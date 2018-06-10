Підприємницький Майдан: революція переноситься на весну?

Колись під час акцій «Україна без Кучми» після тижневого стояння наметового містечка опозиції на Майдані міліція розігнала учасників і розгромила містечко. Досвідчені політтехнологи і аналітики, назвемо так, демократичного спрямування полегшено зітхнули. Силовий розгін не дав акції тихо померти. Опозиція одержала ще один козир проти антинародного режиму і час подумати, як і що далі організовувати.

Візьму на себе сміливість сказати (і зізнаюся, що цю думку поділяють багато організаторів акції), що ситуація з розгоном підприємців аналогічна тій, що була 1999 року. Хоча те, що чинила влада, виглядало огидно, зроблено все було досить цинічно. Після ухвалення кодексу на шосту-сьому вечора на Майдан підігнали гармати (всяку там піротехніку) для фейєрверку. Ті, хто охороняв містечко, не зрозуміли, що це президент таким чином прислав хлопавки їх привітати, подумали, що це якесь святкування хтось замовив. Далі, за словами членів штабу, голова підприємницького комітету при опозиційному уряді Оксана Продан (член координаційної ради) і народний депутат України Олег Надоша (Партія регіонів) провели в містечко за периметр людей, які виступили на сцені, привітали всіх присутніх з перемогою, тобто з новим кодексом.

Присутні вислухали це все і пішли спати. А далі о половині п`ятого ранку відбувся розгін, який зазняв фотокореспондент УНІАН. За словами очевидців, бійці міліції не били учасників містечка, але витрушували напівроздягнених жінок із спальних мішків, згортали великі намети, навіть коли звідти ще не встигли вийти мешканці. У цьому сум`ятті люди втрачали речі, гроші, документи. Вранці, через три години після акції, на Майдані залишалися поодинокі учасники. Я почала обдзвонювати членів штабу, хтось не брав слухавки, з деякими з них мені вдалося побачитися.

Цікаво, що на час момент написання тексту відбулися три прес-конференції на тему підприємницького Майдану. Три групи промовців – рідні батьки акції, названі батьки, всиновлювачі. Я писала, що вимоги учасників впродовж всієї акції нагадували лист з Простоквашина. Для всіх першочерговим було вимоги вета на кодекс. Але при цьому кожна група (акцією керувала колегіальна координаційна рада, куди входили профспілки, підприємці, протестні організації «Відсіч» і КУПР) мала до гасла якийсь політичний доважок. У вустах одних до вимог вета додавалася відставка Бродського (говорили, що це місце хоче зайняти Оксана Продан), інші говорили про відставку Азарова, треті – про парламентські вибори в 2011 році, четверті наполягали на правильному Трудовому кодексі (який раніше січня взагалі не розглядатиметься). При цьому громадські організації висували свої плани і ідеї. Радикали казали, що готові йти в підпіллі, тільки дайте зброю, інші говорили, що створюють політичну партію, треті боролися проти гомосексуалізму в парламенті.

При цьому було зрозуміло, що рядових підприємців, які стоять по той бік периметра, цікавить кодекс. До всього іншого вони приєднуються більш-менш, якщо вже лідери сказали. Члени координаційної ради розуміли, що така нечіткість – це погано, але втішали себе тим, що така колегіальність робить неможливим підкуп лідерів. Влада може домовитися з однією групою керівників, але при цьому вийде друга, яка не прийме умови меморандуму.

ЗА ШІСТЬ ГОДИН ПІСЛЯ РОЗГОНУ

Треба сказати, що влада поклопотала, щоб розгін Майдану пройшов максимально безкровно. П`ятьох із шести затриманих ще вранці відпустили з міліції. Голова КМДА Олександр Попов сказав, що містечко довелося демонтувати, оскільки 3 грудня - це вже той крайній день, щоб ставити новорічну ялинку. Президент Янукович сказав, що вважає демонтаж законним.

Вранці оперативненько виступив член Координаційної ради малого і середнього бізнесу при Кабінеті міністрів, віце-президент Асоціації «Український ринок» Владимир Левін, який позитивно оцінив доопрацювання Податкового кодексу з боку уряду і президента.

«Укрринок», якого на Майдані в очі ніхто не бачив, оголосив, що «урядова група разом з міністром фінансів почула народ у своїх кабінетах. У Податковому кодексі залишилася спрощена система оподаткування, також була скасована норма про обов`язкове введення касових апаратів для «спрощенців».

Загалом, група товаришів привітала рішення президента та старий-новий кодекс і сказала, що «з будь-якого Майдану треба виходити, і виходити треба з обличчям. З обличчям і для підприємців, з обличчям для держави».

Осіб, які намагаються «зберегти обличчя», за словами інших координаторів, ніхто в обличчя не бачив. Вони в останні дні почали приходити і підсаджуватися на засіданнях штабу. Щоправда, тут виникає питання. Чому люди, які керували акцією, були настільки необережні і необачні в знайомствах?

Останній «пук» зробила й людина, яка називає себе генеральним координатором акцій протесту підприємців. Олександр Данилюк оголосив, що підприємці в найближчий понеділок, мають намір провести нову акцію протесту. Самопроголошений «генеральний координатор», який раніше пропонував робити референдум про відставку президента і, наприклад, розпускав координаційну раду, оголосив «загальну мобілізацію». Цікаво, що на інформаційному безриб`ї ці заклики потрапили в пресу.

Після розгону Майдану, ті, кого можна вважати батьками акції: Михайло Свистович, Юрій Яременко, інші члени координаційної ради зробили те, що мали зробити. Вони прийшли на прес-конференцію в УНІАН і чесно сказали, що акція продовжується, але приїжджати в понеділок на мітинги не треба. Тобто, здається, хлопці чесно взяли собі час подумати, зібратися з думками і зорієнтуватися.

Цікаво, що інші члени координаційної ради мобільних телефонів не брали. З цими іншими підприємцями координаційної ради виходить цікавий сюжет. Наприклад, Оксана Продан завжди вступала в переговори з владою. Її періодично звинувачували в зраді, то вводили, то виводили з координаційної ради, але на ділі вона все одно залишалася з протестуючими на Майдані. Чи треба їй було вступати в переговори з Клюєвим і Ярошенком? Мала пані Продан на це право чи не мала? Ніхто на це чітко не відповість, бо не було чіткого управління, вони самі до ладу не знали, як треба діяти. Якщо вимагати повної відміни вета, може, і не треба було вести ніяких переговорів. Але якщо до вета пристебнути політичні вимоги парламентських виборів у 2011 році, відставки уряду і Трудовий кодекс, то акція могла закінчитися долею бабці при розбитих ночвах. Пробачте, але розгін з міліцією – це все-таки ефектніше, ніж повільне згасання. Знаю, що на останню прес-конференцію Продан не прийшла, бо не підтримувала гасло відставки уряду і виборів.

Участь – неучасть політиків в акції – це предмет окремого розслідування. Мені важко повірити, що акцію «купив» Клюєв, Фірташ або ще хтось, з однієї простої причини. Абсолютно незрозуміло, кого там треба було купувати. Там же десяток модераторів сцени плюс члени координаційної ради. Там кожен бродячий собака може стати спікером.

Роль БЮТ – інша історія. БЮТ - перші, хто передав пакети, в яких були шкарпетки і теплі рукавиці. Координаційна рада, як я писала, засідала в приміщенні Спілки письменників, очолюванох бютівцем Яворівським. Члени координаційної ради сьогодні зустрічаються з членом БЮТ Наталією Королевською. Активним учасником акції був голова незалежної профспілки, нардеп від БЮТ Михайло Волинець. З іншого боку, БЮТ маючи в команді юристів (є ж серед колег бютівського юриста Сергія Власенка люди, здатні оскаржити в суді рішення про заборону наметового містечка), нічого не зробив, щоб відмінити судове рішення про заборону Майдану. До того ж сказали, що серед тих, хто завів перед розгоном чужаків-«регіоналів» за периметр, теж були бютівці. Коли я запитала членів штабу, чому вони не хочуть відкрито розповісти, що бютівці завели «регіоналів», то почула: «Ми повинні провести внутрішнє розслідування». Можна припустити, що, чи то розчарувавшись, що Майдан так і не стає до кінця політичним, чи то зрозумівши, що настрої бізнесменів, їх готовність воювати не йде далі вета на кодекс, БЮТ вирішив умити руки. Тим більше, що в них свої проблем повно.

МАМКИ ПІДПРИЄМЦІВ І ХТО ЩО ЗАРОБИВ?

Думаю, що доля Майдану далеко не в першу чергу залежить від політиків. І не в першу чергу залежить від організаторів. Вона залежить від того, як працюватиметься підприємцям з секвестрованим Податковим кодексом. Основною силою цих акцій були ринкові торговці. Їх «мамками», тобто людьми, здатними мобілізувати, тими, кого підприємці вважають тією чи іншою мірою своїми, є Оксана Продан, Алла Алексенцева, Олександра Кужель, Ксенія Ляпіна, Наталія Королевська. Вони мають зв`язок з регіональними структурами підприємців. Крім того, під всякий протест знаходяться реальні організатори-практики у вигляді структур «Відсіч» або того ж КУПРу. Тому хоч Янукович і «розвів» Майдан, але вчора «єдиноподатники» зітхнули з полегшенням. Наскільки тривалим буде це полегшення, настільки спокійною буде робота Азарова. Деякі з організаторів прогнозують навесні нові акції протесту.

Тепер про гроші Майдану. Про це все одно писатимуть. Гроші на Майдан збиралися активно. Керівник КУПРу Сергій Мельниченко говорив про суми в двадцять-тридцять тисяч гривень за день, які надходили як добровільні пожертви від мітингуючих. До п`яти тисяч гривень за день ішло на одноразовий посуд. Чимало тисяч гривень не їжу, ковдри, теплий одяг. І вірю, що чутки про несподівано придбаний кимось з організаторів ноутбук не зіпсують настрою і не позбавлять надії тих, хто приїжджав на мітинги своїм коштом і вносив до цієї скарбнички свої заощадження. Бо все, що віддається від чистого серця на добру справу, обов`язково повертається.

Маша Міщенко