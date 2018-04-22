Чи запустить повторний Указ Президента дострокові вибори?

Чи здатний повторний указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, знизити політичну напруженість? Чи знімає він питання щодо легітимності дострокового припинення повноважень Верховної Ради? Які політичні сценарії можливі далі? Ці питання УНІАН поставив експертам.

Олександр Барабаш, народний депутат першого скликання, колишній голова Асоціації народних депутатів: ПРЕЗИДЕНТ ВИКОРИСТАВ БУКВУ КОНСТИТУЦІЇ, АЛЕ В ДОВОЛІ ЗНУЩАЛЬНІЙ ФОРМІ

Указ Президента, звичайно, був несподіваним, але достатньо прогнозованим. Тому що ситуація в Конституційному суді зайшла для Президента в глухий кут. Робота КС надмірно політизувалася, атмосфера в ньому абсолютно не відповідала тому, як треба розглядати справи в такій інстанції. Доходило до образ суддів з боку учасників процесу, обмінів неприємними репліками і проявів особистої неприязні між суддями. Було очевидне, що суд не здатний на правове рішення, якому б повірили як учасники процесу, так і населення. І тому Президент в цій ситуації міг чекати, що з політичних мотивів рішення суду буде не в його користь.

Якщо виборам повинні передувати повних 60 днів підготовки, то їх суто технологічно потрібно оголошувати в середу, тоді у учасників виборчого процесу є повних 60 днів (до неділі). Один з закидів щодо минулого указу полягав в тому, що він був виданий за 54 дні до виборів, і багато хто з учасників не міг висунути своїх кандидатів в окружні виборчі комісії. Оголошення виборів в середу знімає ці претензії і дає учасникам повних 60 днів для реалізації процедур. Цей указ врахував усі претензії, які висували до його «попередника» супротивники в Конституційному суді. Нагадаю: суть дискусії там звелася до того – чи повинен діяти Президент суворо за буквою закону, чи він може задіювати свої повноваження, користуючись Конституцією в цілому.

Сторона Верховної Ради наполягала, що Президент має право діяти тільки за буквою Конституції.

Президент з певною елегантністю представив новий указ, де тепер є відповідність букві. Дух цього посилання викликає сумніви, натомість є літера, як того хотіла Верховна Рада. Президент послався на статтю 90, частина першу щодо порушення порядку формування коаліція. І якщо піде мова про розгляд цього указу в Конституційному суді, то представникам противників указу доведеться повністю змінити свою аргументацію.

Президент використав букву Конституції, але в доволі знущальній формі. Провадження в суді щодо першого указу в Конституційному суді повинне бути припинене. Тому що немає предмету розгляду. І якщо розгляд проходитиме знову, то все повинно починатися з нуля, з нового подання, збору підписів, підготовки. І зовсім не обов`язково, що в суді все повториться, як і при першому розгляді, і що буде той же суддя-доповідач, ті ж представники сторін. Все буде по-новому, тому що в указі нові аргументи.

Чи можливе проведення виборів, згідно з новим указом? Мені здається, що додання шістох днів дає більше технологічних можливостей, до того ж багато партій потренувалися у виконанні окремих процедур, передбачених законом (зокрема, пропозиція кандидатур в окружні виборчі комісії, висунення списків тощо). І вони в ці терміни можуть укластися. Звичайно, законодавча база для дострокових виборів не ідеальна, практично неможливо провести вибори бездоганно.

Хоча, якщо керуватися верховенством права народу на вибори, то будь-який суд примусить і ЦВК, і інші комісії провести вибори. І їх можна буде провести «через коліно», так само, як проводився референдум 2000 року. І ЦВК доведеться заповнювати прогалини в законодавстві своїми ухвалами, хоча сьогодні найбільшою проблемою є неврегульованість більшості термінів проведення окремих процедур, порядок формування окружних і дільничних комісій, порядок фінансування, забезпечення списками виборців. Повторюю, всі ці пропуски ЦВК може заповнити своїм ухвалами, керуючись здоровим глуздом. Це не потягне визнання виборів недійсними, хоча створить дуже великі складнощі, правову плутанину, масу судових позовів. Вибори будуть не такими чесними, як в 2006 році, але в принципі їх провести можна.

Хід, який зробив Президент, – сильний. Хоча, можливо, не зовсім етичний щодо Конституційного суду. Суд так старався, цілий місяць розглядав цю справу, в результаті все виявилося марно. Проте, з погляду політичної тактики, де етика відходить на десятий план, хід дуже вдалий. Він показує, що у Президента є ходи й козирі, а коаліції залишилося зрозуміти, що треба йти на компроміс, домовлятися і припиняти хаос в країні.

Михайло Сирота, народний депутат попередніх скликань, один із співавторів Конституції 1996 року: УКАЗ НЕ ЗНИЖУЄ НАПРУЖЕНІСТЬ, А ПІДІГРІВАЄ ЇЇ

За даних політичних умов жоден політик не може коментувати конституційність або неконституційність президентського указу. Поляризація думки може тільки нашкодити ситуації. З іншого боку, аналізуючи указ Президента, я погоджуюся, що вибори 27 травня не могли бути проведені через те, що Кабмін і ЦВК не могли забезпечити проведення виборів. Причини, які перешкодили це зробити згаданим інституціям, не зникли, а виявилися гострішими. І звідки взятися упевненості, що вибори відбудуться 24 червня? Адже нічого в країні не змінилося, тільки посилилося.

Я мало вірю, що вибори пройдуть 24 червня. Але при цьому, очевидно, що в такому стані, в якому перебувають і Верховна Рада, Кабмін, і інститут президентства, ми не зможемо прожити до 2011 року. Зрозуміло, що дострокові вибори – об`єктивна необхідність, і їх не уникнути. Але як я вже згадував, я не вірю, що їх проведення поліпшить ситуацію. При перемозі коаліції нічого не зміниться, при перемозі опозиції – представники нинішньої коаліції, користуючись методами своїх супротивників, також перешкоджатимуть роботі парламенту, піддаватимуть сумніву рішення судової влади, і процес паралізації ситуації в Україні буде продовжений. Підкреслюю, якщо нинішні еліти не хочуть безславно зійти з політичної арени, їм треба домовлятися, стримуючи свої амбіції і інтереси. Поки, якщо судити з першої реакції політиків, указ не тільки не знижує напруженості, але навпаки – підігріває її.

Кабмін каже: ось є ухвала, яка забороняє фінансувати вибори. Кому підкорятися? Потрібне рішення Конституційного суду. Далі. Хвороба членів ЦВК була «вірусною», і цей політичний вірус не зник, вони як і раніше «хворітимуть». Ні ЦВК, ні Кабмін не зможуть забезпечити виборів. Питання залишаються, піднятися над своїми інтересами ні Президент, ні прем`єр не в змозі, а тому не зможуть і домовитися.

Дмитро Видрін, народний депутат, БЮТ: ПРЕЗИДЕНТ У НАС МАЧО, КАБМІН ТЕЖ КОЛЕКТИВНИЙ МАЧО, І ВОНИ ГОТОВІ СТОЯТИ ДО КІНЦЯ

Цей указ не зніме напруженості суспільства, він уже загострив силу і потенціал протистояння. Кабмін чітко заявляв позицію: фінансування виборів буде відкрито після рішення суду. А оскільки Президент у нас мачо, то і кабмін у нас теж колективний мачо, і вони готові стояти до останнього, а фінансування, мабуть, не буде відкрите до рішення Конституційного суду.

Швидше за все, відбудеться посилення ескалації. В авіаційній техніці є термін «флаттер». Це коли літак починає вібрувати, і якщо вібрацію не зупинити, то вона переходити в руйнування матеріалу, починають відвалюватися конструкції, обшивка, крила. І ми знаходимося на початку політичної флаттерної реакції, політикум увійшов до резонансу, і немає жодного доброго пілота, здатного зупинити цю реакцію. Ми побачимо багато неприємних речей і на вулицях, і в кабінет, і мені важко сказати, хто переможе.

Опитувала Маша Міщенко