Що змінять в країні дострокові вибори?

Коли відбудуться вибори, влітку чи восени? Чи знімуть дострокові парламентські вибори політичну напругу? Чи реально провести вже з новим шостим скликанням швидкі і якісні зміни до Основного Закону України? Чи подолає передвиборчий бар`єр СПУ, лідерові якої Олександру Морозу закидають розвал помаранчевої коаліції в обмін на посаду спікера. Ці запитання УНІАН поставив політикам. ЙОСИП ВІНСЬКИЙ, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ, ФРАКЦІЯ БЮТ: «В СПУ є політики, віддані прем`єрові і Регіонам більше, ніж віддані собі сам прем`єр і Регіони» Вибори призначені на 24 червня. Виборчий процес іде. Під час цих переговорів був знайдений компроміс для того, щоб Партія регіонів і її партнери взяли участь у кампанії. Президент і опозиція готові відкоригувати дату проведення, але це не означає, що вибори пройдуть восени. Верховна Рада повинна забезпечити процедури, як фінансові, так технологічні. Восьмого травня ми одержимо новий указ Президента, тому додайте до нього 60 днів і орієнтуйтеся на дату.

Ці вибори цікаві тим, що політичні сили одержали серйозний історичний урок. Ті політики, з якими спілкуюся я, і які визначають політичну ситуацію в країні, почали чіткіше, відповідальніше і глибше усвідомлювати відповідальність. Я переконаний, що парламент буде відповідальнішим, і практика «захоплення чужих депутатів» залишиться в минулому. Що стосується СПУ, то її доля визначена, вона втратила свого виборця. І я не бачу поки моменту, щоб у неї з`явився новий виборець. Вона нічого такого не зробила за останній час, щоб його якось привернути. Соціологи дають їм 1,2-1,7 відсотка підтримки. І мені здається, що це реальна цифра. Я вважаю, що керівництво СПУ добре це усвідомлює, і швидше за все піде на вибори в блоці з Регіонами. Можливо, Партія регіонів візьме чоловік двадцять-тридцять соціалістів у список з вдячності. А серед соціалістів, хоч вони і ліві, є люди, віддані Партії регіонів і Януковичу набагато більше, ніж Партія регіонів і Янукович віддані самі собі.

ТАРАС ЧОРНОВІЛ, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ: "Електоральна ситуація Мороза поліпшується" Нічого дострокові вибори не міняють. Наступний склад парламенту до болю нагадуватиме попередній. У новому складі будуть ті ж самі люди, адже ви самі чули, хто потрапив у попередні списки Нашої України і БЮТ. І я чув, що поновилася практика продажу місць у виборчих списках. І звідки у такому разі припущення, що парламент буде відповідальніший? На жаль, я не думаю, що вибори серйозно знімуть напругу. Створено прецедент, коли Президент може розпускати Верховну Раду не на конституційній основі. Що стосується внесення змін до Конституції, то і з цього приводу у мене є певний скепсис. Партія Регіонів наполягає на децентралізації влади, а президентська сторона зацікавлена в жорсткій централізації. Ми наполягаємо на тому, що різночитання, які, до речі, використовуються в указі Президента, в новій редакції зупиняли б Президента у різних волюнстарисьтких діях, а сторона Президента наполягає на змінах до Конституції, де спірні речі були б чітко виписані на користь Президента.

Що стосується мотивацій проведення кампанії. Президент сказав, що основний висновок цього скликання парламенту - потрібно зберігати вірність голосу виборця. Але висновки повинен зробити і Президент. На слові «зрада» побудована вся мотивація дострокових виборів. Але якщо зусиллями Мороза в тому числі Ющенко став Президентом, то, що Мороз через це прив`язаний до Ющенка навіки? Ми, що обожнюємо Ющенка, що, попрацювавши одного разу на його перемогу, потрібно працювати на нього вічно? Ющенко не божество, він - людина. Чи як: зробив людині добро і відразу став його рабом? Це - абсурд. Ні Ющенко, ні хто інший не зробив серйозних висновків. Наскільки я знаю, електоральна ситуація Мороза поліпшується. Його електорат чутливо реагує на соціальні ініціативи, а розв`язки по соціалці скоро будуть хороші. І тому до дня виборів у нього є всі шанси перейти бар`єр плюс привернути частину виборців, настроєних жорстко проти Президента. Були люди, які готові були винести Президента на вилах з його Секретаріату. І Мороз зіграє на цьому моменті. Не торпедуючи, спокійно і вміло, критикуючи Януковича, він частково «підхопить» частину нашого електорату. Хай великий відсоток не візьме, але три відсотки подолає. Про те, чи стане СПУ частиною нашого блоку, поки не йшлося. Хоча були розмови, окремі депутати з нашої фракції говорили, що потрібно узяти СПУ в блок, це доцільно розумно і що окремі соціалісти до нас просяться, предметно про це не говорили.

ЄВГЕН ФІЛІНДАШ, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ, СПУ: "Нам завжди малювали низький відсоток, але ми завжди проходили" Я думаю, що вибори не принесуть розрядки. Якби пройшли вибори Президента і парламенту одночасно, то тоді можна було говорити про оновлення і зміну ситуації в країні. У нашому випадку вибори істотно не вплинуть на ситуацію, не змінять розклад сил у парламенті. Можна розраховувати на те, що парламент і влада стануть відповідальнішими тільки тоді, коли буде дотримано головну умову: будуть розділені влада і бізнес. Ця умова в Україні не дотримується. Парламентськими силами керує бізнес. Це стосується і всіх інших інститутів влади, включаючи РНБО. Інститути влади у нас не більше ніж надбудова для бізнесу.

Що стосується тези про «політичну зраду», то люди, які її повторюють, вважають зрадою будь-які дії, не направлені на реалізацію їх інтересів. Всі, хто не з їх командою - зрадники, це їхнє кредо. У договорі із СПУ, який наш Президент підписав під час президентської кампанії, є ряд пунктів. Він не виконав і половину з них. Але ми не говорили про зраду. А Президент вважає, що тільки йому можна не виконувати узяті на себе зобов`язання. А про долю СПУ не варто хвилюватися. Я переконаний, що ми пройдемо до парламенту. Тепер про відсотки, які нам «малюють». У кожній виборчій кампанії нам прогнозували поразку, «малювали» низький відсоток. Але ми завжди проходили, і завжди наша присутність була вагомою і дозволяла впливати на ситуацію. І цього разу буде так само.

Вибори будуть швидше за все восени. Тому що технологічно навряд чи вдасться підготувати весь пакет документів. До того ж, влітку важко буде зібрати виборців.

БОРИС БЕЗПАЛИЙ, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ, «НАША УКРАЇНА»: «Мороз впав до ями, яку сам собі викопав реформою». Вибори пройдуть, швидше за все, в першій половині липня. Не пізніше, тому що немає необхідності в довгій кампанії, всі головні особи кампанії добре відомі, технологічно її провести можливо. Затягувати вибори немає сенсу, це може продовжити кризу в країні. Можливо, Партія Регіонів ще не зовсім підготувалася провести масові організовані виплати людям з бюджету. Можливо, також не підготували схеми фальсифікації, тому вони тягнуть. Але оскільки я не є прихильником ні того ні іншого, то вважаю, що чим швидше, тим краще. Розрядку ці вибори принесуть, але остаточно проблему не знімуть. Після виборів буде поставлена кома, а не крапка.

Щодо професійності і відповідальності майбутніх парламентаріїв. У цьому парламенті, якщо порівнювати його з чотирма попередніми, найменше число переходів і перебіжчиків. Це говорить про те, що за всіх недоліків, система списків певною мірою спрацювала. Тільки з однієї фракції були масові виходи. І тому відповідальність усередині фракції була високою, але відповідальність перед своїми партіями це одне, але є ще відповідальність перед виборцями. І ось відсутність відповідальності перед своїми виборцями - це проблема. І в цьому сенсі відхід від демкоаліції СПУ підірвав довіру саме виборця до парламенту. І я думаю, що в майбутньому парламенті депутати будуть відповідати не тільки перед партійними вождями, але й перед виборцями.

Чи зможе новий парламент внести зміни до Конституції? Народ мудрий, його не перехитрити, і у нього є багато прислів`їв про те, до чого веде поспіх. Двадцять сім разів варто відміряти перш, ніж вносити зміни до Конституції. У 2004 році ми прийняли зміни Мороза, Медведчука і кого там ще (Кучми? - авт.), і ми бачимо, що вийшло. До речі, Мороз впав до ями, яку сам собі вирив конституційною реформою 2004 року. Нагадаємо, що до цієї реформи у Президента не було права розпускати Верховну Раду з коаліційних мотивів. Тому будь-які наступні зміни потрібно робити зважено, із залученням учених, громадськості. Якщо говорити про терміни, то це можна зробити так. Літня сесія нового парламенту 6 скликання буде короткою. Потім буде зимова сесія, і після Нового року можна буде говорити про ухвалення змін за основу, а до наступного літа - про ухвалення в цілому. Десь рік на цю роботу варто відвести. Але це за наявності доброї волі всіх сторін.

Що стосується політичної долі Мороза. Давайте визначимося, не існує правових обгрунтувань під назвою «зрада». Таке політико-правове обгрунтування як «корумпованість» існує. І воно може і повинно мати наслідки. І я вважаю, що проявом корумпованості стала зміна позиції за посаду. І тут немає чого ускладнювати, це бачила вся Україна. Перспективи СПУ я не знаю. Адже я за них не голосував. Але я думаю, що Мороз - політик з минулого і навряд чи комусь сподобається таке політманеврування, як у нього. Навряд чи його виборцям сподобається, що Мороз проміняв їх на посаду.

СЕРГІЙ ГМИРЯ, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ IV СКЛИКАННЯ, КПУ: "Пропонують посади за зміни позиції - це нормально..." Якщо вибори пройдуть за незаконною схемою, на підставі незаконного указу, то парламент буде більш залежним. Яка різниця, яким буде парламент, якщо його можна буде розігнати за примхою гаранта Конституції. Неважливо продажний він буде чи ні, професійний чи ні, видається указ, блокується Конституційний суд і все. До речі, що стосується зради і корупції, то я 13 років був у парламенті, і мені ніхто нічого не пропонував. Всі говорили про підкупи, а до мене ніхто жодного разу не підійшов. Політична торгівля була завжди, пропонують посади за зміни позиції - це нормально. Якщо людина бере гроші, то це погано, але це потрібно довести в суді. Якщо розпуск пройшов з огляду на те, що хтось змінив позицію за посаду, то наступний парламент знатиме, що Раду можна розпустити за все, що завгодно. Президент говорив: депутати брали хабарі. Це кримінальний злочин. Але доводити його потрібно в суді, а не в його Секретаріаті. Без суду з кримінальних мотивів не розпускають парламент.

Вибори проводити можна, але якщо будуть надані гарантії того, що надалі не буде незаконних розпусків. Хоча я не знаю, в якій формі такі гарантії будуть надані. Природно, Конституція потребує поліпшення. На мій погляд, парламентсько-президентська республіка і президентське вето в тому вигляді, в якому воно пропонується, це несумісні речі. Консенсус можливий. І я віддаю перевагу консенсусу, досягнутому на підставі політичних інтересів, а не на підставі наказу. Питання не в тому, що у нас немає розумних і досвідчених людей, здатних внести зміни до Конституції. У мене складається враження, що їм захочуть нав`язати рішення. Тому у мене питання, хто призначатиме людей у Конституційну комісію? Що буде критерієм їх відповідності такій роботі? Якщо консенсус буде продиктований однією стороною, якщо це буде консенсус сили, а не згоди, то його наслідки очевидні: тоталітаризм, авторитаризм.

Що стосується перспектив СПУ, і того, хто прихопить його електорат. Я не хотів би оцінювати позиції інших партій, тим більше наших політичних союзників. Нам вистачить свого електорату.

ВІКТОР МУСІЯКА, ЛІДЕР ПАРТІЇ «ВПЕРЕД УКРАЇНО» «Внести зміни до Конституції можна за дві наступні сесії» Ці вибори стануть перепочинком, тому що безліч проблем залишаються невирішеними. І головна з них - відсутність остаточного тексту редакції Конституційної реформи. Не визначений остаточно статус всіх суб`єктів влади, не внесені зміни, що стосуються місцевої влади, не прибрані з тексту Конституції ті положення, які спричинили протистояння між суб`єктами влади. Це ті питання, які можуть бути вирішені вже наступним складом парламенту. Я сподіваюся, що наступний парламент буде в змозі приступити до розгляду цих питань.

Що стосується загального рішення про вибори. Рівень протистояння досяг тієї межі, коли прогнозованість подій була надзвичайно низькою. Це відчували всі. Кінець кінцем гору взяла відповідальність за долю країни. І цей процес треба закріпити і остаточно оформити необхідними рішеннями парламенту та інших суб`єктів влади, які повинні забезпечити проведення виборів. Я маю надію, що новий парламент проявить розуміння, що терпіти таку двозначність сприйняття положень Конституції, яка виникла в 2004 році, - це підтримувати джерело напруги. І внести зміни можна за дві наступні сесії. Вже всі дозріли, щоб внести зміни до Конституції. І я сподіваюся, що вже в 2008 році ми одержимо остаточні зміни до Конституції.

Опитувала Маша Міщенко