Микола Мельниченко: Януковича намагатимуться прибрати

Я жив “біля корита” класним життям... Росія використала ситуацію, і Кучма почав здавати національні інтереси України... Я отримав від замовників убивства Гонгадзе кілька мільйонів...

Апеляційний суд вирішив, що убивство Георгія Гонгадзе – начебто не замовне. Про подальшу долю справи ми запитали в людини, що вела записи в кабінеті Кучми, завдяки яким громадськість дізналася про злочин, - Миколи Мельниченка.

Пане Мельниченку, убивство Георгія Гонгадзе “перестало” бути замовним. Кому це вигідно?

У першу чергу, самим замовникам. Дивився нещодавно передачу на УТ-1, коли Шустер порушував це питання. Я питаю: пане Шустер, а чому там не було Мельниченка? Коли я зустрічався з Савіком 5 років тому, він казав, що хоче мене запросити у свою передачу на ICTV, але, враховуючи, що ICTV належить Пінчуку (зятю Кучми), це зробити не може. Тепер він уже на Першому національному. Цікаво, невже УТ-1 належить замовникам убивства?

Організоване злочинне угрупування зробило все, щоб юридично вбивство не було замовне. Чому? Саме тому, щоб у суді не були представлені мої записи! Саме тому, щоб не розслідувати злочини, зафіксовані в розмовах Кучми і компанії. Бо записи чітко вказують на те, що українська мафія – найбільш кровожерлива, недаремно вона входить у двадцятку найжорстокіших банд у світі. Ми вже в першій двадцятці країн, але не в тій, яку нам обіцяв Янукович.

Я не здивуюсь, якщо скажуть, що Гонгадзе зненацька напав на міліціонерів, а потім сам собі відрізав голову.

Людей вважають за бидло, їм дають хліб і видовища, щоб вони не займалися політикою, а в цей час їх оббиратимуть. І журналісти, на превеликий жаль, щоб не допустити цього, самі перетворюються на бидло. Влада нас безжалісно грабувала, ґвалтувала, і рупором цієї влади були журналісти. Вони не скористалися тим шансом, який склався після вбивства їхнього колеги.

Чому я оприлюднив записи? Та тому, що повірив у щирість Юлії Мостової, Олени Притули, Мирослави Гонгадзе під час їх виступів. Вони піднялися. І я відчув, що вони можуть взяти й перевернути цей світ, змінити ситуацію в Україні. Я їм дав точку опори.

Але в очах у деяких журналістів були тільки “зелені американські президенти”.

Якщо за вбивство їхнього колеги не буде притягнуто до відповідальності замовників, тоді рано чи пізно і їх можуть закатати в асфальт.

Сайт “Української правди” став розкрученим та впливовим саме після того, як були оприлюднені записи розмов Кучми – Литвина. Чому зараз журналісти не протестують? Ви ж маєте можливість примусити владу поважати себе!

Згідно з результатами тимчасової слідчої комісії ВР, злочин розкрито. За цими висновками, підбурювач – Л..., замовник – К..., організатор – покійний Кравченко.

Чому з’явилося рішення Апеляційного суду, що немає замовника? Бо якщо відбудеться легалізація хоч одного епізоду з записів, це дає точку опори, щоб перевернути Україну і зробити її флагманом правової держави. Тільки для цього доведеться 90% людей, які були при владі в Україні, у тому числі багатьох депутатів Верховної Ради, пересадити.

Після касетного скандалу всі вважали вас героєм, навіть виступали за надання вам звання Героя України. Ви обіцяли скандал, обіцяли вивести винних на “чисту воду”, але потім перестали бути цікавим. Чому? Чому вас зараз не запрошують, як ви кажете, на ефіри?

Коли я оприлюднював записи, мене насамперед цікавила можливість притягнення Кучми до відповідальності, а зникнення журналіста було приводом.

Я просто побачив, що настав момент, яким можна скористатися, щоб очистити Україну. Ситуативно я, вірніше записи – тоді були вигідні багатьом політикам.

Моя функція як офіцера спецслужби, як людини, що присягалася служити народу України, і просто як громадянина України полягала в тому, щоб виконувати закони й Конституцію.

У мене була цікава служба. Я був “біля корита” і жив доволі непогано. Я міг спокійно підійти до того самого Володимира Литвина зі своїми проханнями... Наприклад, у 1996 році мені було потрібно, щоб міністр охорони здоров’я видав наказ для моєї дружини, яка була щойно закінчила медуніверситет, аби вона пройшла стажування у потрібній лікарні. Я підійшов, Литвин зателефонував міністру, той видав наказ.

Я жив класним життям. Я міг собі дозволити пролобіювати інтереси тієї чи іншої фірми.

Лобіювали?

Лобіював. Я навіть збірну України відправляв на чемпіонати світу. Здається, жіночій збірній з фітнесу треба було їхати на чемпіонат до Америки, а грошей не було. Я підійшов до Ігоря Бакая: так і так, потрібні кошти. І він на моє прохання профінансував цілу збірну.

Був губернатор Черкаської області Лук’янець. Я міг зателефонувати й попросити, щоб організували риболовлю – ми любили виїжджати на рибу.

Я міг отримати землю майже в будь-якому куточку України.

Чи багато гектарів отримали?

Я тоді не мислив гектарами. Допомагав і іншим людям отримувати, щоб вони просто не платили хабарі місцевим чиновникам.

Литвин заявляє, що шантажувати його справою Гонгадзе – безперспективно, бо “всі проблеми вирішені”. Які епізоди могли б підтвердити вашу версію про причетність Литвина до цієї справи?

Мене ці слова Литвина насторожують. Володимире Михайловичу! Може, ви вже й зі мною все вирішили? То скажіть, коли і як я помру? Або коли мене посадять? Наприклад, за “торгівлю героїном” або при переході державного кордону мене застрелять? А ще, може, мене заарештують за “відмивання грошей”?

До речі, одразу після мого виїзду з України, у Швейцарії на моє ім’я було відкрито рахунок на 1 мільйон доларів. Хтось же поклав ці гроші на моє ім’я. Що для них було 1 мільйон? Вони б могли покласти мільярд. Ці гроші для них – ніщо відносно того, що вони могли втратити.

Кого саме маєте на увазі?

Люди, які здобули собі статки, залазячи в кишені до бабусь, відбираючи у дітей грудне молоко й цукерки. Ці люди були і є при владі. Недаремно американські спецслужби переконані, що сім’я К...нещадно пограбувала Україну, а Л... допомагав К... в цьому, причому і про себе не забував.

Литвин – державний службовець, а його сім’я – одна з найбагатших в Україні. Звідки професор, полковник служби безпеки Литвин заробив ці гроші?

Крізь брудні руки Л... проходили нескінченні багатства України.

Послухавши розмови з Кучмою ми починаємо розуміти, як 25% державної власності перекочовує лише до сім’ї К... і яка роль у пограбуванні України відводилася Л...

Тому в Л... зараз є особиста мотивація зробити так, щоб ці записи ніколи не були доказами у суді.

На моє глибоке переконання, він усе зробив для того, щоб накрутити Кучму на Гонгадзе. Кучма ніколи сам не читав пресу – це факт. Я бував у його кабінеті мінімум раз у день. Свіжу пресу йому приносили, і вона весь день лежала в стопочці. Він читав тільки те, що йому “вкладали”.

Чому Кучма обурився Гонгадзе? Усе почалося зі статті Мостової в “Дзеркалі тижня” за травень 2000 року про ступінь впливу чиновників на ЗМІ. Серед експертів, зокрема, були Георгій Гонгадзе і Таня Коробова. Цю статтю йому підсунули, він її прочитав і обурився.

Литвин накручував Кучму тими статтями, які публікувалися в “Українській правді”.

...Коли Мороз записи оприлюднював – піднялася хвиля. Банда перелякалися. Як мені казали, Литвин у своєму кабінеті плакав. У нього тряслися руки, він казав: мене посадять.

Тоді потрібно було лише взяти й трішки дожати, трішечки, щоб усунути мафію.. Але не дожали...

В Україні є проблема: засоби масової інформації в переважній більшості тримає мафія. Візьміть канали, які тримає сім’я Кучми. Я можу розповісти, яким чином вони забрали телеканал ICTV, СТБ. Усе це є на записах.

Яким чином?

Найвищий начальник дає вказівку Л..: забери ICTV і віддай Лєні. Усе. Тоді ICTV належав Ігорю Бакаю.

Хто ще з відомих політиків фігурує на ваших плівках і в якому амплуа?

Мене амплуа політиків мало цікавить. У переважній більшості їм до рівня моралі простої людини ще рости й рости. Там є Янукович, Азаров, Деркач, Ющенко, Тимошенко, Литвин, Марчук, Медведчук, Суркіс, Чорновіл, Богатирьова, Симоненко, перелік можна продовжувати. Головне – злочини не залишалися непокараними.

Мене не цікавив моральний бік того чи іншого політика. Я співпрацював з Євгеном Марчуком з єдиною умовою, яку він прийняв, – злодій має сидіти. По руках? По руках! І в підсумку “дядя Женя” в кущі сховався...

Кучма неодноразово казав, що вбивство Гонгадзе – справа рук іноземних спецслужб.

Тоді не закривайте справу щодо замовників – давайте замовників із спецслужб притягнемо до відповідальності. А раптом справді це ЦРУ чи ФСБ?

А хіба у вас не було контактів зі спецслужбами?

Були. І з німецькими, і російськими, і англійськими, і американськими.

І яка роль ФСБ в цьому? Адже після касетного скандалу Захід відвернувся від Кучми, а Росія “простягла руку”...

А яка тоді роль російських спецслужб зараз у Лівії, якщо всі від Каддафі відвернулися і він буде співпрацювати з Росією? Це що російські спецслужби організували масові невдоволення в Лівії?

Росія використала ситуацію. Молодці! Кучма почав здавати національні інтереси України, рятуючи свою ж..., аби тільки утриматися при владі. Президентів не садять. Як у його кабінеті говорилося: думаєте, сяду я один? Хер вам, підете разом!

У 1999 році законодавча, виконавча й судова влада масштабно займалися фальсифікаціями виборів президента, аби при владі лишився Кучма. Бо вони всі були пов’язані, усі грабували країну, і єдиний для них шлях залишитися при тих грошах і не бути у в’язниці – це бути при владі.

Як Каддафі – він стільки награбував, що в нього іншого шляху немає – або лишатися при владі, або в тюрму. Так само в К..., так само у Л...

Ну, Кучма зараз не при владі...

А скільки у нього “смотрящих” у ВР! З Кучмою рахуються, рахуються з його статками, із впливом того самого Пінчука. Бо бабло є.

Удова Кравченкапереконана, що її чоловік непричетний до вбивства. Каже, готова надати слідству факти...

Чудово! Так нехай вона також подасть касацію на рішенню суду стосовно того, що замовники є, і нехай суд установлює цих негідників зі спецслужб.

Бо інакше мені доведеться явитися з повинною і сказати, які спецслужби замовили вбивство! Ви на це розраховуєте? Ну що ж, я пораджуся з адвокатом!

Кучма теж каже, що це були спецслужби. Хай нам зроблять очну ставку. Між мною і Кучмою. Чого цього не робиться? Досі не було очної ставки. Очна ставка, яка планувалася у 2007 році, призвела до того, що в мене стався крововилив. Вона призначається на понеділок, а в п’ятницю крововилив. Збіг?

Гадаєте, вас хотіли прибрати?

Був замах на моє життя, однозначно.

Хто вас “замовив”?

Як хто? Фігуранти записів... Знаю, що коли вилетів у Америку, голова СБУ Володимир Радченко сказав одній людині: слава Богу, на моїх руках не буде крові...

Сьогодні ви вбачаєте загрозу своєму життю?

Загроза завжди є – я не можу цілком почуватися безпечно, саме тому в мене є охорона.

Ви заявили, що готові вступити у лави Партії регіонів, якщо встановлять замовників убивства Гонгадзе. Ваші політичні уподобання на сьогодні не змінилися?

А хто вам сказав, що сьогодні я є фанатом Партії регіонів?

Я не голосував за Януковича. Але я хочу, щоб він на посаді президента не думав про те, під кого “лягти”, щоб залишитися президентом – бо тоді Україна не виграє, ми це вже проходили. Я готовий Януковичу реально допомогти в боротьбі з корупцією.

Януковича намагатимуться “прибрати”.

Хто?

Впливові люди з Росії.

Щоб поставити ще більш “свого”? Хто це може бути?

Поки що я не готовий про це говорити. Але те, що ФСБ приймала та приймає рішення, кому бути при владі в Україні, – це факт.

Ви багата людина?

У мене є декілька мільйонів доларів.

І де ви ці мільйони заробили?

Я отримав їх від замовників убивства Гонгадзе. Прокуратура все це знає.

Які у вас стосунки з Мирославою Гонгадзе?

У нас були та лишаються ділові відносини. Коли я жив у Америці, наші помешкання були відносно близько одне від одного – близько 15 км. Коли Мирослава працювала, я брав свою доцю і її дочок – Нану й Соломію – і ми разом виїжджали на атракціони SixFlagsAmerica.

Чому не захотіли залишитися в Америці?

Бо я українець. Коли буду американцем – житиму в США. Мені свого часу навіть пропонували 500 тисяч доларів на місяць, аби я тупо сидів у Америці – нікуди не висовуйся, не приїжджай в Україну.

Хто пропонував?

Люди Кучми. А коли я у 2005 році приїхав в Україну, до мене приходить людина й каже: тобі дають від сім’ї К... 10 мільйонів – просто виїдь звідти, щоб тебе тут не було.

Ви взяли?

Треба було взяти, і не поїхати (сміється).

Розмовляла Яна Солнцева