Чи відбувається таємна приватизація?

Лідер опозиції Юлія Тимошенко зробила ряд сенсаційних “приватизаційних” заяв. Зокрема, вона сказала, що уряд готує приватизацію 548 важливих українських підприємств, які можуть продати без проведення конкурсу. Також повідомила, що право на розробку газонафтових родовищ на Чорноморському шельфі нещодавно було віддано компаніям, які є близькими до «РосУкрЕнерго». Це нібито також було зроблено без конкурсу з порушенням законів. За словам лідерки БЮТ, жертвами темних приватизаційних планів Кабміну і Фонду держмайна стали також «Укрзалізниця», «Укртелеком», Одеський припортовий завод, усі державні авіалінії України. Наскільки це може бути правдою? Про це УНІАН запитав експертів.

Олексій Плотніков, народний депутат України, Партія Регіонів: Важко коментувати заяви, зроблені за принципом: чим жахливіша брехня, тим легше в неї повірять. Все, що я почув від лідера опозиції, підлягає цій максимі. Все те, що збиралися приватизувати, і майже все перелічене стоїть у програмі приватизації, затвердженої парламентом. Щодо Укртелекому, то у найкращі роки ніхто не оцінював його більше, ніж два мільярди доларів. А зараз із врахуванням обладнання, поганою світовою кон’юктурою він коштує значно менше. І твердження, що він коштує десять мільярдів, звучить патологічно. Щодо решти п’ятиста сорока восьми підприємств, то це зміст програми приватизації.

Незважаючи на те, що у країні криза, Фонд Держмайна повинен працювати. І він працює. До речі, працює із відставанням від плану, бо надходження до бюджету від приватизації досить низькі.

Ярослав Жаліло, президент Центру антикризових досліджень:

Я не аналізую діяльність Фонду Держмайна. Якщо Юлія Володимирівна проводила аналіз діяльності Фонду, то в неї, можливо, є підстави так стверджувати. Проте, я дуже сумніваюсь, що вона проводила такий моніторинг.

Щодо окремих пунктів цієї заяви, то вони звучать не дуже переконливо. Вартість активів підприємства коректно може визначати тільки фондовий ринок, на якому мають котуватися його цінні папери. Інші способи оцінки – суб’єктивні, як суб’єктивними є твердження про вартість одного чи іншого об’єкту.

Наскільки мені відомо, є політичне рішення про те, що у зв’язку із невизначеною ситуацією поки що не слід здійснювати приватизацію. Це цілком коректно, оскільки у нас в країні досить високі політичні ризики. Високий рівень політичних ризиків однозначно занижує вартість активів. Тому якщо за таких умов починати проводити торги, ми дійсно можемо отримати менші кошти, аніж за умов політичної визначеності. Якщо темпи приватизації уповільнені, то це цілком відповідає стратегічним міркуванням та орієнтирам. І я не думаю, що можливо провести приватизацію без конкурсу.

Олексій Мушак, експерт Інституту національних стратегій України:

Головний висновок цієї заяви Тимошенко: напівправда гірша за неправду. Насправді, на Чорноморському узбережжі йдуть переговори із британською кампанією CBM Oil на розробку газонафтових родовищ, але на кінцеву стадію вони не вийшли. І за допомогою перемовин хочуть покращити умови контракти для України. Є проекти приватизації Укртелекому та Укрзалізниці. Минулого року був представлений перший проект, який передбачав спочатку корпоратизувати кампанію, зробити розподіл по окремих напрямах, а у 2009-2010 роках провести приватизацію. Зараз йде процес приватизації Укртелекому...І на сьогодні є проекти з приводу продажу державних акцій в енергогенеруючих кампаній, обленерго. Але ці приватизаційні проекти були завжди: і за Тимошенко, і за Єханурова, і за Януковича. І для того, щоб їх здійснити, потрібні роки. Ніхто за півмісяця їх не купить, бо занадто високі політичні ризики. Тимошенко підігріває градус політичних пристрастей і піднімає вічну тему приватизації. В принципі, приватизацію проводити зараз можна, і якісь об’єкти Фонд Держмайна готує до приватизації, або вже приватизує. Але згадані Тимошенко об’єкти Фонд Держмайна самостійно продати не зможе, тут має бути скоординована праця парламенту та Кабміну.

Володимир Головко, керівник центру політичного аналізу:

Заяви, які робить Юлія Володимирівна, мають бути перевірені СБУ, прокуратурою. Якщо говорити про параметри, озвучені Юлією Тимошенко, то є економічні методи визначення ціни. І те, що планувалося зробити по Укртелекому - це виставити на біржу один відсоток, щоб визначити скільки коштує весь пакет акцій.

У той час будь-який уряд, який допрацьовував свій термін, намагався продукувати постанови, де багато об’єктів, земельних ділянок переходило у нові руки. Так було 1999 року, 2004 року... Враховуючи, що робота цього уряду також добігає кінця, то його ініціативи у сфері приватизації варто відстежувати більш уважно і оперативно на це реагувати. Думаю, що під шумок політичної кризи зможуть робитися дуже несимпатичні справи.

Опитувала М. Міщенко