їзду і сам список (який, до речі, так і не з`явився на офіційному сайті «Нашої України»).

У залі панувала благодушність. Організаторам з`їзду майже ніхто і ніщо не зіпсувало настрою. За винятком двох-трьох промовців, які наполегливо дорікали депутатам в тому, що вони не їздять в регіони. Партія регіонів, мовляв, їздить, комуністи і соціалісти їздять, а «наші» не їздять...

Загалом, пожинаємо плоди закритих списків. Досвідчені експерти попереджали, що після відміни мажоритарки політики просто перестануть їздити в регіони. Представник черкаської делегації скаржився на те, що намагався потрапити на прийом до «прикріпленого в області» народного депутата Олександра Омельченка (сина екс-мера. – Авт.), але той через помічника постійно посилався на зайнятість. «А Тополов хоч раз побував в нашій області?» – обурювалися екс-міністром вугільної галузі представники луганської делегації. «Я наполягаю, щоб в список потрапив хоч один вчитель, а то суцільні ректори», – заявляла представниця Одещини.

«Я з Донеччини, тому говоритиму українською мовою», – розвеселив всіх представник донецької делегації і сказав про необхідність включити в список представників донецького регіону. Гаряче переконував, що це вплине на відсоток голосування в області.

Під кінець вийшла народний депутат Ліля Григорович і скромно попросила включити в список якихось трьох знаменитих активісток. Ще на минулих виборах переживала, чи потрапить вона сама в список, – тепер ще і соратниць пропонує.

Загалом, це дуже правильний був хід – не деталізувати список, не встановлювати черговість зараз. Щоб не дратувати партійців. Тому що список не безрозмірний, і, враховуючи, що всі депутати минулого скликання хочуть опинитися в наступному парламенті, а в список охочих увійдуть ще і два міністри президентської квоти плюс парочка губернаторів, то без скривджених не обійдеться. Якщо відняти зрадників з УСПП (за деякими даними, в списку опиниться тільки Микола Оніщук), то не факт, що звільниться місце для кардинально нових осіб.

Тепер про сам список. За неперевіреними даними, головними його впорядниками є глава президентського Секретаріату Віктор Балога (який увійшов до списку) і лідер партії В`ячеслав Кириленко. Туди включили всю політраду партії, нинішній склад фракції, керівників обласних організацій «Нашої України», членів контрольно-ревізійної комісії партії, представників Молодіжного союзу «Наша Україна» і членів партії «Пора» (Владислав Каськів), які погодилися увійти до списку на основі індивідуального членства, а також деяких голів облдержадміністрацій (наприклад, Євген Червоненко, Олександр Садиков, Валерій Асадчев). З журналістів до списку увійшли Ольга Герасимюк, Тетяна Мокріді (член Нацради із телебачення і радіомовлення), Ірина Геращенко (колишній прес-секретар Президента України). Серед співаючих кандидатів з`явився В`ячеслав Вакарчук (цікаво, замість Руслани Лижичко чи разом з нею?). Серед колишніх політзнаменитостей – Іван Плющ. За словами делегатів, він хоч і дискредитував себе під час Універсалу, але його присутність підсилить список. Цікаво, що екс-глави Секретаріату Олега Рибачука там не було.

Найбільшу кількість похвал і заохочень отримав міністр оборони Анатолій Гриценко, якого внесли до списку.

– А що Луценко? – перешіптувалися делегати в кулуарах.

– Юру Луценка з Народною самообороною благословили йти окремим списком разом з партією «Вперед, Україно» і Християнсько-демократичним союзом Владимира Стретовича, – пояснювали досвідченіші. – Всі зрізи показують, що три відсотки він бере.

– А Каськів нам навіщо?

– Щось у «Пори» в регіонах є – не зашкодить.

Взагалі-то, поштовхавшись в кулуарах або буфеті, можна почути відповіді на багато цікавих питань.

– А Юрій з його правими чому до списку не ввійшов? – цікавився один з депутатів.

– А навіщо? Його Клюєв підгодовує, – пояснив інший.

Я нічого не зрозуміла з цього діалогу і продовжила шукати в буфеті знайомі обличчя. Зустріла бабу Параску.

– Ви теж хочете в список?

– У який? – хитро усміхнулася вона. – Нічого не знаю.

Маша Міщенко