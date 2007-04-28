Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не піде на “нульовий варіант”, який пропонує правляча коаліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава державив сказав під час мітингу опозиції “Через вибори до порозуміння”, що триває на Європейській площі в Києві.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що “нульовий варіант” полягає у тому, що він має скасувати свій указ про розпуск парламенту, а уряд і парламент скасують свої рішення, ухвалені після оголошення указу. “Іншими словами нам пропонують, як мені здається, ту історію, яка інколи трапляється в житті – в банк проникають злочинці й виносять сейф, доносять його до дверей, а тут зустрічає їх охорона – надіває наручники, а вони пропонують охороні - “слухайте, так ми готові цей сейф повернути із цими грішми – давайте домовимось про нульовий варіант”. Яка мораль цієї історії, а мораль проста з подібних політичних вчинків ми ніколи уроків не винесемо, а нам потрібен політичний урок”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент сказав, що сьогодні хоче сказати про три реалії. По-перше, дострокові вибори відбудуться. Він переконаний, що до цього прийдуть всі політичні сили: “це неминуча відповідь до якої прийдуть всі політичні сили”.

По-друге, сьогодні іде розмова не про долю 450 народних депутатів, “ми сьогодні говоримо про явище, яке торкається 47 мільйонів громадян України, це зачіпає вашу родину, бо мова іде про головне – Україна повинна мати чесну владу, владу, яка живе по закону, яка шанує Конституцію”.

По-третє, за словами, Президента сьогодні необхідно дати відповідь, як виникла остання політична криза. Він повторив свої тези, щодо витоків політичної кризи через переходи депутатів з фракції у фракцію тощо. В.ЮЩЕНКО закликав всі політичні сили зробити висновки з того, що відбулось в парламенті, наголосивши, що політична корупція досі залишається головним чинником формування української влади. І це необхідно подолати.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що, підписавши указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, він виконав свою присягу.