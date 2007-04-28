Кириленко заявляє, що у будь-якому разі ВР працювати не буде

Лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що у будь-якому разі Верховна Рада п’ятого скликання працювати не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час мітингу опозиції “Через вибори до порозуміння” на Європейській площі у Києві.

За словами В.КИРИЛЕНКА, другий указ Президента про дострокові вибори до ВР (від 26 квітня) - це серйозний крок на шляху національної єдності, це крок до того, щоб усі політичні сили взяли участь у виборах, “щоб вони переконували виборців, а не купляли суддів КС, а потім мали намір прикриватися їхніми рішеннями”.

Лідер “Нашої України” наголосив, що рішення Конституційного Суду не мали і не матимуть довіри. “Ми знаємо: якщо навіть Конституційний Суд ухвалить рішення, яким зневірить указ Президента, обидві опозиційні фракції у парламенті до цієї Верховної Ради не повернуться”, - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що депутати БЮТ і “Нашої України” написали заяви, спрямовані на складення своїх повноважень. “Якщо буде негативне рішення КС, ми одразу зберемо наші з’їзди і проголосуємо за те, щоби наші депутати достроково припинили свої повноваження. І всі ті, хто під куполом (Верховної Ради), втретє стануть нелегітимними, оскільки їх буде менше, ніж дві третини, а за Конституцією така Верховна Рада не має права на існування - вона не повноважна”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Він від імені опозиції закликав Партію регіонів, соціалістів та комуністів йти на вибори: “Закликаємо Партію регіонів та її лівих сателітів, які обслуговують її рік у правлячій коаліції, іти на вибори і зрозуміти, що це єдиний спосіб виходу із масштабної політичної кризи в країні, яка створена ними”.