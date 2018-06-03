Ахметов утричі покращив життя вже сьогодні? ПР не згодна з “Форбс”

цьогорічному рейтингу найбагатших людей планети журналу Forbes опинилося вісім українських мільярдерів.

39-у сходинкуз сумою 16 мільярдів посів член правлячої партії в Україні Рінат Ахметов, статки якого зросли за останній рік майже втричі – з 5,8 мільярда доларів до 16. Решта українських олігархів теж збагатіли, проте з дещо меншою різницею порівняно з минулим роком.

У той час як вітчизняні багатії з кожним роком займають усе вищі сходинки у світових рейтингах зі свого збагачення, Україна як держава опускається. Наприклад, у 2010 році за Індексом економічної свободи наша країна посіла 164-е місце в рейтингу Herіtage Foundatіon та газети Wall Street Journal серед 179 країн світу, опустившись на дві позиції порівняно з минулим роком. У рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму 2010-2011 років (Давос) Україна спустилася на сім позицій порівняно з минулим роком і опинилася на 89-му місці серед 139 країн світу. Головною причиною міжнародні експерти назвали корупцію. За даними Світового банку за простотою процедури сплати податків Україна перебуває на 181-му місці зі 183. 2010-й став роком чи не найстрімкішого зростання державного боргу в історії України. Ми підійшли до критичного рівня держборгу – 42% ВВП. А у двох областях України за межею бідностіперебуває майже половина населення.

Ми попросили прокоментувати експертів і однопартійців пана Ахметова, яким чином стало можливим таке стрімке зростання його статків на тлі кризової ситуації в Україні. І чи вплинуло на збагачення Ахметова перебування при владі його партії.

Валерій Бондик, народний депутат від ПР:

ПЕРЕЙМАТИСЯ ПИТАННЯМ, ХТО, ЗВІДКИ І ЩО ВЗЯВ – ПЕРЕЖИТКИ МИНУЛОГО

Цікаве питання, але дещо не за адресою: по-перше, я не рецензент і не спеціаліст зі списків Forbes. По-друге, не маю фінансової освіти.

Але як громадянин я можу дати таку відповідь… Перейматися питанням, хто, звідки і що взяв – це пережитки минулого (я теж був комуністом). Раніше існувала ідеологія і переслідувалися багатоукладні форми економіки, а багатство взагалі було соромом. Зараз країна на етапі перехідного періоду й відмовилася від цієї ідеології, відповідно я як громадянин не можу задавати такі запитання. Мені як людині з обличчям не властива якась заздрість, і я намагаюся жити за біблійними канонами й поняттями. Тому мене абсолютно не цікавить, хто і як потрапляє в списки Forbes.

Це перша частина моєї відповіді. Друга – не треба думати, хто, як і чому туди потрапляє, треба думати, хто і скільки створив робочих місць, скільки має промислових підприємств. Ось про це треба думати. І за великим рахунком треба радіти: незважаючи ні на що, якось намагаються працювати, створювати робочі місця – звісно, працювати для себе, але також і для людей.

Я щирий завжди, і мені байдуже, якого кольору людина, котра потрапила туди (у Forbes). Аби країна жила. Розумієте? Почитайте мою біографію, я своїм горбом, своїм трудом, як і Рінат Ахметов, досягав усього. І не дай вам пережити те, що я пережив, у тому числі й стрілянину.

(Пан Бондик відмовився коментувати, що має на увазі, і поклав трубку).

Вадим Колесніченко, народний депутат від ПР:

ЗАТЕ ВІН НАЙБІЛЬШЕ ВИТРАЧАЄ НА ДОБРОЧИННІСТЬ

Я радий за нього! Але в мене запитання, звідки інформація в журналу Forbes? Це офіційна інформація чи просто якась група аналітиків уявляє собі багатих і небагатих людей у світі?

Чому досі ніхто ніколи не спростовував інформацію журналу? Те, що пише Forbes, цим людям жодним чином не заважає, не шкодить їхній репутації. Це по-перше.

По-друге, статки пана Ахметова з’ясовуються в нашій податковій адміністрації.

І третє, головне – а ви не запитали, хто найбільше в державі під назвою Україна зі своїх особистих коштів спрямовує на доброчинність, на підтримку невиліковно хворих дітей?

(Уточнюю: “А хіба людей на має насторожувати джерело зростання статків пана Ахметова”).

Багатство Ахметова людей не насторожує! Це намагання знайти чорну кішку в чорній кімнаті, коли її там немає. Ваша провокація тут ні до чого. Ще раз кажу, людей це не насторожує. Провокація тут не пройде!

Василь Грицак, народний депутат від ПР:

ЦЕ ЗАМОВНА ПІАР-АКЦІЯ

(Попросив дати його коментар дослівно. – Авт.).

Ви дасте так, як я це прокоментую? Тоді добре! У 2000 році США заявили на весь світ, що в Іраку вже є ядерна зброя і Ірак готовий до її масового виготовлення. Уся ядерна зброя буде направлена проти демократії у світі. Після того, як у 2003 році війська коаліції зайшли в Ірак, вони не знайшли там ядерної зброї, не знайшли й до сьогоднішнього дня. Це була певна піар-акція для здобуття деяких цілей. Я не знаю, які стоять цілі й завдання перед журналом Forbes, але їхній якийсь примітивний розрахунок, що статки Ахметова виросли за цей рік у три рази – це не може бути. Тут а) певно, якась спеціальна операція; б) просто подивилися в стелю або в небо й написали, що в три рази. Ще може бути, що хтось замовив.

Скажіть мені, за якими показниками Forbes щитав статки Ахметова?! Аналіз підприємств Ахметова проводили в Україні офіційно: брали дані, обробляли їх, показували фінансовій службі корпорації Ахметова? Якщо б це робили, це було б нормально.

Коли я ще працював міліціонером у Харкові, мені за десять тисяч доларів пропонували потрапити в газетний рейтинг «Сто найвпливовіших людей Слобожанщини». Я не захотів платити десять тисяч доларів, зрештою, я їх і не мав, але якби вони й були, я би їх не платив. У мене своє специфічне відношення до рейтингів, які публікуються.

Те, що Ахметов багата людина, він і сам не приховує. Те, що йому це багатство приносить багато головної болі: підприємства, люди, соціальна сфера, я також розумію. Я не можу прокоментувати ваше запитання, як це може виглядати, тому що ця цифра з потолка нічого не говорить. Я, вибачте, заслужений економіст України, відповідав за всю економіку МВС, я хочу бачити розрахунок.

Так, я вважаю, що це не відповідає дійсності.

Ігор Гринів, народний депутат від БЮТ:

ВЛАДА ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ АХМЕТОВА

Це ще раз показує, що жодних реформ влада не збирається проводити, тому що їхні статки доволі серйозно зростають і без реформ. Начебто була надія, що вони переживатимуть, аби Україна стала цивілізованою країною і щоб їхні статки збільшувалися за рахунок збагачення самої України. Але вся країна бідніє, її світові показники падають, а рейтинги олігархів різко зростають.

Звичайно, на статки Ахметова вплинуло перебування його партії при владі. За цей час він придбав багато нової нерухомості, нові заводи, пароплави. Тобто статки Ахметова зросли передусім за рахунок нових надбань.

На жаль, доступ до сировини й до власності, а не капіталізація вже наявних суб’єктів підприємницької діяльності є ключовим джерелом збагачення.

Тому вони так гостро ставлять питання щодо продажу землі, адже й надалі не збираються вкладати гроші в технології, у реформи, а купувати те, що на світовому ринку поки недооцінено. Відповідно користуватимуться своїм адмінресурсом.

Щодо нібито “проплаченого” рейтингу Forbes… Скоро в Партії регіонів узагалі боятимуться коментувати будь-що. Очевидно, у них такі правила – не дай Боже, щось сказати, бо буде ще гірше… Я б хотів побачити тих людей, які можуть замовити у Forbes свій чи чийсь рейтинг! Які б мали бути статки, аби зробити це. Гадаю, навіть у Ахметова, не кажучи вже про опозицію, недостатньо можливостей, аби купити місце в рейтингу Forbes.

Олександр Палій, незалежний експерт:

БІЗНЕС АХМЕТОВА ОТРИМАВ МАКСИМАЛЬНЕ СПРИЯННЯ

Очевидно, оцінка статків Ахметова пов’язана з тим, що він за останній рік зміцнився на українському ринку металургії, зокрема пройшов біоконтроль його Маріупольський металургійний завод, було здійснено низку інших операцій на енергетичному ринку, за якими позиції Ахметова посилились. В енергетиці він суттєво наростив те, що мав при Тимошенко.

Крім того, склалася доволі сприятлива кон’юнктура.

Звичайно, таке радикальне покращення життя окремих олігархів на тлі «покращення життя вже сьогодні» від Януковича, затягування пасків для населення свідчить про реальні пріоритети нинішньої влади. Де найбільша концентрація мільярдерів? У таких країнах, як Мексика, Росія, Україна, тобто в тих державах, де спостерігається надзвичайно гостре розділення за статками між більшою частиною населення і купкою найбагатших осіб. Кількість мільярдерів – це зовсім не показник того, чим може пишатися країна. Насправді – це показник того (ну, крім того, що ці люди мають хист до бізнесу), що держава не може забезпечити прибуток від зростання національного продукту й розділити його більш-менш рівномірно, забезпечити розвиток усього суспільства. Це означає, що держава діє в інтересах дуже обмеженого кола осіб.

Звісно, бізнес Ахметова, як і бізнес багатьох “регіоналів”, що торік прийшли до влади, отримав максимальне сприяння. Та й узагалі кількість мільярдерів зросла на шістдесят відсотків за останній рік. І це в той час, коли Україна переживає, м’яко кажучи, дуже складну економічну ситуацію. Це свідчить про те, що в нас абсолютно викривлені пріоритети. Має місце заохочення бізнесу великого капіталу, а не середнього та малого. За останніми даними, 40 відсотків дрібного бізнесу ліквідовано або перебуває в стадії ліквідації.

Влада замість того, щоб заохочувати підприємництво, різними пільговими умовами стимулює лише великий капітал, який не здійснює сьогодні жодних інновацій, не виконує своєї соціальної функції. Він експлуатує українські надра через металургію, вуглевидобуток і застарілі, енергозатратні технології. Якихось інновацій від наших мільярдерів ми не бачимо, хоча основне завдання великого бізнесу перед країною – робити масштабні проекти.

Чи бачили ви якісь масштабні проекти в країні, крім будівництва стадіонів?! І то воно ведеться фактично за державний кошт. Але ж стадіони – ніяка не модернізація країни, жодного інноваційного прориву вони не забезпечують.

Оксана Климончук