Чим усіяний шлях від Хрещатика до Конституційного суду

Маразматичним було розпорядження міських властей, що забороняє торгівлю спиртним в центрі, маразматично воно виконується і маразматично воно не виконується.

У матеріалі «Поради донецьким: де і як купити горілку в умовах антиконституційної заборони Черновецького» УНІАН вже писавпро репресивне доручення київського мера від 03.04.2007. Нагадаємо, що в своєму документі Леонід Черновецький зобов`язав голову Печерської райадміністрації «вжити термінових заходів щодо заборони реалізації алкогольних напоїв». Повідомлялося, що репресії на горілочку діють на час проведення масових заходів, на яких передбачається велика кількість киян і гостей міста.

Ще ми писали, що документ мера викликав бурю обурення у продавців алкоголю в центрі столиці. Зрозуміло, не схвалили рішення як мітингувальники з регіонів, прибулі на заклик серця підтримати коаліцію, так і ні в чому не винні кияни (у тому числі і співробітники УНІАН). Усвідомлюючи критичність ситуації, ми опублікували список місць в центрі міста, де все-таки можна розжитися «пальним».

Проте незабаром після цього картина значно змінилася. Через декілька днів генделики, розташовані в переході на Майдані, в яких колись вільно продавали алкоголь на розлив, також підпали під дію указу. Але сьогодні прийшла радісна звістка: одна з цих «розливайок» запрацювала в колишньому режимі! Більш того, мирно продає спиртні напої і центральний гастроном за адресою Хрещатик, 13.

«Свобода!» – зрадівши, сказали ми і відправилися далі головною вулицею країни в надії побачити подібні картини в інших торгових точках. Та не так сталось, як гадалось... У магазині «Злагода», на тому ж Хрещатику, до цих пір висять оголошення про заборону на продаж алкогольних виробів. Більш того, якщо раніше на полицях закладу хоч би виднілися пляшки з дорогими напоями, то тепер і їх немає.

Знову ж таки, якщо раніше «розливайка» і магазин, що торгував спиртним, спокійно працювали прямо на Бессарабськом ринку, то тепер вони закриті. Тоді продавщиці цих закладів повідомили нам, що розпорядження мера їх не стосуються, оскільки вони знаходиться не в центрі міста. Виходить, центр міста розширився або змістився. Гаразд, йдемо далі.

В результаті нашої подорожі ми з`ясували, що заборона на продаж спиртних напоїв торкнулася навіть магазину «Фуршет», що знаходиться в торговельному центрі "Мандарин-плаза". Відділ з алкогольними напоями тут не закритий, але напис про заборону на торгівлю спиртним є, і стенд з дешевими алкогольними напоями щільно обтягнутий целофаном – щоб не можна було дістатися до виставлених там пляшок. Також напроти цієї точки розташований магазин «Чумацький шлях» на Басейній, що практично продає лише алкогольні напої. Але його рішення мера ніяк не торкнулося. Абсолютно вільно горілку і коньяк на розлив можна купити і в «Рюмошной», розташованій тут же.

Схоже, ті, хто віддавав розпорядження про заборону на торгівлю спиртним, думав, що натовп приїжджих йтиме тільки однією стороною вулиці, не дивлячись на іншу. А в тому, що тут ходять, причому ходять прихильники Януковича, причому натовпами, можна не сумніватися: тут проходить шлях від Хрещатика до Конституційного суду.

Зате в іншому магазині з назвою «Чумацький шлях», що знаходиться на Лютеранській, алкогольний відділ як не працював, так і не працює. Та ж картина в гастрономі за адресою Шовковична, 13/2.

Проте кафе «Апельсин», що під самим Майданом, як вже сказано вище, продовжує наливати коньяк і горілку. І це не зважаючи на грізне оголошення, що висить тут, «Алкоголь не продаємо». Два інших генделики в «трубі» дотримуються «сухого закону».

Коротше, повний маразм. Маразмом є саме розпорядження мера, маразматично воно виконується і маразматично воно не виконується. Скажіть, навіщо забороняти торгувати горілкою на Бессарабці, якщо її можна вільно купити на Майдані, практично не йдучи з мітингу?

Ми відвідали дирекцію гастроному за адресою Хрещатик, 13. Нам там сказали:

– «Сухе» розпорядження діє на час проведення масових виступів. А зараз є виступи? Немає. Ось ми і торгуємо алкоголем.

Співробітниця торгового відділу Печерського району, яка побажала залишитися неназваною, сказала нам:

– Дійсно, рішення про заборону на продаж алкоголю в центрі міста ще діє. І прийнято його було на сесії Печерської райради.

– Але чому не всі його дотримуються?

– Воно діє на період масових виступів.

– Виходить, перш ніж вивісити табличку «Алкоголь не продаємо», слід подивитися, чи йде мітинг на вулиці?

– Знаєте, від відсутності горілки ще ніхто не вмирав, – заявив чиновник і кинула трубку.

Останнє обурило нас до глибини душі. Уявіть, у хлопців горять труби, а їм замість горілки – таке. І це в столиці, і це з вуст чиновників. Що ж до питання виконання або невиконання рішення мера, то мені згадалися слова першого віце-мера Києва Анатолія Голубченка. Він, зокрема, сказав: «Ми виграли суд, яким було заборонено і тим, і іншим (донецьким і помаранчевим – Авт.) розбивати намети, сцени, але ми все-таки не пішли на те, щоб силою перешкоджати цим явищам». Коротше, київський лібералізм узяв верх, і все вийшло, як в анекдоті: «Пароль?» – «Ялиночка». – «Проходь. Пароль?» – «Ялиночка». – «Проходь. Пароль?» – «Зірочка». – «Не зірочка, а ялиночка. Проходь».

Антон Зікора

Фото Дмитра Стаховського