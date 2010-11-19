Янукович привітає українців із Днем свободи, але відзначати його не буде

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітає український народ із Днем свободи, але відзначати його не буде.

Про це повідомляє "Газета по-киевски" (№ 220 від 19 листопада 2010 року).

"Ми обов`язково привітаємо всіх із Днем свободи. Тому що свобода - це чудово, це краще, що є в житті. Це хороше свято. Думаю, цю традицію можна продовжувати в Україні. А влаштовувати якісь заходи - це смішно, це дуже по-радянськи. Свобода - це щось таке, що не потрібно відзначати заходом", - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, День свободи був затверджений 19 листопада 2005 року Указом попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Цей день повинен відзначатися щорічно 22 листопада.

Цього року 22 листопада підприємці планують провести на Майдані Незалежності в Києві акцію протесту проти ухвалення Податкового кодексу. Передбачається, що саме 22 листопада Податковий кодекс може бути підписано головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ і передано на підпис Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Ввечері 22 листопада у разі підписання В.ЯНУКОВИЧЕМ цього закону підприємці планують провести на вулиці Банковій збори першої ініціативної групи з проведення референдуму про дострокове припинення повноважень парламенту і Президента.