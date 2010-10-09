Литвин вважає, що шантажувати його справою Гонгадзе вже немає сенсу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що шантажувати його справою про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе безперспективно.

Про це спікер заявив в ефірі програми “Велика політика з Євгенієм КИСЕЛЬОВИМ”, коментуючи інформацію про скасування Генеральною прокуратурою постанови про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно нього та колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

В.ЛИТВИН порадив журналістам звернутися до Генпрокуратури та дізнатися, чому навколо справи Г.Гонгадзе нині відбуваються саме такі події.

"Якщо іти за цією логікою, що хтось намагається тримати мене в підвішеному стані - так вже немає для чого, вже всі проблеми вирішені. Тому я не бачу тут взаємозв`язку", - заявив він.

Голова ВР наголосив, що рано чи пізно потрібно зробити все, щоб істина у справі Г.Гонгадзе була встановлена.

"Чомусь зараз дуже є палке намагання направити слідство через громадську думку за тим сценарієм, який був заздалегідь прописаний", - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, щоб дати відповідь на це запитання, спочатку потрібно дізнатися, хто прослуховував кабінет Л.КУЧМИ, хто аналізував прослухане, хто монтував, і "на якому етапі цієї дії став Гонгадзе".

"Очевидно, тоді стане все на свої місця", - зазначив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня адвокат удови журналіста Г.Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала скарги до Печерського райсуду Києва на рішення Генпрокуратури, яким було відмовлено в порушенні кримінальних справ проти колишнього Президента Л.КУЧМИ та чинного голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА за відсутністю в їхніх діях складу злочину.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, у неї немає сумнівів у тому, що в записах екс-охоронця Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА є справжні розмови, які велися у кабінеті Президента України, оскільки деякі учасники розмов свого часу "впізнали себе і підтвердили факт, що такі розмови були".

8 жовтня поінформоване джерело, наближене до слідства, повідомило УНІАН, що Генпрокуратура скасувала винесену раніше постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ та В.ЛИТВИНА.