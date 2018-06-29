Один рік Януковича при владі – Україна втрачає свободи

Через рік після президентських виборів в Україні проросійський голова держави потрапив під шквал критики за те, що збив країну з її демократичного курсу. Захід також вбачає загрозу для важко-виборених свобод у цій колишній радянській республіці

Не зважаючи на всі внутрішньополітичні кризи, протягом років Україна вважалась зразковою демократією серед колишніх радянських республік. Але після приходу до влади президента Віктора Януковича, який переміг на виборах 7 лютого та прийняв присягу 25 лютого минулого року, спостерігачі відзначають все більші авторитарні тенденції. Засоби масової інформації скаржаться на тиск чиновників та цензуру. Здобутки прозахідної Помаранчевої революції 2004 були швидко забуті – американська правозахисна організація «Фрідом Хаус» знизила рейтинг України з «вільної» до «частково вільної» країни.

«Люди більше не наважуються так відкрито висловлювати свою думку або протестувати, якщо тільки під загрозою не опинились їхні засоби для існування,» - говорить політолог Кирило Савін з київського представництва близького до партії Зелених Фонду Гайнріха Бьолля. У той час як демократичні відносини при колишньому президентові Вікторі Ющенку та прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко часто вважались хаотичними, Янукович вирішив взятись за більш жорсткі заходи, щоб принести стабільність у країну. Для цього він, не в останню чергу, розширив власні повноваження завдяки конституційній реформі.

Крім того, спостерігачі скаржаться на те, що Янукович за зразком Росії віддав більше влади в руки олігархів, що викликає питання у людей, хто насправді править в Україні. Так, мільярдер та медіа-магнат Валерій Хорошковський, якого було призначено на посаду голови Служби безпеки України, значно розширив сферу діяльності цього органу. За деякими повідомленнями, саме він стояв за затриманням німецького політолога Ніко Ланге у київському аеропорту влітку 2010. Ланге, який очолює київське представництво близького до ХДС Фонду Конрада Аденауера, розкритикував демократичний регрес при колишньому радянському апаратнику Януковичу.

Федеральний уряд також висловив своє обурення діями проти Ланге та застеріг Януковича, щоб той не звертав з проєвропейського курсу країни. Обурення на Заході також викликало насильство проти журналістів, які критикували владу. Так, у жовтні минулого року Канцлер Ангела Меркель звернулась з вимогою розслідувати зникнення журналіста Василя Климентьєва, який робив репортажі про корупцію та торгівлю посадами у місті Харків, яке знаходиться на Сході України, у цитаделі Януковича. Він зник 11 серпня 2010 року.

Багатьох українців обурює зростаюче втручання держави, зокрема у приватне життя, як це було за радянських часів. Прикладом цього є широко-обговорювана заборона столичної влади в майбутньому вивішувати білизну на київських балконах. Чиновники виправдовують цю та подібні ініціативи тим, що вони хочуть постати у найкращому світлі під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Навколо підготовки до Євро-2012 також виникають постійні політичні скандали, які, на думку спостерігачів, збільшують розчарування українців чинним керівництвом країни.

Не вистачає ідей і нових людей, опозиція – послаблена, альтернативи помаранчевим силам 2004, які потрапили у немилість, поки що немає. Так підсумовує ситуацію директор Центру політичних досліджень Володимир Фесенко. Критики вказують на те, що Янукович сконцентрував свою увагу на усуненні суперників, а не на економічному розвитку країни. Яскравим прикладом цього є справи проти його попередників, в тому числі проти Тимошенко, щодо нецільового використання державних коштів.

Хоча Україна, яка заборгувала Міжнародному валютному фонду (МВФ) мільярди доларів, і збільшила податки й інші збори, але загалом вважається, що фінансові реформи, яких вимагає Захід, не було запроваджено.

Згідно з репрезентативним опитуванням, проведеним у грудні, приблизно 60 відсотків українців не задоволені чинною владою. Хоча приблизно рік тому Янукович здобув незначну перемогу у другому турі виборів з 48,95% голосів над Юлією Тимошенко (45,47%), сьогодні його рейтинг навряд чи сягне такого показника. Отже, Янукович залишився президентом, який ніколи не мав за собою підтримки більшості українців. А розкол країни на проєвропейську західну та центральну частину і проросійський схід та південь є глибоким, як ніколи.

Ніна Єглінські та Ульф Маудер, DPA