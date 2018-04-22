Ющенко розповів народу про сейф з грошима

Злегка тривожної атмосфери сьогоднішнім мітингам додавали чутки про можливе захоплення Верховної Ради, безлади в Таллінні, заява про виступ СС «Галичина» в Києві і ін. Проте обійшлося не тільки без жертв, але і без руйнувань.

З самого ранку біло-блакитні неприкаяно курсували містом, переважним чином від Майдану до Конституційного суду і навпаки. Біля самої ж будівлі КС активно велося прибирання.

- Сьогодні тут чисто, але ви б подивилися, що було три дні тому. Три дні тому вивезли звідси кілька причепів і два Камаза сміття, - говорять двірники, які працюють на вулиці Жилянській. В цілому за день звідси вивозиться по шість причепів, кожен з яких здатний вміщати шість тонн відходів. І це стосується тільки Жилянської, схожий «врожай» можна зібрати і на Горького. Як тут не пригадати безсмертні слова Леоніда Черновецкого: «Люди живуть краще – вони більше смітять».

На Майдані Незалежності можна було побачити в цілому мляве, але досить комічне шоу. Спочатку крутили в записі телемости з містами України і мітинги в записах, після чого почався мітинг реальний. Зі всього цього найбільш запам`яталося, як один депутат райради від Партії Регіонів запропонував Ющенку подобру-поздорову піти у відставку. Народний обранець навів приклад «чесного президента» Леоніда Кравчука, який пішов, коли настав його час. Потім регіонал звернувся до прикладу другого президента – Леоніда Кучми, який також спокійно віддав владу, щойно прийшла черга. Потім народний депутат повідав, як чесно віддав владу третій президент України. Віктор Янукович. Зі всього виходило, що четвертий президент має негайно підписати документ про складання з себе відповідних повноважень.

Прихильниця українського прем`єр-міністра спочатку розповідала про його досягнення – як Янукович добився постачань дешевого газу і встановив хороші відносини з Росією. Жінка висловлювала це хоч і плутано, але досить спокійно. Але потім, раптом не витримавши, трохи перейшла на крик: «А який чоловік Віктор Федорович! Запитайте у всіх жінок!» Переконала.

Близько п`ятої на Європейську площу стали підходити прихильники опозиції. Тут можна було побачити людей з трьома, а то і чотирма прапорами: «Пори», «Самооборони», «Нашої України», БЮТ. Електорат явно страждав від розкладання помаранчевого кольору на амбіції вождів.

На Європейській площі пролунав найкращий пісенний виступ останнього часу: міні-концерт дав Олег Скрипка. Після нього до мікрофону підійшов Борис Тарасюк: екс-міністр закликавіти на вибори єдиним широким фронтом. Після нього слово взяв Луценко, який видав новий хіт: "Президент послав коаліцію на три букви, і не сумнівайтеся, що друга буква там "у", але це слово не "суд"..., а перевибори..."

Потім виступив В’ячеслав Кириленко. Молодий політик був вірний своїм принципам: за весь час свого виступу він так жодного разу і не посміхнувся. Лідер «Нашої України» у парламенті, який за версією помаранчевих, вже не існує, назвав Президента рішучим, а біло-блакитних – реваншистами.

Юлія Тимошенко підтяглася пізніше. Виступаючи, вона несподівано пригрозилаДавидовичу, щоб той не грав на два фронти, а інакше - відставка. Вбрана у "Луї Віттон", вона чогось пригадала Януковичу його дорогі туфлі із страусиної шкіри.

Потім слово взяв сам Президент. В цей час на біло-блакитному майдані зробили голосніше, потім ще голосніше, від чого створювався унікальний ефект: у одному вусі можна було слухати промову Президента, а в лівому пісеньку про любов. Ющенко пообіцяв, що він ніколи не погодиться на "нульовий варіант": “Іншими словами, нам пропонують, як мені здається, ту історію, яка іноді трапляється в житті, – в банк проникають злочинці і виносять сейф, доносять його до дверей, а тут зустрічає їх охорона – надягає наручники, а вони пропонують охороні: “Слухайте, так ми готові цей сейф повернути з цими грошима – давайте домовимося про нульовий варіант”. Яка мораль цієї історії, а мораль проста: з подібних політичних вчинків ми ніколи уроків не винесемо, а нам потрібний політичний урок”, - сказав Президент.

Після мітингу міліція на якийсь час перегородила дорогу всім, хто хотів піти з Європейської площі, а на Майдані Незалежності звучала пісня з такими словами: «Порою так бывает, что свои друг друга убивают. Но ничего им за это не бывает». До чого це вони?