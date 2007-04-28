Ющенко заявляє, що не піде на “нульовий варіант”
Президент розказав про три реалії
|Фото Наталії Давиденко
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава державив сказав під час мітингу опозиції “Через вибори до порозуміння”, що триває на Європейській площі в Києві.
В.ЮЩЕНКО нагадав, що “нульовий варіант” полягає у тому, що він має скасувати свій указ про розпуск парламенту, а уряд і парламент скасують свої рішення, ухвалені після оголошення указу. “Іншими словами нам пропонують, як мені здається, ту історію, яка інколи трапляється в житті – в банк проникають злочинці й виносять сейф, доносять його до дверей, а тут зустрічає їх охорона – надіває наручники, а вони пропонують охороні - “слухайте, так ми готові цей сейф повернути із цими грішми – давайте домовимось про нульовий варіант”. Яка мораль цієї історії, а мораль проста з подібних політичних вчинків ми ніколи уроків не винесемо, а нам потрібен політичний урок”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.
Президент сказав, що сьогодні хоче сказати про три реалії. По-перше, дострокові вибори відбудуться. Він переконаний, що до цього прийдуть всі політичні сили: “це неминуча відповідь до якої прийдуть всі політичні сили”.
По-друге, сьогодні іде розмова не про долю 450 народних депутатів, “ми сьогодні говоримо про явище, яке торкається 47 мільйонів громадян України, це зачіпає вашу родину, бо мова іде про головне – Україна повинна мати чесну владу, владу, яка живе по закону, яка шанує Конституцію”.
По-третє, за словами, Президента сьогодні необхідно дати відповідь, як виникла остання політична криза. Він повторив свої тези, щодо витоків політичної кризи через переходи депутатів з фракції у фракцію тощо. В.ЮЩЕНКО закликав всі політичні сили зробити висновки з того, що відбулось в парламенті, наголосивши, що політична корупція досі залишається головним чинником формування української влади. І це необхідно подолати.
При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що, підписавши указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, він виконав свою присягу.