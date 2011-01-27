Вдова Кравченка заявляє, що її чоловік - така ж жертва, як і Гонгадзе

Вдова екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка Тетяна КРАВЧЕНКО переконана, що її чоловік не причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті «Сегодня»,опублікованому в №19 від 27 січня.

«Мені особисто відома лише якась частина правди: я переконана і готова довести, що мій чоловік Юрій Кравченко не причетний до вбивства журналіста», - сказала вона.

Т.КРАВЧЕНКО не виключає, що її чоловік міг мати в своєму розпорядженні документи, які мав намір пред`явити в той фатальний березневий день 2005 року журналістам і слідчому прокуратури. «Мій покійний чоловік був природженим аналітиком; як міністр МВС він мав у своєму розпорядженні величезний масив офіційної та оперативної інформації. І цілком природно припустити, що він міг за особистою ініціативою вести незалежну роботу, досліджуючи причини і рушійні сили найрезонанснішої справи в історії незалежної України», - вважає Т.КРАВЧЕНКО.

Вона також відзначила, що впевнена і може довести, що багато що сказане колишнім генералом МВС Олексієм ПУКАЧЕМ є «відвертою брехнею».

Наприклад, відзначила Т.КРАВЧЕНКО, О.ПУКАЧ стверджує, що одержав «злочинний наказ» убити Г.Гонгадзе від Ю.Кравченка в його службовому кабінеті 13 і 14 вересня 2000 року.

За словами вдови, вона провела власне розслідування, чим займався її чоловік саме в ці дні. «Напевно, не тільки ПУКАЧУ буде цікаво дізнатися, що ні 13-го, ні 14-го вересня Юрій Кравченко взагалі не з`являвся в своєму службовому кабінеті. 13-го він з ранку був присутній на засіданні Кабміну. Воно тривало достатньо довго, цього дня уряд розглядав більш як 60 питань, це легко перевірити, піднявши стенограму чи просто заглянувши в підшивку газети «Урядовій кур`єр». О 18-й годині міністр МВС разом із главою СБУ РАДЧЕНКОМ вже були в Бориспільському аеропорту, де зустрічали Президента Леоніда КУЧМУ, який повертався з Дніпропетровська. З аеродрому Юрій Кравченко і Президент поїхали до Залісся, де залишилися ночувати; Леонід Данилович, очевидно, може це підтвердити. Ранок наступного дня, 14 вересня, вони зустріли в Заліссі, а потім відправилися до Борисполя — Леонід КУЧМА о 14.45 вилітав на саміт Україна-ЄС до Парижа. Це, зрозуміло, також легко перевірити, Президента проводжали численні офіційні особи. З аеродрому Кравченко попрямував до Києва, але не до свого службового кабінету, а в поліклініку МВС: після всіх цих зустрічей-проводів він не дуже добре почувався. У поліклініці Юрію Федоровичу поставили крапельницю. До складу медпрепарату входило снодійне, міністр заснув, а коли прокинувся, відразу поїхав додому», - повідомила Т.КРАВЧЕНКО.

На її думку, Ю.Кравченко став такою ж жертвою масштабної операції спецслужб, як і Г.Гонгадзе.

Відповідаючи на питання, чи допускає вона, що «Юрій Федорович міг віддати наказ через службовий борг? Адже він був нескінченно відданий Президенту Леоніду КУЧМІ, якого, за версією деяких ЗМІ, разом з Володимиром ЛИТВИНОМ пропонують вважати замовниками розправи над Гонгадзе?», вдова екс-міністра відповіла: «Про ЛИТВИНА говорити не буду. Хоча, як мені здається, об`єктивне і незалежне розслідування могло б проявити його роль в цій справі в достатньо несподіваному для багатьох ракурсі. Що стосується Леоніда Даниловича, то я не вірю в його причетність до злочинного замовлення».

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник в Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.365, ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч.3 ст. 166 і п.п. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадовців, здійснив умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків, повідомила Генпрокуратура.