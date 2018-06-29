Один рік Януковича при владі – Україна втрачає свободи
Янукович залишився президентом, який ніколи не мав за собою підтримки більшості українців. А розкол країни на проєвропейську західну та центральну частину і проросійський схід та південь є глибоким, як ніколи...
Через рік після президентських виборів в Україні проросійський голова держави потрапив під шквал критики за те, що збив країну з її демократичного курсу. Захід також вбачає загрозу для важко-виборених свобод у цій колишній радянській республіці
|Віктор Янукович
«Люди більше не наважуються так відкрито висловлювати свою думку або протестувати, якщо тільки під загрозою не опинились їхні засоби для існування,» - говорить політолог Кирило Савін з київського представництва близького до партії Зелених Фонду Гайнріха Бьолля. У той час як демократичні відносини при колишньому президентові Вікторі Ющенку та прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко часто вважались хаотичними, Янукович вирішив взятись за більш жорсткі заходи, щоб принести стабільність у країну. Для цього він, не в останню чергу, розширив власні повноваження завдяки конституційній реформі.
|Ніко Ланге
Федеральний уряд також висловив своє обурення діями проти Ланге та застеріг Януковича, щоб той не звертав з проєвропейського курсу країни. Обурення на Заході також викликало насильство проти журналістів, які критикували владу. Так, у жовтні минулого року Канцлер Ангела Меркель звернулась з вимогою розслідувати зникнення журналіста Василя Климентьєва, який робив репортажі про корупцію та торгівлю посадами у місті Харків, яке знаходиться на Сході України, у цитаделі Януковича. Він зник 11 серпня 2010 року.
Багатьох українців обурює зростаюче втручання держави, зокрема у приватне життя, як це було за радянських часів. Прикладом цього є широко-обговорювана заборона столичної влади в майбутньому вивішувати білизну на київських балконах. Чиновники виправдовують цю та подібні ініціативи тим, що вони хочуть постати у найкращому світлі під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Навколо підготовки до Євро-2012 також виникають постійні політичні скандали, які, на думку спостерігачів, збільшують розчарування українців чинним керівництвом країни.
|Юлія Тимошенко
Хоча Україна, яка заборгувала Міжнародному валютному фонду (МВФ) мільярди доларів, і збільшила податки й інші збори, але загалом вважається, що фінансові реформи, яких вимагає Захід, не було запроваджено.
Згідно з репрезентативним опитуванням, проведеним у грудні, приблизно 60 відсотків українців не задоволені чинною владою. Хоча приблизно рік тому Янукович здобув незначну перемогу у другому турі виборів з 48,95% голосів над Юлією Тимошенко (45,47%), сьогодні його рейтинг навряд чи сягне такого показника. Отже, Янукович залишився президентом, який ніколи не мав за собою підтримки більшості українців. А розкол країни на проєвропейську західну та центральну частину і проросійський схід та південь є глибоким, як ніколи.
Ніна Єглінські та Ульф Маудер, DPA