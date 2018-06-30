Як народився День Свободи (фоторепортаж)

Відкрили сайт Президента - вітання з Днем Свободи немає, хоч і обіцяли. Є інше поздоровлення - з 10-річчям імперії Ахметова - СКМ. Сам Янукович сьогодні у Брюсселі - це вже непогано, бо для багатьох українців було б боляче, якби у такий день та й у Москві... Думалося підняти з архіву фотографії - от Ющенко цілує Тимошенко, от Азаров - у помаранчевому шарфі, а потім вирішили не робити нікому боляче. У цьому фоторепортажі - взагалі жодного обличчя політиків. Тільки - дух народу. Пам`ятаєте, у Франка : Він живе, він ще не вмер...

Фото УНІАН і з власного архіву Наталії Негрей