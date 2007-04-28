Луценко заявив, що Президент послав коаліцію на три букви, і це слово не ”суд”
На Європейській площі триває мітинг опозиції
На Європейській площі Києва триває мітинг опозиції “Через вибори до порозуміння”.
Як передає кореспондент УНІАН, на площі зібралося понад 50 тисяч осіб.
До учасників мітингу звернулися Борис Тарасюк, Юрій Луценко і Вячеслав Кириленко.
Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що в новій редакції Конституції має бути чітко передбачено право Президента розпускати Верховну Раду.
“Ми вважаємо, що головним є нова Конституція України, в якій чітко буде закріплено право всенародно обраного Президента розпускати Раду у разі її зради українським інтересам”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він вважає, що в новій редакції Основного Закону має бути визначено, що Генпрокурор обирається не “на верховному сходняку, а всенародно”, буде передбачено зняття депутатської недоторканності з народних депутатів, формування місцевої влади виконкомами, а не призначається з Києва та можливість молоді з 16 років формувати владу в Україні.
“Ми хочемо єдиного Основного Закону - Конституції, який однаково будуть читати і влада і опозиція”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.
Лідер "Народної самооборони" у своєму виступі вдався до мовної шаради на грані фолу: "Президент послав коаліцію на три букви і це слово не "суд"..., а перевибори..."