Тимошенко грозиться відправити Давидовича у відставку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ у разі неналежного проведення підготовки до дострокових виборів буде відправлений у відставку.

Про це вона заявила сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників опозиції на Європейській площі у Києві, передає кореспондент УНІАН.

"Або робіть свою справу, або у нас не мусить бути такого голови ЦВК", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Лідер БЮТ закликала Я.ДАВИДОВИЧА “не грати на два фронти” і згідно з законодавством проводити підготовку до дострокових виборів. "Якщо ви будете грати на два фронти і догоджати всім, хто примушує вас не виконувати закон, і якщо ви будете іти за подіями і знову зраджувати виборчий процес і українців, ви також будете відповідати", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала усіх чиновників виконувати в повній мірі обов’язки, покладені на них. “Я хотіла щоб наші найвищі чиновники були не трусами, а мужніми людьми, і щоб не ховали голови як страуси в пісок, а виконували свої обов’язки”, - наголосила лідер БЮТ.